Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти

Размер инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам хищений из ФБК* и связанных с ним фондов может возрасти в 1,6 раза — с 356 млн до почти 587 млн рублей. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, следствие установило круг предполагаемых соучастников растрат и пропорции, в которых они выводили деньги.

Изначально Следственный комитет России сообщал, что для нужд Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и связанных с ним фондов было собрано 588 млн рублей, 356 млн из которых Навальный «совместно с иными лицами» потратил «на личные цели».

Как стало известно RT, сейчас обе суммы уточняются. Размеры поступивших и похищенных средств «могут быть скорректированы в сторону увеличения», сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, размер пожертвований в фигурирующие в деле фонды в 2016—2019 годах может оказаться больше с учётом анонимных криптовалютных транзакций.

Так, по подсчётам RT, в период с декабря 2016-го по июль 2019 года на связанный с командой Навального биткоин-кошелёк поступило свыше 350 млн рублей.

При этом в рамках расследования дела о мошенничестве в ФБК уже получены предварительные данные о том, что сотрудники фондов могли вывести не 356 млн, а почти 587 млн рублей, сообщил источник.

Все эти средства, по предварительной информации, вывели восемь человек «из близкого окружения Навального». При этом на каждого пришлось от 3,6 млн до 348,85 млн рублей.

«Алексею Навальному, который лично не принимал участия в финансовых операциях, следствие отводит роль организатора», — добавил источник.

Таким образом, всем причастным к делу о хищении стоит готовится к новым допросам и, весьма вероятно, к новым обвинениям, считает доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«Если докажут причастность, им будет предъявлено дополнительное обвинение. Тем, кто находится за рубежом, могут предъявить заочное обвинение и начать их розыск по каналам Интерпола», — пояснил RT Карнаухов.

При этом, по словам эксперта, в случае ареста руководства ФБК по делу о мошенничестве, деятельность организации может быть парализована.

«Деятельность фонда уже весьма условна, а в дальнейшем в связи с этой ситуацией станет просто невозможной», — отметил собеседник RT.

Напомним, что в августе 2019 года СК возбудил первое уголовное дело в отношении ФБК об отмывании 1 млрд рублей, поступивших на финансирование фонда. После этого органами следствия в структурах ФБК и у его сотрудников проводились обыски, блокировались счета.

Сотрудники полиции во время обыска в квартире супруги основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом в список иноагентов) Юлии Навальной

РИА Новости

© Илья Питалев

В июле 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда.

Сейчас, спустя полгода, организация де-юре представлена двумя фондами: собственно АНО «Фонд борьбы с коррупцией», которую основал Навальный, а также санкт-петербургским Фондом защиты прав граждан (ФЗПГ), который, согласно опубликованной на сайте ФБК оферте, сейчас принимает пожертвования.

Таким образом, объявленная ликвидация ФБК не состоялась и, по сути, оказалась, как писал RT, «обычной сменой вывески».

Также на russian.rt.com Соратникам Навального после его задержания перевели пожертвований в криптовалюте на более чем 12 млн рублей

После возбуждения в декабре прошлого года второго уголовного дела о мошенничестве с пожертвованиями в ФБК RT в своём расследовании отмечал, что это может затронуть многих соратников Навального. Некоторые из них, в том числе руководитель сети региональных штабов Леонид Волков, экс-директор ФБК Роман Рубанов и исполнительный директор фонда Владимир Ашурков, находятся за границей.

29 января СК объявил Волкова в розыск в связи с предъявленным ему заочно обвинением в вовлечении подростков в незаконные митинги.

Источники RT в правоохранительных органах впоследствии рассказали, что по данному делу будет назначена финансово-экономическая экспертиза. Специалистам предстоит выяснить, откуда средства поступали в ФБК и связанные с ним фонды и как именно тратились.

Сам основатель ФБК, задержанный 17 февраля по возвращении из Германии, сейчас находится под стражей в ожидании суда по вопросу об изменении условного срока на реальный по ранее вынесенным приговорам о хищении и растрате. Судебное заседание назначено на 2 февраля.





* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.