Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден врёт, обвиняет и угрожает. Путин стоит на своём
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в С...
Главная / В России

Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти

30 января 2021, 16:15  •  50 • В России
Размер инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам хищений из ФБК* и связанных с ним фондов может возрасти в 1,6 раза — с 356 млн до почти 587 млн рублей. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, следствие установило круг предполагаемых соучастников растрат и пропорции, в которых они выводили деньги.
 
Reuters © Instagram @NAVALNY/Social Media/ Zamir Usmanov/Global Look Press
 

Изначально Следственный комитет России сообщал, что для нужд Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и связанных с ним фондов было собрано 588 млн рублей, 356 млн из которых Навальный «совместно с иными лицами» потратил «на личные цели».

Как стало известно RT, сейчас обе суммы уточняются. Размеры поступивших и похищенных средств «могут быть скорректированы в сторону увеличения», сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, размер пожертвований в фигурирующие в деле фонды в 2016—2019 годах может оказаться больше с учётом анонимных криптовалютных транзакций. 

Так, по подсчётам RT, в период с декабря 2016-го по июль 2019 года на связанный с командой Навального биткоин-кошелёк поступило свыше 350 млн рублей. 

При этом в рамках расследования дела о мошенничестве в ФБК уже получены предварительные данные о том, что сотрудники фондов могли вывести не 356 млн, а почти 587 млн рублей, сообщил источник. 

Все эти средства, по предварительной информации, вывели восемь человек «из близкого окружения Навального». При этом на каждого пришлось от 3,6 млн до 348,85 млн рублей. 

«Алексею Навальному, который лично не принимал участия в финансовых операциях, следствие отводит роль организатора», — добавил источник. 

Таким образом, всем причастным к делу о хищении стоит готовится к новым допросам и, весьма вероятно, к новым обвинениям, считает доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов. 

«Если докажут причастность, им будет предъявлено дополнительное обвинение. Тем, кто находится за рубежом, могут предъявить заочное обвинение и начать их розыск по каналам Интерпола», — пояснил RT Карнаухов. 

При этом, по словам эксперта, в случае ареста руководства ФБК по делу о мошенничестве, деятельность организации может быть парализована. 

«Деятельность фонда уже весьма условна, а в дальнейшем в связи с этой ситуацией станет просто невозможной», — отметил собеседник RT.  

Напомним, что в августе 2019 года СК возбудил первое уголовное дело в отношении ФБК об отмывании 1 млрд рублей, поступивших на финансирование фонда. После этого органами следствия в структурах ФБК и у его сотрудников проводились обыски, блокировались счета. 

  • Сотрудники полиции во время обыска в квартире супруги основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом в список иноагентов) Юлии Навальной
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

В июле 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда. 

Сейчас, спустя полгода, организация де-юре представлена двумя фондами: собственно АНО «Фонд борьбы с коррупцией», которую основал Навальный, а также санкт-петербургским Фондом защиты прав граждан (ФЗПГ), который, согласно опубликованной на сайте ФБК оферте, сейчас принимает пожертвования. 

Таким образом, объявленная ликвидация ФБК не состоялась и, по сути, оказалась, как писал RT, «обычной сменой вывески». 

Также на russian.rt.com Соратникам Навального после его задержания перевели пожертвований в криптовалюте на более чем 12 млн рублей

После возбуждения в декабре прошлого года второго уголовного дела о мошенничестве с пожертвованиями в ФБК RT в своём расследовании отмечал, что это может затронуть многих соратников Навального. Некоторые из них, в том числе руководитель сети региональных штабов Леонид Волков, экс-директор ФБК Роман Рубанов и исполнительный директор фонда Владимир Ашурков, находятся за границей. 

29 января СК объявил Волкова в розыск в связи с предъявленным ему заочно обвинением в вовлечении подростков в незаконные митинги. 

Источники RT в правоохранительных органах впоследствии рассказали, что по данному делу будет назначена финансово-экономическая экспертиза. Специалистам предстоит выяснить, откуда средства поступали в ФБК и связанные с ним фонды и как именно тратились. 

Сам основатель ФБК, задержанный 17 февраля по возвращении из Германии, сейчас находится под стражей в ожидании суда по вопросу об изменении условного срока на реальный по ранее вынесенным приговорам о хищении и растрате. Судебное заседание назначено на 2 февраля.


* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
28 января 2021, 07:25
Планирующие боеприпасы: какие преимущества даст России серийное производство корректируемых авиабомб нового поколения
27 января 2021, 19:30
«Не встречались раньше в России»: в Госдуме рассказали о самых тиражируемых фейках с призывами к протестам
27 января 2021, 16:45
«Распространяли террористическую идеологию»: ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Калужской области
28 января 2021, 23:55
«Должны быть привиты не менее 60% взрослых»: в Роспотребнадзоре допустили отмену масочного режима в 2021 году
28 января 2021, 14:45
«Иммунологическая эффективность превышает 98%»: более 2 млн россиян привились от коронавируса
28 января 2021, 20:15
«Не стремится к контактам с ним»: биологический отец пытается через суд забрать 12-летнюю девочку у её родственников
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
30 января 2021, 04:25
Эту страну рак обходит стороной? "Чудо чудесное" раскрыл русский врач
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
30 января 2021, 06:15
Американцы выкрали русский "Панцирь" из Ливии. Секретная миссия вызвала тол...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2021, 23:05
Не отберём, так купим: Венгрия сделала Киеву выгодное предложение по Закарпатью
28 января 2021, 05:40
«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории
23 января 2021, 19:20
Фарион обещает отомстить русским за Бандеру
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
23 января 2021, 16:30
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.