Криптокампания: СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий. По мнению заявителей, Навальный и Волков утаивают информацию о финансовых операциях с биткоин-кошельками, созданными для сбора пожертвований, и присваивают часть доходов. RT разбирался в блокчейн-кампании оппозиционеров и справедливости претензий к ним.

Биткоины для «кандидата»

Журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в СК (копия документа есть у RT). Он считает, что руководители Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и Леонид Волков скрыли от сотрудников организации и простых жертвователей информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года. По оценкам главного редактора Агентства федеральных расследований, оппозиционеры могли присвоить порядка 41 млн 300 тыс. рублей.

Биткоин — это цифровая валюта, независимая от мировой банковской системы. Все расчёты между участниками производятся по технологии блокчейн, обеспечивающей анонимность транзакций. Это свойство сделало криптовалюту популярной у представителей криминального мира для осуществления теневых операций.

Правовой статус биткоина в России пока не определён. Криптовалюты не запрещены, а новый закон о цифровых правах не регламентирует операции с ними. Ранее Центробанк предупреждал россиян, что сделки с цифровой валютой — высокорисковые, а Верховный суд 26 февраля назвал криптовалюты одним из средств легализации преступных доходов.

Кампания по выдвижению Алексея Навального в президенты началась 13 декабря 2016 года. На сайте «Навальный 20!8», который собирал пожертвования в пользу будущего кандидата, наряду с банковскими реквизитами появилась ссылка на криптосчёт — 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E.

«До регистрации избирательного счёта мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова, — уточнялось на сайте. — О поступлении и расходовании средств будет предоставляться публичная отчётность».

«Своих обещаний отчитаться перед общественностью оппозиционеры не выполнили, — объяснил Соколов RT. — В финансовом отчёте ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелёк, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счёт пришло более 106 млн рублей спонсорских средств ($1,6 млн)».

В отчёте ФБК, на который ссылается Соколов, действительно не говорится, какие средства поступили на криптосчета, а какие — на банковские. Но отметим, что Навальный и не обязан был указывать доход от биткоинов в отчёте ФБК, ведь средства он собирал тогда на свою президентскую кампанию, формально к ФБК не имевшую отношения. А вот уже в финальном отчёте по «избирательной кампании» Навального на сайте «Навальный 20!8» указано, что общие поступления в BTC составили 91,2 млн рублей. Но при этом и там отсутствует какая-либо финансовая отчётность об операциях с криптовалютой.

Движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе. Транзакции обезличены, однако любой пользователь может видеть, когда и какие суммы поступали на кошелёк или выводились с него. RT проанализировал транзакции.

Кошелёк N1 — основной

Первое поступление на кошелёк 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E (назовём его N1 для простоты) произошло 8 декабря 2016 года. Тогда на счёт упало 0,0096 BTC, что составляло в рублях по курсу на тот момент менее 500 рублей. Следующие транзакции проводились в день старта избирательной кампании Навального: 13 декабря было совершено 62 перевода, в основном это были небольшие пожертвования.

Первая крупная сумма поступила на счёт на следующий день: 14 декабря неизвестный перевёл на кампанию Навального 9,7 ВТС (около 460 тыс. рублей — здесь и далее пересчёт BTC в доллары и рубли приводится по курсу на день транзакции, если не указано иное). А уже 15 декабря со счёта начались первые выводы средств: сначала 1 BTC, через 3,5 часа — ещё 5 ВТС, ещё через пять часов — 9,7 ВТС.

Следующую крупную сумму — 10 BTC (598 тыс. рублей) — вывели 1 февраля 2017 года. 9 февраля — ещё 6 BTC, 16 февраля — 5 BTC, 20 февраля — 8 BTC.

Дальнейшую судьбу биткоинов установить практически невозможно. RT проследил, что происходит с крупными траншами, и обнаружил, что зачастую они в течение нескольких часов зачем-то распыляются между десятками других анонимных кошельков и проходят по длинной цепочке «транзитных» кошельков.

Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков говорит, что, возможно, речь идёт об использовании так называемых биткоин-миксеров — сервисов, которые перемешивают в едином пуле сотни или десятки транзакций из разных кошельков.

«Это делается для того, чтобы скрыть от общественности (или правоохранителей) дальнейший путь денег. Владелец «миксера» берёт свою комиссию и после перемешивания направляет деньги на скрытый, непубличный кошелёк заказчика. Такими услугами часто пользуется криминалитет», — объяснил Поярков.

Кошелёк N1 ежемесячно пополнялся 30—40 транзакциями.

Всего же с момента открытия 8 декабря 2016 года по 3 июля 2019 года с кошельком N1 было совершено 2189 транзакций. За этот период на счёт было зачислено 618 BTC (по нынешнему курсу — более 350 млн рублей).

Кошелёк N2

В октябре-ноябре 2017-го ссылка на кошелёк N1 с предвыборного сайта Навального неожиданно исчезла — вместо него жертвователям было предложено отправлять биткоины на криптосчёт 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyH (назовём его N2).

За полтора года было перечислено 72 BTC (40 млн рублей). Последняя крупная транзакция проведена 10 мая 2018-го — за день до того, как Навальный вышел на свободу после очередного административного ареста. На счёт упало 10 ВТС, а уже вечером они были выведены.

При этом любопытно, что всё это время средства продолжали поступать и на кошелёк N1.

Как подсчитал RT, за всё время предвыборной кампании (с декабря 2016 года по март 2018-го) с обоих кошельков, связанных с командой Навального, вывели порядка 85 млн рублей.

Для подсчётов RT сознательно использовал упрощённую схему. Мы брали каждый вывод с кошельков N1 и N2, как если бы средства обналичивались моментально, а не проходили длинные цепочки счетов-посредников, «миксеры» и не хранились бы на обезличенных кошельках. Переводили каждый такой вывод по курсу биткоина к рублю на день вывода и суммировали. Мы также предположили, что, когда оппозиционеры отчитались о получении 91,2 млн рублей с криптокошельков, они имели в виду именно финальную, чистую сумму, которую уже вывели, обналичили и внесли на счета кампании.

Напомним, Соколов посчитал, что оппозиционеры получили биткоинов на 106 млн рублей.

Такие расхождения в полученных данных только дают основания предположить неподотчётный характер криптокампании Навального. В отсутствие возможности перепроверить предоставляемую информацию жертвователям и надзорным органам остаётся верить Леониду Волкову на слово.

Серая зона

Сергей Соколов предполагает, что 94% переводов в биткоинах в поддержку избирательной кампании Навального — это транши от западных фондов и только 6% — пожертвования простых граждан. К этому выводу он пришёл после того, как проанализировал все 1714 приходных транзакций на счёте Волкова с 13 декабря 2016 года по 31 марта 2018 года.

«И оказалось, что 94% — крупные переводы от $5 тыс. до $150 тыс., которые похожи на пожертвования от зарубежных фондов, и только 6% составили так называемые студенческие пожертвования по $10—15», — говорит RT Соколов.

В силу анонимности транзакций на блокчейн-платформе теоретически ничто не могло помешать иностранным организациям финансировать команду Навального, что по закону об НКО является поводом для признания организации иностранным агентом. Но получить хоть какое-то подтверждение, что транши связаны именно с «западными фондами», RT не удалось.

Однако в ходе изучения транзакций мы обнаружили закономерность: крупные суммы на кошельки (а именно крупных переводов там гораздо больше, чем можно предположить, исходя из тезиса о поддержке Навального «простыми студентами») действительно часто поступают от одних и тех же отправителей.

Например, один из таких адресов — 1MRgibteHt2hCXfCUrUwxTuwcJtVCWqLgc (назовём его Х).

Всего в период с августа 2017 года по декабрь 2017-го кошелёк Х совершил 14 исходящих транзакций на общую сумму 74,62 BTC. Уже шесть из семи первых исходящих транзакций пришлись на кошельки оппозиционеров. В целом более половины транзакций кошелька X — это переводы на N1 и N2 (девять транзакций общей суммой на 32,87 BTC). То есть, вероятно, перевод денег оппозиционеру и был основной функцией этого криптосчёта.

Ещё интереснее, откуда биткоины приходили на кошелёк Х. Примерно треть поступлений приходится на операции с участием адреса 1N52wHoVR79PMDishab2XmRHsbekCdGquK (назовём его Y). Кошелёк Y участвовал в шести транзакциях, в результате которых кошелёк Х пополнился на 29,4 BTC. На международном портале Bitcoin Who's Who, где анализируются данные кошельков, некоторые пользователи отмечают Y как мошеннический — fraudulent.

В сети можно найти десятки постов с предупреждениями о мошенничестве, связанном с Y. Так, например, в ноябре 2017-го на одном из форумов появился пост некоего hlissnake, рассказавшего, что поиск украденных у него 10 биткоинов в конце концов привёл его к кошельку Y.

В ряде случаев X переводил Навальному биткоины через короткий промежуток времени после получения биткоинов от Y. И сумма перевода полностью совпадала с суммой, полученной от Y. То есть можно допустить, что на криптосчетах оппозиционеров оседали биткоины, предположительно прошедшие через мошеннические схемы.

По мнению экспертов, опрошенных RT, не исключено, что кошелёк X на самом деле промежуточный и им владеет некое доверенное лицо. Предположительные спонсоры могут направить средства на этот кошелёк как на «депозит». И команда оппозиционера получит эти средства только в том случае, если выполнит задачу. Если эта схема такова, то напоминает работу так называемых гарант-сервисов на нелегальных торговых площадках.

«Гарант-сервисы распространены на маркетплейсах нелегальных товаров и услуг (чаще всего в даркнете, но не всегда). Причём речь не обязательно о биткоинах, это могут быть другие криптовалюты и обычные деньги. Так как стороны друг другу не доверяют, приходится прибегать к услугам гарантов, чтобы не оказаться обманутыми. Это один из способов саморегулирования теневого киберсообщества. Обычно гарант является уважаемым и доверенным лицом в сообществе (администратором или модератором форума, например)», — рассказал RT управляющий партнёр консалтинговой компании по криптовалютам Mindsmith Руслан Юсуфов.

Приведённое исследование не даёт основания обвинить Навального и его соратников в получении мошеннических биткоинов, но иллюстрирует теневой характер операций с криптовалютой. Опрошенные RT эксперты сходятся в том, что система блокчейна обеспечивает почти полную анонимность и затрудняет поиск информации, что сделало её настоящей серой зоной.

Гонорар за расследования?

22 апреля 2019 года в анонимном Telegram-канале «Исповедь сотрудника ФБК» появилась информация, что поступления на биткоин-кошельки Алексея Навального связаны с размещением компромата. Якобы он получил от неизвестных спонсоров 62 млн рублей по сегодняшнему курсу.

По словам автора канала, крупные транзакции проходили накануне или на следующий день после публикации очередного «громкого расследования». Деньги приходили на уже известные биткоин-кошельки.

RT сопоставил крупные поступления на криптосчета и публикации громких расследований и действительно обнаружил много совпадений.

Так, 8 февраля 2018 года было опубликовано громкое расследование ФБК «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника», рассказывающее про совместный отдых модели Насти Рыбки, бизнесмена Олега Дерипаски и руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

При этом 6 февраля на биткоин-кошелёк Леонида Волкова поступило 3 BTC (1,1 млн рублей). А на следующий день после публикации — ещё 10 ВTC (4,6 млн рублей)

7 июня 2018 года было опубликовано видео с расследованием про пентхаус депутата Госдумы Леонида Слуцкого в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» в Москве. А 4 июня на биткоин-кошелёк поступило 10,8 BTC (4,3 млн рублей).

5 сентября 2018 года на счёт поступило 12,4 BTC (5,85 млн рублей). На следующий день было опубликовано расследование о председателе правления Пенсионного фонда Антоне Дроздове.

21 ноября 2018 счёт пополнился на 19,9 BTC (5,78 млн рублей), а 22 ноября была опубликована информация о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилёва.

23 мая 2019 года Алексей Навальный опубликовал расследование об активах семьи министра культуры Владимира Мединского. А 24 мая на биткоин-кошелёк Волкова поступило 6,8 BTC (3,43 млн рублей).

С 1 апреля 2019 года кошелёк с адресом 3DdBZ734DjaqBf29PvjxWv9mvU6VaQEs8H регулярно пополняет кошелёк N1 на суммы от 1 ВТС (270 тыс. рублей). Перечисления с этого кошелька совпадают с датами выхода видеороликов или прямых эфиров на сайте Навального. Что характерно, суммы каждой транзакции также примерно одинаковые — около 2 ВТС.

Леонид Волков назвал информацию о связях биткоин-платежей и публикаций попыткой увязать не связанные между собой явления: «Платежи приходят регулярно, но если выбрать некоторые платежи и некоторые публикации, то можно притянуть за уши несуществующую связь».

Обналичивание поступлений

В 2017—2018 годах биткоины легализовывались для финансирования предвыборной кампании Навального через фонд поддержки СМИ «Пятое время года». Это стало известно во время проверки деятельности фонда, которую Минюст РФ проводил по требованию московской прокуратуры.

Учредителем фонда, созданного 28 апреля 2014 года, выступил Леонид Волков. Фонд арендовал помещения под штабы в регионах и заключал договоры с сотрудниками, работающими на Алексея Навального.

В 2017 году практически вся операционная деятельность предвыборной кампании велась через счета «Пятого времени года». По словам самого Волкова, это было сделано потому, что Минюст несколько раз отказывал в регистрации юридического лица для нужд предвыборной кампании.

В 2017-м фонд сдал нулевую отчётность, а вот согласно отчёту от 2018 года, поданному в Минюст, через его счета за 2017 год прошло 164 млн рублей.

15 января 2018 года Минюст РФ обратился в Мещанский районный суд Москвы с административным иском о ликвидации фонда. «В результате проверки были выявлены нарушения устава фонда и обнаружены признаки неуставной деятельности, включая финансирование предвыборной кампании Алексея Навального, — заявила в суде представитель Минюста. — Фонд собирает средства в биткоинах, что предусматривает анонимность транзакций, тогда как анонимным жертвователям запрещается вносить деньги на счета зарегистрированных кандидатов в президенты».

Адвокат фонда Вячеслав Гимади на судебном заседании заявил, что фонд не принимает биткоины, «потому что по закону и чисто технически фонд как организация не может принимать криптовалюту».

Суд аргументам защиты не внял и принял решение о ликвидации «Пятого времени года». Как выяснилось в ходе проверки, фонд всё-таки принимал криптовалюту, но не напрямую, а с помощью посредников.

На криптовалютных биржах биткоины обменивались на рубли (или иную «твёрдую валюту»), рубли обналичивались, а затем сами сотрудники Фонда борьбы с коррупцией или доверенные лица вносили суммы на счета «Пятого времени года» в Сбербанке и Альфа-банке.

Так, сам Леонид Волков внёс на счета «Пятого времени года» 32,8 млн рублей. Сотрудница ФБК Анна Чехович за полгода внесла на счёт в Альфа-банке 17,3 млн рублей, а на тот момент пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов «пожертвовал» 15,5 млн.

«Через «Пятое время года» легализовывались средства, обналиченные с биткоин-кошельков, а также крупные суммы наличных, которые жертвовали штабу Навального», — рассказывает бывший сотрудник ФБК и замглавы московского штаба Виталий Серуканов (запись беседы имеется у RT).

«Я лично за время своей работы в структурах Навального видел деньги, которые были перемотаны скотчем, которые хранились в условных «коробках из-под обуви». Это, знаете, старая добрая российская действительность, с которой так усердно борется Навальный, но который с неё же и кормится. То есть когда вам приносят деньги, перемотанные скотчем, но вы физически не можете понять, откуда эти деньги взялись, потому что, условно, их принёс Роман Рубанов, Леонид Волков или, например, юрист ФБК Любовь Соболь… а спросишь, кто принёс миллион, — тебя уволят» — отмечает Серуканов.

Серуканов также рассказал RT, что, например, в 2013—2014 годах получал наличные за работу в самом ФБК, а позже по такой же схеме — уже за общественно-политические кампании под эгидой фонда.

Руслан Юсуфов, управляющий партнёр консалтинговой компании по криптовалютам Mindsmith, рассказал RT, что сегодня существует несколько способов обналичивания биткоинов — как легальных, так и нелегальных.

«Можно совершить сделку напрямую между продавцом и покупателем криптовалюты без комиссии, — объясняет Юсуфов, — однако высок риск ограблений и мошенничества. Более надёжны операции с сервисами peer-to-peer и онлайн-обменниками, которые предлагают прозрачные сборы и выступают в качестве посредников. Самыми же популярными площадками являются криптовалютные биржи. Криптобиржа обязана соблюдать правила финансовой организации, хранить документацию о личности и деятельности своих пользователей. Для открытия аккаунта на бирже пользователю придётся пройти процедуру идентификации. Но за использование сервисов пользователям придётся заплатить комиссию от сделки — от 1 до 3,5%. К нелегальным способам обналичивания, которые происходят в «тёмном интернете», относятся операции с расчётными счетами и электронными кошельками, открытыми на подставных лиц».

Сам факт сбора средств с целью выдвижения Алексея Навального в президенты послужил поводом для исков от граждан, которые посчитали, что команда Алексея Навального вводила людей в заблуждение, ведь политик не имел права баллотироваться в президенты из-за наличия у него судимостей. Шестеро граждан подавали в суд на Леонида Волкова, чтобы взыскать обратно деньги, переведённые на «избирательную кампанию».

«Суд мы выиграли, — рассказал RT юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло, который представлял интересы жителя Карелии Михаила Костенко. — Но, насколько я знаю, средства до сих пор не были возвращены жертвователям. Люди были введены в заблуждение — они не знали, что отдают деньги ненастоящему кандидату в президенты. На мой взгляд, тут вообще можно было возбуждать дело о мошенничестве».

Сам Михаил Костенко отказывается общаться со СМИ. По словам адвоката, сторонники Навального после подачи иска отреагировали неадекватно — пытались выяснить место жительства и найти родственников истца.

Сборы продолжаются

Ссылка на кошелёк N2 остаётся на сайте «Штабы Навального», он продолжает регулярно пополняться.

Как подсчитал RT, уже после завершения избирательной кампании (с 18 марта 2018-го по 28 мая 2019-го) на биткоин-кошельки оппозиционеров пришло 327,7 ВТС (186 млн рублей).

По утверждениям самих оппозиционеров, сейчас полученные средства отправляются на финансирование региональных штабов. Региональные отделения Навального управлялись через Фонд правового обеспечения граждан, учредителем которого выступил всё тот же Леонид Волков. Средства с биткоин-кошельков должны были проходить через бухгалтерию фонда, однако никаких отчётов о таком финансировании и расходах RT обнаружить не удалось. Более того, данный фонд был ликвидирован 11 марта 2019-го из-за финансовых нарушений.

И уже 8 апреля 2019 года Леонид Волков сообщил своим подписчикам о создании новой структуры — Фонда организации и координации защиты прав граждан.

Также непонятно, как возможные доходы, полученные от продажи биткоинов, попадали на счета упомянутых фондов. Можно только предположить, что использовалась проверенная «Пятым временем года» схема — наличные деньги вносились доверенными лицами на счета как пожертвования.

Брошенные активисты

Тем временем сторонники Навального в регионах всё чаще обвиняют своего лидера в том, что он фактически оставил их без поддержки, несмотря на то что пожертвования собираются именно на помощь региональным штабам.

Так, член штаба ФБК в Архангельске и организатор одной из акций Александр Песков был оштрафован судом 4 октября 2018 года за участие в несанкционированном шествии против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года. Однако помощи в оплате штрафов из центрального штаба он не дождался.

«Меня оштрафовали на 200 тыс., — рассказал Песков RT. — Такие деньги найти самостоятельно не смог. Была надежда на поддержку из Москвы. Но руку помощи никто не протянул. Деньги собирал за месяц, самостоятельно. Это была помощь определённых сторонников, которые жертвовали небольшие суммы».

В похожей ситуации оказался и активист из регионального штаба ФБК в Нижнем Новгороде Дмитрий Калинычев. Он объявил сбор средств для оплаты штрафа в 150 тыс. рублей, не дождавшись помощи от центра.

10 мая 2018 года Калинычев был привлечён к административной ответственности за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 20.2 КоАП) Нижегородским районным судом, так как участвовал в несогласованной акции «Немцов марш» 25 февраля 2018 года. Всего на акцию собрались 100 жителей Нижнего Новгорода.

По следам «народных денег»

Автор Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК» предположил, что Алексей Навальный активно тратит биткоины в личных целях, например, во время путешествий по миру.

Сопоставив даты поездок политика и списаний с биткоин-кошелька 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E, RT пришёл к выводу, что и здесь много совпадений.

В 2018 году политик посетил Египет, Латвию, Италию, Испанию, Таиланд.

С 13 по 24 апреля 2018 года — путешествие в Египет. Во время поездки 21 апреля с криптосчёта было списано 3 ВТС (1 млн 622 тыс. рублей).

11 мая 2018-го — поездка в Италию. Накануне было списано 2 ВТС (1 млн 180 тыс. рублей).

С 15 по 19 июня 2018-го — поездка в столицу Латвии Ригу. 19 июня — списание 13 ВТС (5 млн 556 тыс. рублей).

26 августа 2018 года — Малага, курорт в Испании. В тот же день списано 3,84 BTC (1 млн 760 тыс. рублей).

С 5 по 17 января 2019 года — отдых с семьёй в Таиланде. 14 января списано 9,9 ВТС (2 млн 353 тыс. рублей).

Политолог Олег Матвейчев считает, что оппозиционер Алексей Навальный имеет возможность тратить абсолютно неподотчётный биткоин-капитал на личные нужды, а не на поддержку региональных штабов.

«Мы видим, что у Алексея Навального хорошие автомобили и дорогие вещи, что он позволяет себе отдыхать за границей, — заявил RT Матвейчев. — При этом человек нигде не работает, никогда в жизни не выступал в качестве адвоката. То есть можно предположить, что он существует только на пожертвования, при этом уровень его жизни говорит о том, что большую часть пожертвований он оставляет на личные нужды. И, конечно, весь этот сбор денег для поддержки своих сторонников — это всё абсолютно мошенническая история».