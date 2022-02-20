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Крипта, рэп и кошка: что известно об арестованных в США за отмывание биткоинов на $4,5 млрд эксцентричных супругах

20 февраля 2022, 21:40  •  74 • В мире
В США расследуют громкое уголовное дело в отношении россиянина Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган, которые были арестованы в Нью-Йорке по подозрению в краже и отмывании биткоинов на сумму $4,5 млрд. Масштабы аферы, в которой обвиняют супругов, впечатлили даже продюсеров Netflix: представители стриминговой платформы заявили, что снимут по этой истории документальный сериал. Что известно о русском американце и его жене-рэперше, подозреваемых в «ограблении века», — в материале RT.
 
Facebook © Heather Reyhan
 

8 февраля в Нью-Йорке были задержаны 34-летний предприниматель Илья Лихтенштейн и его супруга, 31-летняя Хизер Морган. Пару обвинили в создании разветвлённой сети фальшивых аккаунтов на разных финансовых онлайн-платформах, через которые выводились деньги, предположительно, похищенные в результате хакерской атаки на крупную гонконгскую криптобиржу Bitfinex в 2016 году. Тогда было украдено 119,754 биткоинов — на тот момент это была сумма, эквивалентная $71 млн., а при сегодняшней стоимости биткоина это свыше $4,5 млрд (около 342 млрд. рублей).

Власти настаивают, что биткоины, украденные с Bitfinex, путём порядка 2 тыс. транзакций были переведены на электронный кошелёк, якобы принадлежащий Лихтенштейну, откуда выводил деньги на другие счета. Преступные схемы, вменяемые супругам, расписаны в 20-страничном документе, которые представил суду расследовавший дело спецагент Службы внутренних доходов Минюста США Кристофер Янчевски.

«За последние пять лет примерно 25 тыс. (из 119,754. — RT) украденных биткоинов были переведены из кошелька Лихтенштейна путём сложного процесса отмывания денег, в результате деньги оказались на счетах Лихтенштейна и Морган. Остальная часть украденных средств, более 94 000 биткойнов, осталась в кошельке, на который изначально (после взлома Bitfinex. — RT) поступили и хранились похищенные с Bitfinex деньги», — отчитался Янчевски.

После задержания Лихтенштейна сотрудники американского Минюста, получив соответствующий ордер, проверили его электронные кошельки и смогли изъять в общей сложности $3,6 млрд в биткоинах — это стало самым крупным «уловом» ведомства в истории. Власти полагают, что это деньги, украденные с Bitfinex шесть лет назад. Таким образом, примерно 80% всех похищенных тогда биткоинов так и лежали нетронутыми.

В то же время следователи пока не предъявили суду доказательств участия супругов в, собственно, самой краже биткоинов с Bitfinex — в отчёте Минюста о расследовании сказано, что в 2016 году деньги были украдены с криптобиржи в Гонконге «неназванными лицами». Тем не менее Лихтенштейну и Морган предъявили обвинение в отмывании денег с помощью различных незаконных схем, включая создание аккаунтов на вымышленные имена и использование программ для автоматизации транзакций. Паре может грозить до 20 лет тюрьмы.

Освобождение под залог

В понедельник Хизер Морган была освобождена из-под стражи под залог в $3 млн. При этом федеральный судья Хауэлл в Вашингтоне, куда перевели дело россиянина и его жены по требованию нью-йоркского суда, отказался отпустить из-под ареста Илью Лихтенштейна. Как писал The New York Times, судья счёл, что мужчина может попытаться скрыться от властей, использовав свои навыки в незаметном перемещении денежных средств и создании фальшивых личностей.

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  • © Heather Reyhan

По данным издания, на слушаниях 16 февраля адвокат супругов Самсон Энзер настаивал, что его подзащитные не заинтересованы в побеге из США, поскольку здесь живут их семьи. Кроме того, юрист упомянул, что пара планировала в ближайшее время завести детей — Хизер Морган якобы готовится пройти через процедуру ЭКО, эмбрионы для проведения которой, по словам Энзера, сейчас находятся в одной из нью-йоркских клиник.

Илья Лихтенштейн, оставленный под стражей несмотря на доводы адвоката и предложенный залог в $5 млн, имеет двойное гражданство — российское и американское. Однако в Генконсульство РФ в Нью-Йорке от него не поступало никаких обращений, рассказал генконсул Сергей Овсянников РИА Новости.

Русский в США и его жена-рэперша

Согласно информации из открытых источников, Лихтенштейн провёл почти всю жизнь в США, куда перебрался в шестилетнем возрасте из Ростовской области вместе с семьёй. Школьные годы Илья провёл в Иллинойсе, где до сих пор проживают его родители.

  • © Фото из личного архива

Как удалось выяснить RT, мать Ильи, Ирина Шепотиновская, работает в одном из университетов штата, а его отец, Евгений Лихтенштейн, оказывает риэлторские услуги в Гленвью. Мужчина отказался прокомментировать RT обвинения, выдвинутые американскими властями в адрес его сына.

В своём LinkedIn Илья Лихтенштейн называет себя предпринимателем в сфере технологий, программистом и инвестором. «Интересуюсь технологией блокчейна, автоматизацией и big data», — пишет мужчина. В его онлайн-резюме также сказано, что он получил степень бакалавра психологии в Висконсинском университете.

  • © Dutch Ilya Lichtenstein

В 2019 году Лихтенштейн сделал предложение своей девушке Хизер, причём её руки он попросил в весьма необычной манере — в своём фейсбуке Илья рассказал, что прорекламировал всему Нью-Йорку творчество любимой, которая пишет рэп под псевдонимом Razzlekhan. Для этого сюрприза Лихтенштейн расклеил постеры Razzlekhan по всему городу, а также выкупил огромный билборд на Уолл-Стрит.

После того, как супругов арестовали за махинации с биткоинами, творчество Морган привлекло внимание ещё более широкой аудитории — у девушки, например, есть пара композиций на тему инвестиций, в одной из которых содержатся строки: «Украла твой пароль, вывела все твои деньги».

Интересы Хизер не ограничиваются музыкой. В своём профиле в твиттере она называет себя «серийным предпринимателем, автором Forbes, сюрреалистической художницей и рэпером, инвестором и модным дизайнером». В онлайн-резюме Морган также упоминается, что она имеет степень магистра по экономике Американского университета в Каире.

Из-за скандала с расследованием махинаций, вменяемых супругам Лихтенштейну и Морган, в сети также стали активно обсуждать всплывшие статьи Хизер, которые та писала для бизнес-изданий, включая Forbes и Inс. Опубликованные под её именем материалы довольно разношёрстны — в своих текстах Морган рассуждала о маркетинге, способах борьбы со стрессом, найме сотрудников — однако особый интерес у интернет-пользователей привлекла её статья в Forbes от 2020 года: «Как защитить свой бизнес от киберпреступников».

Готовый киносценарий

История Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган стала настоящей находкой для кинопродюсеров — вдобавок к впечатляющим масштабам аферы и довольно красочным биографиям самих героев, американские СМИ сейчас пестрят интересными подробностями задержания супругов и их образа жизни накануне ареста.

Так, по данным издания The Rolling Stone, в день задержания Хизер Морган, открывшая дверь сотрудникам полиции, «пыталась использовать свою домашнюю бенгальскую кошку Клариссу как предлог», чтобы попытаться заблокировать телефон, делая вид, что она достаёт кошку из-под кровати.

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  • © Dutch Ilya Lichtenstein
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Тех, кто следит за историей с Лихтенштейном и Морган, теперь волнует судьба упомянутой кошки — после ареста хозяев о её местонахождении и самочувствии ничего не слышно. Зато известно, что держать кошек бенгальской породы в качестве питомца в Нью-Йорке запрещает местный закон .

Американские СМИ также смакуют подробности о забавных тратах «разбогатевших на криптовалюте» супругов, отражённых в отчёте о расследовании Минюста в их отношении. Так, пара попалась на использовании «отмытых» средств для покупки подарочных карт: Walmart, Uber, hotels.com и PlayStation.

Впечатляют и декорации происходящего: квартира Лихтенштейна и Морган, куда за ними пришла полиция, находится на Уолл-Стрит, в одном из самых дорогих районов на Манхэттене. По данным издания The New York Post, аренда такого жилья обходилась супругам минимум в $5 тыс. в месяц (более 380 тыс. рублей). 

Стоит отметить, что Netflix уже не в первый раз вдохновляется историями с участием российских эмигрантов, пойманных на мошенничестве. 11 февраля на платформе состоялась премьера сериала «Изобретая Анну», который основан на истории уроженки Домодедово Анны Сорокиной, снискавшей в США славу виртуозной мошенницы.

Женщина годами вращалась в светских кругах Нью-Йорка, успешно выдавая себя за богатую наследницу из Германии — своё альтер-эго она назвала «Анна Делви» — и обманом заставляя друзей оплачивать свой роскошный образ жизни. 

Уличённая в обмане, Сорокина провела в тюрьме два года, а после освобождения смогла сполна оплатить назначенные ей судом штрафы и компенсации жертвам благодаря гонорару в $300 тыс., полученному от Netflix за экранизацию её истории.

Расследование киберпреступлений

Похищение денег с биржи Bitfinex, о котором вновь заговорили в связи с арестом Ильи Лихтенштейна и его жены, наделало много шума в августе 2016 года. Это была одна из крупнейших атак на подобную площадку, хотя эксперты отмечают, что биткойн — не лучший выбор для кражи, поскольку, в отличие от некоторых других криптовалют, он относительно легко отслеживается с помощью блокчейна.

Вероятно, благодаря этому американские власти сумели отследить пропавшие деньги и выйти на Лихтенштейна.

В беседе с RT гендиректор компании «Интернет-розыск», занимающейся расследованием и предупреждений киберпреступлений, Игорь Бедеров, подчеркнул, что в большинстве штатов США криптовалюты признаны платёжным средством, а государство способно их контролировать и отслеживать.

«В США налажены механизмы контроля и надзора за транзакциями в простых криптовалютах типа биткойна или эфира (Ethereum. — RT), — объясняет эксперт. — Государство, например, может, собирая данные банков о том, кто покупал криптовалюту, соотнести их с данными открытого блокчейна, в котором будет отражён сам факт покупки, поступления средств на кошелёк, и сделать вывод о том, кто владеет криптокошельком. Подобных способов много, но в России они не применяются, поскольку криптовалюты не признаны платёжным средством, у нас пока нет инструментов и механизмов для их регулирования».

Комментируя недавний арест Ильи Лихтенштейна и его предполагаемую связь с деньгами, похищенными с биржи Bitfinex в 2016 году, Бедеров упомянул, что взломы и ограбления криптобирж иногда устраивают сами владельцы таких площадок.

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«Нужно учитывать, что для любой биржи, особенно, которая прогорает, или основана в государстве, где не налажена работа с криптовалютами на уровне законодательства, существует риск, что администраторы и владельцы данной обменной площадки в любой момент могу изобразить её взлом, просто подкинуть коды доступа хакерам, по договоренности с ними забрав все деньги вкладчиков. Такие риски всегда существуют и такие прецеденты были уже и в Японии, и в Соединённых Штатах, и в России. И в Гонконге такое, безусловно, тоже могло быть, — считает Бедеров. — 

Здесь очень большой соблазн — представляете, лежат какие-то несметные миллиарды в криптовалюте, а вы находитесь в стране, которая данное платёжное средство не воспринимает и вас привлечь за его кражу невозможно. И вот вы ломаете собственную биржу, забираете деньги. Далее вы украденное различными способами выводите, вкладчики ваши всё потеряли, но жаловаться им некуда — российские, например, суды и правоохранительные органы такие заявления не примут».

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