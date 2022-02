Крипта, рэп и кошка: что известно об арестованных в США за отмывание биткоинов на $4,5 млрд эксцентричных супругах • 74 • В мире В США расследуют громкое уголовное дело в отношении россиянина Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган, которые были арестованы в Нью-Йорке по подозрению в краже и отмывании биткоинов на сумму $4,5 млрд. Масштабы аферы, в которой обвиняют супругов, впечатлили даже продюсеров Netflix: представители стриминговой платформы заявили, что снимут по этой истории документальный сериал. Что известно о русском американце и его жене-рэперше, подозреваемых в «ограблении века», — в материале RT. Facebook © Heather Reyhan 8 февраля в Нью-Йорке были задержаны 34-летний предприниматель Илья Лихтенштейн и его супруга, 31-летняя Хизер Морган. Пару обвинили в создании разветвлённой сети фальшивых аккаунтов на разных финансовых онлайн-платформах, через которые выводились деньги, предположительно, похищенные в результате хакерской атаки на крупную гонконгскую криптобиржу Bitfinex в 2016 году. Тогда было украдено 119,754 биткоинов — на тот момент это была сумма, эквивалентная $71 млн., а при сегодняшней стоимости биткоина это свыше $4,5 млрд (около 342 млрд. рублей). Власти настаивают, что биткоины, украденные с Bitfinex, путём порядка 2 тыс. транзакций были переведены на электронный кошелёк, якобы принадлежащий Лихтенштейну, откуда выводил деньги на другие счета. Преступные схемы, вменяемые супругам, расписаны в 20-страничном документе, которые представил суду расследовавший дело спецагент Службы внутренних доходов Минюста США Кристофер Янчевски. «За последние пять лет примерно 25 тыс. (из 119,754. — RT) украденных биткоинов были переведены из кошелька Лихтенштейна путём сложного процесса отмывания денег, в результате деньги оказались на счетах Лихтенштейна и Морган. Остальная часть украденных средств, более 94 000 биткойнов, осталась в кошельке, на который изначально (после взлома Bitfinex. — RT) поступили и хранились похищенные с Bitfinex деньги», — отчитался Янчевски. После задержания Лихтенштейна сотрудники американского Минюста, получив соответствующий ордер, проверили его электронные кошельки и смогли изъять в общей сложности $3,6 млрд в биткоинах — это стало самым крупным «уловом» ведомства в истории. Власти полагают, что это деньги, украденные с Bitfinex шесть лет назад. Таким образом, примерно 80% всех похищенных тогда биткоинов так и лежали нетронутыми. В то же время следователи пока не предъявили суду доказательств участия супругов в, собственно, самой краже биткоинов с Bitfinex — в отчёте Минюста о расследовании сказано, что в 2016 году деньги были украдены с криптобиржи в Гонконге «неназванными лицами». Тем не менее Лихтенштейну и Морган предъявили обвинение в отмывании денег с помощью различных незаконных схем, включая создание аккаунтов на вымышленные имена и использование программ для автоматизации транзакций. Паре может грозить до 20 лет тюрьмы. Освобождение под залог В понедельник Хизер Морган была освобождена из-под стражи под залог в $3 млн. При этом федеральный судья Хауэлл в Вашингтоне, куда перевели дело россиянина и его жены по требованию нью-йоркского суда, отказался отпустить из-под ареста Илью Лихтенштейна. Как писал The New York Times, судья счёл, что мужчина может попытаться скрыться от властей, использовав свои навыки в незаметном перемещении денежных средств и создании фальшивых личностей. Facebook

По данным издания, на слушаниях 16 февраля адвокат супругов Самсон Энзер настаивал, что его подзащитные не заинтересованы в побеге из США, поскольку здесь живут их семьи. Кроме того, юрист упомянул, что пара планировала в ближайшее время завести детей — Хизер Морган якобы готовится пройти через процедуру ЭКО, эмбрионы для проведения которой, по словам Энзера, сейчас находятся в одной из нью-йоркских клиник. Илья Лихтенштейн, оставленный под стражей несмотря на доводы адвоката и предложенный залог в $5 млн, имеет двойное гражданство — российское и американское. Однако в Генконсульство РФ в Нью-Йорке от него не поступало никаких обращений, рассказал генконсул Сергей Овсянников РИА Новости. Русский в США и его жена-рэперша Согласно информации из открытых источников, Лихтенштейн провёл почти всю жизнь в США, куда перебрался в шестилетнем возрасте из Ростовской области вместе с семьёй. Школьные годы Илья провёл в Иллинойсе, где до сих пор проживают его родители. Как удалось выяснить RT, мать Ильи, Ирина Шепотиновская, работает в одном из университетов штата, а его отец, Евгений Лихтенштейн, оказывает риэлторские услуги в Гленвью. Мужчина отказался прокомментировать RT обвинения, выдвинутые американскими властями в адрес его сына. В своём LinkedIn Илья Лихтенштейн называет себя предпринимателем в сфере технологий, программистом и инвестором. «Интересуюсь технологией блокчейна, автоматизацией и big data», — пишет мужчина. В его онлайн-резюме также сказано, что он получил степень бакалавра психологии в Висконсинском университете. В 2019 году Лихтенштейн сделал предложение своей девушке Хизер, причём её руки он попросил в весьма необычной манере — в своём фейсбуке Илья рассказал, что прорекламировал всему Нью-Йорку творчество любимой, которая пишет рэп под псевдонимом Razzlekhan. Для этого сюрприза Лихтенштейн расклеил постеры Razzlekhan по всему городу, а также выкупил огромный билборд на Уолл-Стрит. После того, как супругов арестовали за махинации с биткоинами, творчество Морган привлекло внимание ещё более широкой аудитории — у девушки, например, есть пара композиций на тему инвестиций, в одной из которых содержатся строки: «Украла твой пароль, вывела все твои деньги». Интересы Хизер не ограничиваются музыкой. В своём профиле в твиттере она называет себя «серийным предпринимателем, автором Forbes, сюрреалистической художницей и рэпером, инвестором и модным дизайнером». В онлайн-резюме Морган также упоминается, что она имеет степень магистра по экономике Американского университета в Каире. Из-за скандала с расследованием махинаций, вменяемых супругам Лихтенштейну и Морган, в сети также стали активно обсуждать всплывшие статьи Хизер, которые та писала для бизнес-изданий, включая Forbes и Inс. Опубликованные под её именем материалы довольно разношёрстны — в своих текстах Морган рассуждала о маркетинге, способах борьбы со стрессом, найме сотрудников — однако особый интерес у интернет-пользователей привлекла её статья в Forbes от 2020 года: «Как защитить свой бизнес от киберпреступников». Готовый киносценарий История Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган стала настоящей находкой для кинопродюсеров — вдобавок к впечатляющим масштабам аферы и довольно красочным биографиям самих героев, американские СМИ сейчас пестрят интересными подробностями задержания супругов и их образа жизни накануне ареста. Так, по данным издания The Rolling Stone, в день задержания Хизер Морган, открывшая дверь сотрудникам полиции, «пыталась использовать свою домашнюю бенгальскую кошку Клариссу как предлог», чтобы попытаться заблокировать телефон, делая вид, что она достаёт кошку из-под кровати.

Планировали сорвать референдум: В Белоруссии раскрыт заговор Тех, кто следит за историей с Лихтенштейном и Морган, теперь волнует судьба упомянутой кошки — после ареста хозяев о её местонахождении и самочувствии ничего не слышно. Зато известно, что держать кошек бенгальской породы в качестве питомца в Нью-Йорке запрещает местный закон . Американские СМИ также смакуют подробности о забавных тратах «разбогатевших на криптовалюте» супругов, отражённых в отчёте о расследовании Минюста в их отношении. Так, пара попалась на использовании «отмытых» средств для покупки подарочных карт: Walmart, Uber, hotels.com и PlayStation. Впечатляют и декорации происходящего: квартира Лихтенштейна и Морган, куда за ними пришла полиция, находится на Уолл-Стрит, в одном из самых дорогих районов на Манхэттене. По данным издания The New York Post, аренда такого жилья обходилась супругам минимум в $5 тыс. в месяц (более 380 тыс. рублей). Стоит отметить, что Netflix уже не в первый раз вдохновляется историями с участием российских эмигрантов, пойманных на мошенничестве. 11 февраля на платформе состоялась премьера сериала «Изобретая Анну», который основан на истории уроженки Домодедово Анны Сорокиной, снискавшей в США славу виртуозной мошенницы. Женщина годами вращалась в светских кругах Нью-Йорка, успешно выдавая себя за богатую наследницу из Германии — своё альтер-эго она назвала «Анна Делви» — и обманом заставляя друзей оплачивать свой роскошный образ жизни. Уличённая в обмане, Сорокина провела в тюрьме два года, а после освобождения смогла сполна оплатить назначенные ей судом штрафы и компенсации жертвам благодаря гонорару в $300 тыс., полученному от Netflix за экранизацию её истории. Расследование киберпреступлений Похищение денег с биржи Bitfinex, о котором вновь заговорили в связи с арестом Ильи Лихтенштейна и его жены, наделало много шума в августе 2016 года. Это была одна из крупнейших атак на подобную площадку, хотя эксперты отмечают, что биткойн — не лучший выбор для кражи, поскольку, в отличие от некоторых других криптовалют, он относительно легко отслеживается с помощью блокчейна. Вероят

