Криминальный авторитет и месть за музыканта: СК раскрыл детали убийства Михаила Круга

Члены банды «Тверские волки» в 2002 году проникли в дом певца Михаила Круга, чтобы украсть ценные вещи по заданию криминального авторитета. В это время Круг неожиданно вернулся домой и был застрелен одним из злоумышленников. Об этом сообщил Следственный комитет, который установил все обстоятельства преступления, совершённого 17 лет назад. Так, сам убийца уже в 2003 году погиб от рук другого члена группировки, который мстил за смерть любимого певца. В связи с тем, что все детали были установлены, преступник мёртв, а его сообщник по взлому уже отбывает пожизненное заключение, СК принял решение закрыть дело. Сестра Круга Ольга Медведева в разговоре с RT сообщила, что во вторник, 24 сентября, пройдёт пресс-конференция, посвящённая новым обстоятельствам дела.

Следственный комитет России установил детали убийства певца Михаила Круга, которое было совершено 17 лет назад. Об этом говорится на сайте ведомства. Отмечается, что ранее установить детали не получалось из-за недостаточности улик.

«На первоначальном этапе расследования было установлено, что 30 июня 2002 года, в день празднования дня города Твери, в вечернее время в дом Михаила Круга, расположенный в посёлке Мамулино областного центра, тайно проникли двое мужчин с целью ограбления, один из них совершил убийство певца», — подчеркнули в СКР.

В ходе следствия рассматривались различные версии, в том числе убийство на почве личного конфликта, с корыстными мотивами и так далее. Были проверены знакомые Круга, его коллеги по организации гастролей и концертов, а также жители посёлка Мамулино. В конечном итоге подозрение пало на бандитов группировки «Тверские волки».

«В ходе работы над установлением причастных к совершению преступления лиц в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды «Тверские волки», действовавшей в то время на территории города Твери и Тверской области. На причастность к совершению убийства Михаила Круга проверялся в том числе член указанной банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину. Каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих о совершении данного преступления Агеевым, на тот момент получено не было», — подчеркнули следователи.

Однако в 2019 году СК узнал дополнительные детали убийства Круга. Происхождение этих данных не указывается, но отмечается, что они позволили следствию серьёзно продвинуться. Вышеупомянутый Агеев уже отбывал на тот момент пожизненное заключение за ряд преступлений, как и его «коллега» по банде Александр Осипов. Именно они и были установлены как причастные к делу об убийстве Круга. Осуждённые указали на другого члена банды — Дмитрия Веселова, который вместе с ними вторгся в дом певца.

«По указанию криминального авторитета»

«Агеев сообщил, что по указанию криминального авторитета города Твери, известного в определённых кругах как Лом, погибшего в 2006 году, он совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга, которого, по информации, имевшейся в распоряжении участников банды, совместно с семьёй в указанный вечер не должно было быть дома. Соучастники намеревались лишь похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи», — отмечается на сайте.

Стоит отметить, что ключевой мотив преступления — не кража ценностей. Согласно задумке, обнаружив пропажу, Круг должен был обратиться к Лому за помощью, после чего певец стал бы должником криминального авторитета и согласился выплачивать часть доходов от концертной деятельности, сообщили представители Следственного комитета. Однако певец вернулся домой раньше ожидаемого.

«Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к тёще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета ТТ калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота», — подчеркнули в СК.

Сам Веселов был убит в марте 2003 года Александром Осиповым. Он и рассказал следователям о своих мотивах — по словам Осипова, он мстил за смерть известного певца. Это преступление бандит совершил в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области.

Следственный комитет счёл показания логичными и последовательными, а имевшиеся доказательства их подтвердили. В связи с выяснившимися обстоятельствами, а также с учётом того, что Веселов уже погиб, СК принял решение прекратить уголовное дело.

В разговоре с RT родная сестра Круга Ольга Медведева отметила, что пока не может ничего сказать о представленных Следственным комитетом данных, а также сообщила, что во вторник, 24 сентября, пройдёт пресс-конференция по этому делу.

«Следственный комитет сказал, что завтра будет пресс-конференция», — сообщила она.

При этом в Тверской прокуратуре заявили, что проверят законность закрытия дела. По словам официального представителя следственного управления СК Валерии Павловой, это обязательная процедура, предусмотренная законодательством.

«В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ любое процессуальное решение, принятое органами следствия, направляется прокурору», — приводит её слова РИА Новости.

«Король русского шансона»

Напомним, Михаил Круг (настоящее имя Михаил Воробьёв) — один из самых известных представителей жанра русского шансона, многие поклонники даже называли его королём этого направления. Первый альбом он записал в 1989 году, однако сам его не выпустил — песни попали в руки пиратов и разошлись нелегально.

Памятник Михаилу Кругу в Твери

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Первый официальный сборник Круг выпустил в 1994 году под названием «Жиган-Лимон». Он принёс славу исполнителю, и в 1995-м был снят документальный фильм «Бард Михаил Круг». Самая же известная песня — «Владимирский централ», она вошла в альбом «Мадам» в 1998 году.

Несмотря на то что Круг был убит в 2002 году, до сих пор переиздаются его альбомы, выходят сборники песен. Проходят также памятные мероприятия и концерты. В Твери был открыт памятник певцу, а в ночном клубе «Лазурный» — его музей.