Криминал, трагедии и аномалии: Названы последствия жестокого репродуктивного эксперимента в Китае

Издание "Рамблер" рассказало, к чему привела строгая репродуктивная норма "Одна семья - один ребёнок", которая действовала в Китае в период 1979-2015 годов.

Отмечается, что негативный эффект данной программы начал отчётливо проявляться достаточно быстро. Прежде всего это привело к тому, что средний возраст в стране значительно увеличился.

Также в КНР наметился существенный перекос в количестве мужчин и женщин, сегодня первых меньше на 30%. При этом на ранних этапах действия режима родители стремились оставлять мальчиков, считая, что они лучше смогут обеспечить им старость в будущем.

Некоторые люди заходили слишком далеко в этом стремлении. Если возможность аборта уже была упущена, с новорождёнными девочками бывало попросту расправлялись.

Вскоре стала очевидна и другая трудность - уход за пожилыми близкими. Стало понятно, что одному ребёнку сложно справляться с этой обязанностью. Обстановка в семьях дополнительно осложнялась, если он погибал, уже будучи взрослым.