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Криминал, трагедии и аномалии: Названы последствия жестокого репродуктивного эксперимента в Китае
20 сентября 2020, 15:10 • 127 • В мире
Названы последствия жестокого репродуктивного эксперимента в Китае. Речь о строгой государственной норме "Одна семья - один ребёнок", которая действовала в стране в период 1979-2015 годов. Сегодня стало понятно, что данная программа спровоцировала рост криминала, личных семейных трагедий, а также аномалии, связанные, например, с перекосом в количестве мужчин и женщин в КНР.
Издание "Рамблер" рассказало, к чему привела строгая репродуктивная норма "Одна семья - один ребёнок", которая действовала в Китае в период 1979-2015 годов.
Отмечается, что негативный эффект данной программы начал отчётливо проявляться достаточно быстро. Прежде всего это привело к тому, что средний возраст в стране значительно увеличился.
Также в КНР наметился существенный перекос в количестве мужчин и женщин, сегодня первых меньше на 30%. При этом на ранних этапах действия режима родители стремились оставлять мальчиков, считая, что они лучше смогут обеспечить им старость в будущем.
Некоторые люди заходили слишком далеко в этом стремлении. Если возможность аборта уже была упущена, с новорождёнными девочками бывало попросту расправлялись.
Вскоре стала очевидна и другая трудность - уход за пожилыми близкими. Стало понятно, что одному ребёнку сложно справляться с этой обязанностью. Обстановка в семьях дополнительно осложнялась, если он погибал, уже будучи взрослым.
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