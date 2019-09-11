|
Криком просит о помощи: Предполагаемый агент ЦРУ из России бросил в Москве больную мать
11 сентября 2019, 14:39 • 255 • Политика
Предполагаемый агент ЦРУ из России Олег Смоленков бросил не только Родину. Он оставил в Москве больную мать, выяснили СМИ. Пожилая женщина не встает с постели и криком просит о помощи, рассказывают соседи.
СМИ заинтересовались экс-сотрудником российского МИДа Олегом Смоленковым, который в 2017 году уехал с семьей в Черногорию в отпуск и бесследно пропал, после репортажа американского телеканала CNN. Как утверждалось, Смоленков на деле был особо ценным шпионом ЦРУ, а поездка в Черногорию стала прикрытием для его переправки на новую родину. Как утверждается, в США предполагаемый предатель купил дом и живет, совершенно не скрываясь.
При этом Смоленков, пишет "Московский комсомолец", бросил в Москве больную мать. За Валентиной Николаевной ухаживают посторонние случайные люди. Пожилой женщине колют инсулин и уверяют, что она не в себе. Соседи при этом говорят, что она криком просит о помощи.
Валентина Николаевна в прошлом работник здравоохранения, они вместе с сыном жили в однокомнатной квартире на улице Зои и Александра Космодемьянских, в 2005 году недвижимости оформили в собственность.
В настоящее время квартира перешла к тёще Смоленкова, однако соседи её практически не видят. За тяжело больной Валентиной Николаевной ухаживает женщина, приехавшая с Украины. Журналистам сиделка сказала, что её попросила присмотреть за бабушкой знакомая, а теперь оставленные номера телефонов не отвечают.
В квартире нет никаких семейных фотографий, родственники и знакомые никогда не звонят, чтобы справиться о состоянии пенсионерки. Изредка её навещают только соцработники.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Смоленков работал в администрации президента, но давно уволен.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
255
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2019, 05:54
|
07 сентября 2019, 19:24
|
05 сентября 2019, 02:39
|
09 сентября 2019, 10:39
|
05 сентября 2019, 09:09
|
08 сентября 2019, 08:24
|
08 сентября 2019, 21:24