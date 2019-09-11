Криком просит о помощи: Предполагаемый агент ЦРУ из России бросил в Москве больную мать

СМИ заинтересовались экс-сотрудником российского МИДа Олегом Смоленковым, который в 2017 году уехал с семьей в Черногорию в отпуск и бесследно пропал, после репортажа американского телеканала CNN. Как утверждалось, Смоленков на деле был особо ценным шпионом ЦРУ, а поездка в Черногорию стала прикрытием для его переправки на новую родину. Как утверждается, в США предполагаемый предатель купил дом и живет, совершенно не скрываясь.

При этом Смоленков, пишет "Московский комсомолец", бросил в Москве больную мать. За Валентиной Николаевной ухаживают посторонние случайные люди. Пожилой женщине колют инсулин и уверяют, что она не в себе. Соседи при этом говорят, что она криком просит о помощи.

Валентина Николаевна в прошлом работник здравоохранения, они вместе с сыном жили в однокомнатной квартире на улице Зои и Александра Космодемьянских, в 2005 году недвижимости оформили в собственность.

В настоящее время квартира перешла к тёще Смоленкова, однако соседи её практически не видят. За тяжело больной Валентиной Николаевной ухаживает женщина, приехавшая с Украины. Журналистам сиделка сказала, что её попросила присмотреть за бабушкой знакомая, а теперь оставленные номера телефонов не отвечают.

В квартире нет никаких семейных фотографий, родственники и знакомые никогда не звонят, чтобы справиться о состоянии пенсионерки. Изредка её навещают только соцработники.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Смоленков работал в администрации президента, но давно уволен.