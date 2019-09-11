Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке
Израильская армия разбомбила туннель и заводы в секторе Газа
Захарова считает, что Болтон скрывал разногласия с Трампом
Снова Путин виноват: В Британии нашли способ избежать гражданской войны
Главная / Политика

Криком просит о помощи: Предполагаемый агент ЦРУ из России бросил в Москве больную мать

11 сентября 2019, 14:39  •  255 • Политика
Предполагаемый агент ЦРУ из России Олег Смоленков бросил не только Родину. Он оставил в Москве больную мать, выяснили СМИ. Пожилая женщина не встает с постели и криком просит о помощи, рассказывают соседи.
СМИ заинтересовались экс-сотрудником российского МИДа Олегом Смоленковым, который в 2017 году уехал с семьей в Черногорию в отпуск и бесследно пропал, после репортажа американского телеканала CNN. Как утверждалось, Смоленков на деле был особо ценным шпионом ЦРУ, а поездка в Черногорию стала прикрытием для его переправки на новую родину. Как утверждается, в США предполагаемый предатель купил дом и живет, совершенно не скрываясь.
При этом Смоленков, пишет "Московский комсомолец", бросил в Москве больную мать. За Валентиной Николаевной ухаживают посторонние случайные люди. Пожилой женщине колют инсулин и уверяют, что она не в себе. Соседи при этом говорят, что она криком просит о помощи.
Валентина Николаевна в прошлом работник здравоохранения, они вместе с сыном жили в однокомнатной квартире на улице Зои и Александра Космодемьянских, в 2005 году недвижимости оформили в собственность.
В настоящее время квартира перешла к тёще Смоленкова, однако соседи её практически не видят. За тяжело больной Валентиной Николаевной ухаживает женщина, приехавшая с Украины. Журналистам сиделка сказала, что её попросила присмотреть за бабушкой знакомая, а теперь оставленные номера телефонов не отвечают.
В квартире нет никаких семейных фотографий, родственники и знакомые никогда не звонят, чтобы справиться о состоянии пенсионерки. Изредка её навещают только соцработники.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Смоленков работал в администрации президента, но давно уволен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



255
Источник
Похожие новости
11 сентября 2019, 01:39
ВСУ ударили гранатомётами по пригороду Донецка: Ранены двое
11 сентября 2019, 14:39
"Была великой и останется": Песков об изменениях в Арктике для России после ухода Болтона
11 сентября 2019, 01:39
Разрешите айти: искусственный интеллект подключат к решению госзадач
10 сентября 2019, 19:09
Путин снял с должности замглавы МИД, ответственного за связи со странами СНГ
10 сентября 2019, 19:09
Россию хотят сделать "соответчиком": Эксперт назвал скандал со шпионом в Кремле элементом борьбы с Трампом
11 сентября 2019, 01:39
За утечку попросят 18 млн рублей: В Госдуме развязали борьбу за персональные данные
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 сентября 2019, 01:39
Зеленский работает на Путина: МН17 привёл диванных экспертов на Западе к неожиданным ...
11 сентября 2019, 01:39
Лукашенко грозит России, либерда в восторге (Руслан Осташко)
11 сентября 2019, 11:24
"Если приглядеться к снимкам": Эксперт назвал общее между терактом 9/11 в С...
11 сентября 2019, 04:54
Украинский политолог выдумал географическую головоломку об "острове Крым"
11 сентября 2019, 04:54
"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций" н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2019, 05:54
"Созданное из ничего государство с выдуманным языком": Израильский дипломат - об Украине
07 сентября 2019, 19:24
Эксперт оценил слова Порошенко о причастности к обмену России и Украины
05 сентября 2019, 02:39
Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские ЗРК
09 сентября 2019, 10:39
"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судьбу Савченко
05 сентября 2019, 09:09
Новая версия гиперзвуковой ракеты 3М22. Сюрпризы для сторонников выхода США из договора о РСМД
08 сентября 2019, 08:24
Сенсация от Косова, лидерство Украины и первая победа Португалии: обзор матчей квалификации Евро-2020
08 сентября 2019, 21:24
«Некомфортно быть в зоне досягаемости ракет»: почему в ЕС заговорили о необходимости обеспечить свою безопасность
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.