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Крики Сатурна попали в рейтинг самых пугающих звуков космоса. Учёные до сих пор разгадывают тайну
08 декабря 2020, 09:35 • 64 • В мире
Крики Сатурна попали в рейтинг самых пугающих звуков космоса, способных заставить задуматься неподготовленного человека. Учёные до сих пор разгадывают тайны Солнечной системы.
Космос до сих пор таит много загадок. А некоторые явления могут напугать простых людей. Речь идёт о звуках, которые издают небесные тела. Интересные истории привёл портал TravelAsk.
Так, в 80-х годах прошлого века к Сатурну прибыли зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Они не только сделали высококачественные снимки газового гиганта, но и записали звуки с его полюсов. После обработки аудиосигнала люди услышали ужасающие крики и стоны.
А в 90-х годах прошлого века аппарат "Галилео" записал звуки, которые издаёт Ганимед - один из спутников Юпитера. Речь идёт о плазменных волнах, которые специалисты преобразовали в звук. Получилось не менее жутко.
В начале 2000-х выяснилось, что звуки могут издавать и чёрные дыры. Они напоминают сердцебиение.
Напомним, несколько лет назад агентство NASA выложило в открытый доступ "самые жуткие" звуки космоса, издаваемые различными планетами и спутниками Солнечной системы.
Они были получены при помощи преобразования радиоизлучения планет, которое фиксируют космические аппараты NASA, в звуковые волны.
Созданные аудиотреки в космическом агентстве США назвали "воющими планетами". Как заявили учёные, звуки космоса "несомненно, заставят кожу слушателей покрыться мурашками".
Как сообщает телеканал "360", ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков признался, что на орбите земли его тянет на "солёненькое и острое". Главные же неудобства создаёт система кондиционирования, которая сушит воздух.
"Пить здесь хочется больше, но, возможно, не из-за невесомости, а из-за постоянно работающей системы кондиционирования", - поведал он, описывая условия на МКС.
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