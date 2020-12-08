Крики Сатурна попали в рейтинг самых пугающих звуков космоса. Учёные до сих пор разгадывают тайну

Космос до сих пор таит много загадок. А некоторые явления могут напугать простых людей. Речь идёт о звуках, которые издают небесные тела. Интересные истории привёл портал TravelAsk.

Так, в 80-х годах прошлого века к Сатурну прибыли зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Они не только сделали высококачественные снимки газового гиганта, но и записали звуки с его полюсов. После обработки аудиосигнала люди услышали ужасающие крики и стоны.

А в 90-х годах прошлого века аппарат "Галилео" записал звуки, которые издаёт Ганимед - один из спутников Юпитера. Речь идёт о плазменных волнах, которые специалисты преобразовали в звук. Получилось не менее жутко.

В начале 2000-х выяснилось, что звуки могут издавать и чёрные дыры. Они напоминают сердцебиение.

Напомним, несколько лет назад агентство NASA выложило в открытый доступ "самые жуткие" звуки космоса, издаваемые различными планетами и спутниками Солнечной системы.

Они были получены при помощи преобразования радиоизлучения планет, которое фиксируют космические аппараты NASA, в звуковые волны.

Созданные аудиотреки в космическом агентстве США назвали "воющими планетами". Как заявили учёные, звуки космоса "несомненно, заставят кожу слушателей покрыться мурашками".

Как сообщает телеканал "360", ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков признался, что на орбите земли его тянет на "солёненькое и острое". Главные же неудобства создаёт система кондиционирования, которая сушит воздух.

"Пить здесь хочется больше, но, возможно, не из-за невесомости, а из-за постоянно работающей системы кондиционирования", - поведал он, описывая условия на МКС.