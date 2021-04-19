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Крики и мат в студии Норкина пришлось гасить несколько минут: "Держите себя в руках!"

19 апреля 2021, 15:50  •  73 • Политика
Ведущие сочли, что один из гостей настолько распалился, что не заметил собственной ценезурной брани. Впрочем, ведущие тут же одернули депутата, но затем крики пришлось гасить в течение нескольких минут – настолько яркой получилась дискуссия.
Обсуждения незаконной акции сторонников Алексея Навального в студии программы "Место встречи" на телеканале НТВ получились бурными. Депутат Борис Надеждин, заявляя, о том, что Навальный будто бы при смерти, допустил нецензурные выражения. Интересно, что ведущие программы - Андрей Норкин и Иван Трушкин, это заметили, а сам Борис Надеждин нет.
"Борис Борисович, держите себя в руках!", - отметил Трушкин.
В студии Борис Надеждин пытался доказать, что, мол, сейчас ещё и всех митингующих по призыву ФБК* пытаются назвать экстремистами. Однако и тут гостя попросили не передёргивать. Экстремистской организацией призывали объявить сам фонд, и разница тут огромная.
В какой-то момент дискуссия стала настолько бурной, что Надеждин перешёл на крик. Однако Андрей Норкин успокоил гостя, отметив, что никто не запрещает ему выражать свою позицию. И, более того, он участвует чуть ли не во всех эфирах. В том числе, никто не корректирует его заявления о ситуации с Навальным. Однако дискуссия должна быть корректной.
*ФБК - признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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