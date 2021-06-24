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Крик, слёзы и плач: Соловьёв показал, как проходит вакцинация в Индии
24 июня 2021, 20:40 • 173 • В мире
Ведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале показал кадры из Индии. На видео женщинам ставят прививку от COVID, они кричат и плачут.
В своём Telegram-канале ведущий Владимир Соловьёв опубликовал видео вакцинации в Индии. На паре роликов показано, как местные женщины сопротивляются, когда им хотят поставить укол.
Так, на первом видео женщину держат несколько других, её, судя по всему, поймали где-то на берегу реки. Она кричит, плачет и вырывается.
На втором показана уже женщина в помещении. Слышны её крики и плач, когда двое людей ставят ей прививку.
"Особенности вакцинации от COVID-19 в Индии", - коротко прокомментировал Соловьёв.
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