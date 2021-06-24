Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
Главная / В мире

Крик, слёзы и плач: Соловьёв показал, как проходит вакцинация в Индии

24 июня 2021, 20:40  •  173 • В мире
Ведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале показал кадры из Индии. На видео женщинам ставят прививку от COVID, они кричат и плачут.
В своём Telegram-канале ведущий Владимир Соловьёв опубликовал видео вакцинации в Индии. На паре роликов показано, как местные женщины сопротивляются, когда им хотят поставить укол.
Так, на первом видео женщину держат несколько других, её, судя по всему, поймали где-то на берегу реки. Она кричит, плачет и вырывается.
На втором показана уже женщина в помещении. Слышны её крики и плач, когда двое людей ставят ей прививку.
"Особенности вакцинации от COVID-19 в Индии", - коротко прокомментировал Соловьёв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






173
Источник
Похожие новости
24 июня 2021, 01:25
"Произвол" белорусского эвакуатора привел в негодование главу МИД Латвии
23 июня 2021, 21:45
Французы не поверили в "наивность" эсминца Defender: "Опасная игра"
24 июня 2021, 03:15
Предсмертное послание создатель McAfee оставил больше 8 месяцев назад
24 июня 2021, 10:35
Всю жизнь трудился ради народа: На похороны самого доброго короля в мире пришло 5 млн человек
23 июня 2021, 18:05
Британский депутат отключился после воплей "Волкова" о деньгах
23 июня 2021, 23:35
Тело основателя компании McAfee нашли сразу после новости об экстрадиции
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась...
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
24 июня 2021, 03:15
"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили иронизирова...
24 июня 2021, 05:05
Британцы разобрались в провокации с эсминцем быстрее властей: "Мы тыкаем палкой ...
24 июня 2021, 12:25
"Если вы не измените курс": Вторая минута видео с эсминца разоблачила ложь ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2021, 07:45
"Мир всё больше устаёт от Зеленского": Болгары сделали объективные выводы о "Северном потоке - 2"
20 июня 2021, 19:30
По американской базе нанесли ракетный удар
23 июня 2021, 11:40
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на дно"
18 июня 2021, 07:00
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
24 июня 2021, 05:05
Британцы разобрались в провокации с эсминцем быстрее властей: "Мы тыкаем палкой в медведя"
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась паника
18 июня 2021, 12:30
"Чёрная метка" для Путина: тайну подарка Байдена раскрыл кандидат наук
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.