Крик души Захаровой прозвучал в прямом эфире: "Грош цена всем этим документам!"

Крик души официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой прозвучал в прямом эфире. Она пристыдила европейских политиков, которые отказываются помогать мигрантам: "Грош цена всем этим документам!".

Захарова обратила внимание на поведение Евросоюза в ситуации с миграционным кризисом. Европейские чиновники в один голос начали говорить о гибридной угрозе, обвинять во всём Белоруссию и Россию, но при этом никто из них не попытался оказать хотя бы минимальную помощь беженцам.

Если в центре Европы продолжают эти политиканские разговоры, не собираясь помогать конкретным людям, то грош цена всем этим документам и заявлениям о правах человека. Они больше не имеют права об этом рассуждать,

- заявила представитель МИД России, выступая в YouTube-канале "Главный. Тур".

По её словам, Евросоюз, который в 2015 году заманивал к себе мигрантов, теперь от них отворачивается. И это при том, что западные страны сами являются главной причиной миграционной проблемы. Захарова, в частности, отметила, что западное сообщество должно каяться перед жителями Ирака не одно десятилетие.

Кто виноват?

Президент России Владимир Путин весьма жёстко высказался о проблеме наплыва мигрантов и гуманитарном кризисе, который в последние дни активно зреет на границе Белоруссии и Польши. В интервью, взятом ВГТРК, президент подчеркнул, что подобные кризисы были созданы самими странами Запада.

Глава государства обозначил "причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами".

Они носят и политический, и военный, и экономический характер,

- высказался без обиняков глава государства.

А тем временем на белорусско-польской границе продолжает развиваться кризис с беженцами с Ближнего Востока. Они разбили лагеря вдоль границы Белоруссии с Польшей и странами Балтии и предпринимают попытки прорыва.

Мигранты заявляют, что они хотят попасть в Германию и не собираются оставаться в Польше или странах Балтии. Однако поляки и прибалты делают всё, чтобы не пропустить беженцев в Европу.