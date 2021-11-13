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Крик души Захаровой прозвучал в прямом эфире: "Грош цена всем этим документам!"
13 ноября 2021, 22:35 • 253 • Политика
Крик души официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой прозвучал в прямом эфире. Она пристыдила европейских политиков, которые отказываются помогать мигрантам: "Грош цена всем этим документам!".
Захарова обратила внимание на поведение Евросоюза в ситуации с миграционным кризисом. Европейские чиновники в один голос начали говорить о гибридной угрозе, обвинять во всём Белоруссию и Россию, но при этом никто из них не попытался оказать хотя бы минимальную помощь беженцам.
- заявила представитель МИД России, выступая в YouTube-канале "Главный. Тур".
По её словам, Евросоюз, который в 2015 году заманивал к себе мигрантов, теперь от них отворачивается. И это при том, что западные страны сами являются главной причиной миграционной проблемы. Захарова, в частности, отметила, что западное сообщество должно каяться перед жителями Ирака не одно десятилетие.
Кто виноват?
Президент России Владимир Путин весьма жёстко высказался о проблеме наплыва мигрантов и гуманитарном кризисе, который в последние дни активно зреет на границе Белоруссии и Польши. В интервью, взятом ВГТРК, президент подчеркнул, что подобные кризисы были созданы самими странами Запада.
Глава государства обозначил "причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами".
- высказался без обиняков глава государства.
А тем временем на белорусско-польской границе продолжает развиваться кризис с беженцами с Ближнего Востока. Они разбили лагеря вдоль границы Белоруссии с Польшей и странами Балтии и предпринимают попытки прорыва.
Мигранты заявляют, что они хотят попасть в Германию и не собираются оставаться в Польше или странах Балтии. Однако поляки и прибалты делают всё, чтобы не пропустить беженцев в Европу.
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