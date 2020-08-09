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Кричавшая об аресте онкобольной матери на белорусском митинге покинула страну

09 августа 2020, 19:20  •  157 • Политика
Вероника Цепкало, жена так и не ставшего кандидатом в президенты Валерия Цепкало, покинула страну. На одном из недавних митингов она поведала единомышленникам историю о своей онкобольной матери.
Из Белоруссии уехала одна из трёх представительниц объединённого штаба оппозиционных кандидатов Вероника Цепкало. Об этом стало известно в воскресенье, 9 августа, как раз в день выборов президента в республике.
По данным источника "Интерфакс", супруга так и не ставшего кандидатом в президенты Валерия Цепкало решила уехать из страны, опасаясь своего ареста. Как передаёт "Дождь" со ссылкой на источники, женщина сейчас находится в Москве.
При этом, как стало известно ранее, из Белоруссии также отбыл и её муж. Сначала Валерий Цепкало обосновался в Москве, а после отбыл в украинскую столицу.
Его жена до последнего времени оставалась в республике и на одной из недавних акций протеста рассказала митингующим о "самой трагической истории". Цепкало поведала, что 20 лет назад её онкобольную мать арестовали. По её словам, в тот момент она "увидела настоящее лицо этой власти".
Впрочем, как выяснили журналисты, дело против матери Вероники Цепкало завершилось амнистией.

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