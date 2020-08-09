Кричавшая об аресте онкобольной матери на белорусском митинге покинула страну

Из Белоруссии уехала одна из трёх представительниц объединённого штаба оппозиционных кандидатов Вероника Цепкало. Об этом стало известно в воскресенье, 9 августа, как раз в день выборов президента в республике.

По данным источника "Интерфакс", супруга так и не ставшего кандидатом в президенты Валерия Цепкало решила уехать из страны, опасаясь своего ареста. Как передаёт "Дождь" со ссылкой на источники, женщина сейчас находится в Москве.

При этом, как стало известно ранее, из Белоруссии также отбыл и её муж. Сначала Валерий Цепкало обосновался в Москве, а после отбыл в украинскую столицу.

Его жена до последнего времени оставалась в республике и на одной из недавних акций протеста рассказала митингующим о "самой трагической истории". Цепкало поведала, что 20 лет назад её онкобольную мать арестовали. По её словам, в тот момент она "увидела настоящее лицо этой власти".

Впрочем, как выяснили журналисты, дело против матери Вероники Цепкало завершилось амнистией.