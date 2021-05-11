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Кричащие о русской угрозе США умолчали о биооружии: В Совбезе заявили прямо
11 мая 2021, 08:40 • 126 • Политика
Кричащие о русской угрозе Соединённые Штаты Америки умолчали о себе, а в частности - о биологическом оружии. В Совбезе России выступили с заявлением. Прямым и без тонких намёков.
По словам первого заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова, Штаты разрабатывают для многих стран индивидуальные программы биоисследований.
"В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира", - сказал он в беседе с "РИА Новости", отметив при этом, что для каждой страны разрабатываются индивидуальные планы работ, "исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения".
При этом Аверьянов подчеркнул, что реализация этих программ происходит путём жёсткого навязывания через различные программы "партнёрства" и "сотрудничества".
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