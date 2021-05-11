Кричащие о русской угрозе США умолчали о биооружии: В Совбезе заявили прямо

Кричащие о русской угрозе Соединённые Штаты Америки умолчали о себе, а в частности - о биологическом оружии. В Совбезе России выступили с заявлением. Прямым и без тонких намёков.

По словам первого заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова, Штаты разрабатывают для многих стран индивидуальные программы биоисследований.

"В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира", - сказал он в беседе с "РИА Новости", отметив при этом, что для каждой страны разрабатываются индивидуальные планы работ, "исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения".

При этом Аверьянов подчеркнул, что реализация этих программ происходит путём жёсткого навязывания через различные программы "партнёрства" и "сотрудничества".