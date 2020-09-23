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Кричали щирие ура! И в воздух чепчики бросали!

23 сентября 2020, 13:45  •  76 • Украина

Группа депутатов Верховной рады предложила торжественно отметит юбилей провозглашения гитлеровской «украинской державы». Эта весьма разношерстная команда подобралась из представителей от фракций «Голос», «Слуга народа», «Батькивщина», «Доверие», «За будущее» и «Свобода».

«Акт восстановления украинского государства» был провозглашен во Львове 30 июня 1941 года после того, как в столицу Галичины вошли немцы, с которыми прибыли и заграничные руководители «Организации украинских националистов». Он провозглашал создание украинского государства в союзе с фашистской Германией. Соответственно, украинская армия обязывалась воевать вместе с «союзной немецкой армией» за соборную Украину и «новый порядок во всем мире».

Заметьте, отпраздновать годовщину «єднання с фашизмом» предложили не представители радикальных движений, и не институт «национальной памяти», а очень даже законные представители правящего режима. И это, пожалуй, наиболее полно демонстрирует его сегодняшнюю сущность, его неонацистский и антинародный характер.

Надо понимать, что зародилось это все не вчера, не с избранием Зеленского, и даже не с госпереворота 2013 года и правления Порошенко. С «Народного руха», с первой «оранжевой революции» выращивалось поколение, которое учили в школе, что Россия – варвар и агрессор. Последние годы попросту стали апофеозом в развитии этой доктрины.

Общее обнищание и озлобление «стада» делает его более управляемым, надо лишь «определить» врага и на этом рычаге можно «ворочать» что угодно. Примерно такой путь сейчас Запад пытается навязать и Белоруссии. И если там еще есть возможность не допустить подобного развития событий, то с Украиной надо признать у них практически получилось.

В этом ключе, высказывание главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Леонида Кравчука по поводу Минских соглашений, которые по его мнению «не помогают, а мешают Украине», но не стоит «опускать руки» - не вызывают недоумения. Киев всячески изворачивается от конкретных шагов по их реализации, а тех кто хотя бы заикается о необходимости что то исполнить сразу записывают во «враги незалежности».

Реальное отношение к юго-востоку и видение Киевом путей разрешения конфликта отчетливо демонстрирует заявление вице-премьера Украины, замглавы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексея Резникова: «Я верю, что эта война окончится победой Украины. Я убежден, что не будет агрессивного сценария, с жертвами и насилием. Мощная украинская армия позволит легко осуществить деоккупацию Донбасса».

Никакого исполнения договоренностей, никакого особого статуса и мирной реинтеграции киевский сценарий не предполагает. Для него это – «эта война», а значит никакого переговорного процесса с представителями народных республик, а только военное подавление не «щирих».
Надо отчетливо осознать, что никакие ужимки в «нормандском формате» и «инициативы» под эгидой ОБСЕ, предпринимаемые нынешним киевско-пентагоновским режимом на достижение мира не направлены. Они являются лишь попытками продвижения и оправдания его мстительности за неприятие регионом навязываемого националистического и нео-нацистского курса развития украинского государства.
И пока этот курс в руководстве Украины не изменится, ни о каких реальных подвижках в разрешении конфликта на Донбассе, к сожалению, говорить не приходится.

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