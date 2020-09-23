Кричали щирие ура! И в воздух чепчики бросали!

Группа депутатов Верховной рады предложила торжественно отметит юбилей провозглашения гитлеровской «украинской державы». Эта весьма разношерстная команда подобралась из представителей от фракций «Голос», «Слуга народа», «Батькивщина», «Доверие», «За будущее» и «Свобода».«Акт восстановления украинского государства» был провозглашен во Львове 30 июня 1941 года после того, как в столицу Галичины вошли немцы, с которыми прибыли и заграничные руководители «Организации украинских националистов». Он провозглашал создание украинского государства в союзе с фашистской Германией. Соответственно, украинская армия обязывалась воевать вместе с «союзной немецкой армией» за соборную Украину и «новый порядок во всем мире».Заметьте, отпраздновать годовщину «єднання с фашизмом» предложили не представители радикальных движений, и не институт «национальной памяти», а очень даже законные представители правящего режима. И это, пожалуй, наиболее полно демонстрирует его сегодняшнюю сущность, его неонацистский и антинародный характер.Надо понимать, что зародилось это все не вчера, не с избранием Зеленского, и даже не с госпереворота 2013 года и правления Порошенко. С «Народного руха», с первой «оранжевой революции» выращивалось поколение, которое учили в школе, что Россия – варвар и агрессор. Последние годы попросту стали апофеозом в развитии этой доктрины.Общее обнищание и озлобление «стада» делает его более управляемым, надо лишь «определить» врага и на этом рычаге можно «ворочать» что угодно. Примерно такой путь сейчас Запад пытается навязать и Белоруссии. И если там еще есть возможность не допустить подобного развития событий, то с Украиной надо признать у них практически получилось.В этом ключе, высказывание главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Леонида Кравчука по поводу Минских соглашений, которые по его мнению «не помогают, а мешают Украине», но не стоит «опускать руки» - не вызывают недоумения. Киев всячески изворачивается от конкретных шагов по их реализации, а тех кто хотя бы заикается о необходимости что то исполнить сразу записывают во «враги незалежности».Реальное отношение к юго-востоку и видение Киевом путей разрешения конфликта отчетливо демонстрирует заявление вице-премьера Украины, замглавы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексея Резникова: «Я верю, что эта война окончится победой Украины. Я убежден, что не будет агрессивного сценария, с жертвами и насилием. Мощная украинская армия позволит легко осуществить деоккупацию Донбасса».Никакого исполнения договоренностей, никакого особого статуса и мирной реинтеграции киевский сценарий не предполагает. Для него это – «эта война», а значит никакого переговорного процесса с представителями народных республик, а только военное подавление не «щирих».Надо отчетливо осознать, что никакие ужимки в «нормандском формате» и «инициативы» под эгидой ОБСЕ, предпринимаемые нынешним киевско-пентагоновским режимом на достижение мира не направлены. Они являются лишь попытками продвижения и оправдания его мстительности за неприятие регионом навязываемого националистического и нео-нацистского курса развития украинского государства.И пока этот курс в руководстве Украины не изменится, ни о каких реальных подвижках в разрешении конфликта на Донбассе, к сожалению, говорить не приходится.