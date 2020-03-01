|
Кричали "Турция для турок": Пушков призвал Анкару не допустить антироссийской истерии
01 марта 2020, 20:54 • 169 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков призвал официальную Анкару снизить накал напряжённости и не допустить антироссийской истерии. Ведь уже известно о том, что кричавшие "Турция для турок" пытались ворваться в дома сотрудников агентства "Спутник".
Официальная Анкара должна принять меры: в частности, "снизить накал своей риторики и не допустить антироссийской истерии", заявил в своём Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что в Турции действительно нагнетаются настроения против России.
"Нашему послу угрожают, какие-то люди, кричавшие "Турция для турок", пытались ворваться в дома сотрудников агентства "Спутник", — написал Пушков.
Фото: Скриншот Twitter/Алексей Пушков
Ранее главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Симоньян сообщила, что в Турции напали на трёх сотрудников редакции. Неизвестные заявили, что корреспонденты "работают на русских". "Какие-то упыри, угрожали, кричали", - так инцидент оценила Симоньян.
О нападении Маргарита Симоньян написала на личных страницах в социальных сетях. По словам редактора телеканала, инцидент произошёл накануне вечером. Теперь после нападения Симоньян намерена посмотреть, как поведёт себя турецкая полиция: не являются ли её сотрудники политически ангажированными.
"Задержан главред нашего турецкого "Спутника", — сейчас добавила она.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
169
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2020, 14:54
|
28 февраля 2020, 13:39
|
01 марта 2020, 11:56
|
29 февраля 2020, 02:39
|
26 февраля 2020, 03:09
|
25 февраля 2020, 10:54
|
28 февраля 2020, 20:09