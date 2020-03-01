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Кричали "Турция для турок": Пушков призвал Анкару не допустить антироссийской истерии

01 марта 2020, 20:54  •  169 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков призвал официальную Анкару снизить накал напряжённости и не допустить антироссийской истерии. Ведь уже известно о том, что кричавшие "Турция для турок" пытались ворваться в дома сотрудников агентства "Спутник".
Официальная Анкара должна принять меры: в частности, "снизить накал своей риторики и не допустить антироссийской истерии", заявил в своём Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что в Турции действительно нагнетаются настроения против России.
"Нашему послу угрожают, какие-то люди, кричавшие "Турция для турок", пытались ворваться в дома сотрудников агентства "Спутник", — написал Пушков.
Фото: Скриншот Twitter/Алексей Пушков
Ранее главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Симоньян сообщила, что в Турции напали на трёх сотрудников редакции. Неизвестные заявили, что корреспонденты "работают на русских". "Какие-то упыри, угрожали, кричали", - так инцидент оценила Симоньян.
О нападении Маргарита Симоньян написала на личных страницах в социальных сетях. По словам редактора телеканала, инцидент произошёл накануне вечером. Теперь после нападения Симоньян намерена посмотреть, как поведёт себя турецкая полиция: не являются ли её сотрудники политически ангажированными.
"Задержан главред нашего турецкого "Спутника", — сейчас добавила она.

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