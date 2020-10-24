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Кричал и замахивался кулаком: Порошенко довели до истерики словами о Крыме

24 октября 2020, 14:10  •  24 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экс-президент сцепился с Зеленским
Слова украинского президента о том, что администрация Порошенко без боя сдала Крым вызвали истерику у бывшего главы страны. Он начал кричать с трибуны и махать кулаком во время выступления на киевском форуме, посвященному безопасности страны.
Заявления команды Зеленского о том, что в 2020 году наконец вернули обсуждение Крыма на повестку дня не имеют ничего общего с реальностью, заявил Порошенко. По его словам, об этом никогда не переставали говорить, а все заявления нынешней администрации – просто некомпетентность.
"Международную платформу деоккупации Крыма мы запустили, наша команда, еще в 2016 году, прочитайте резолюцию Европарламента, прочитайте резолюцию генассамблеи ООН! Почитайте позиции европейских стран!", – кричал и размахивал кулаком Порошенко, передает "Политнавигатор".
Порошенко заявил, что всю работу по "деоккупации" Крыма начала проводить еще его администрация. А то, что сейчас делает команда Зеленского – пиарится на заслугах других.
Экс-лидер Украины потребовал срочных действий в отношении полуострова, включая разработку комплексной стратегии по его "деоккупации".
Поскандалил Порошенко во время выступления и с модератором форума, которая попросила его прокомментировать слова команды Зеленского об актуализации Будапештского меморандума.
"Это заявление Кремля или Офиса президента? – взбесился Порошенко. – Они очень похожи, без дополнительных ваших объяснений не разберешься"
Порошенко заявил, что подобные разговоры свидетельствуют о некомпетентности администрации президента и порекомендовал им спросить у умных людей, которые бы рассказали им об основах международной политики.

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