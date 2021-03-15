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Крестьянский кодекс. Дальневосточникам предложат самоучитель для тружеников села

15 марта 2021, 10:40  •  101 • Политика
Госдума РФ в скором времени может заняться разработкой Крестьянского кодекса, в котором будет прописаны условия и возможности для тружеников села. Этот кодекс, по задумкам главы комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова станет неким самоучителем для сельских жителей.
Крестьянский кодек могут создать для жителей сёл отдалённых от центральной России регионов – Сибири и Дальнего Востока, в Госдуме. По задумке главы думского комитета по региональной политике и проблемам Севера Николая Харитонова, этот документ станет неким самоучителем для сельского населения отдалённых от Центра российских территорий.
По словам Харитонова, цитирует которого РИА Новости, в новом документе смогут уместиться возможности, права и обязанности для сельских тружеников, которые помогут разобраться в тонкостях земледелия, скотоводства и так далее, а также помогут нормально жить, трудиться и реализовать свою продукцию.
Новый документ глава думского комитета сравнил с букварём или самоучителем, который, по его словам, поможет разобраться во всех тонкостях. Касающихся экономических и правовых отношений.

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