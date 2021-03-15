|
Крестьянский кодекс. Дальневосточникам предложат самоучитель для тружеников села
15 марта 2021, 10:40 • 101 • Политика
Госдума РФ в скором времени может заняться разработкой Крестьянского кодекса, в котором будет прописаны условия и возможности для тружеников села. Этот кодекс, по задумкам главы комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова станет неким самоучителем для сельских жителей.
Крестьянский кодек могут создать для жителей сёл отдалённых от центральной России регионов – Сибири и Дальнего Востока, в Госдуме. По задумке главы думского комитета по региональной политике и проблемам Севера Николая Харитонова, этот документ станет неким самоучителем для сельского населения отдалённых от Центра российских территорий.
По словам Харитонова, цитирует которого РИА Новости, в новом документе смогут уместиться возможности, права и обязанности для сельских тружеников, которые помогут разобраться в тонкостях земледелия, скотоводства и так далее, а также помогут нормально жить, трудиться и реализовать свою продукцию.
Новый документ глава думского комитета сравнил с букварём или самоучителем, который, по его словам, поможет разобраться во всех тонкостях. Касающихся экономических и правовых отношений.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 марта 2021, 16:30
|
12 марта 2021, 19:25
|
13 марта 2021, 16:30
|
13 марта 2021, 09:10
|
12 марта 2021, 10:15
|
13 марта 2021, 07:20
|
08 марта 2021, 13:40