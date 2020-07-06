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"Крестьянская наивность": в Киеве оценили поведение Зеленского

06 июля 2020, 12:00  •  62 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Даже хорошие законы не будут работать, пока политическая элита страны не выполняет обещаний
Реформы на Украине не будут работать, пока страну возглавляет "кидала". Об этом заявил украинский политолог Андрей Головачев. По его мнению, в Киеве заседают обманщики с "крестьянским менталитетом", а президент Владимир Зеленский лжет на международном уровне и не испытывает при этом угрызений совести.
В качестве примера политолог привел ситуацию с Нацбанком Украины (НБУ). Сначала Киев договаривается с МВФ о новом кредите, одним из условий которого является гарантия независимости НБУ. А спустя несколько дней Зеленский отправляет главу НБУ Якова Смолия в отставку. Такое поведение свидетельствует о том, что президент – обычный "кидала", как все представители "хуторянской элиты", считает Головачев.
"Ложь Зеленский считает нормой поведения! И свои крестьянские замашки он перенес на международную политику", – говорится в статье "Главреда".
Население же страны одобряет поведение главы государства, радуется, какой тот хитрец – выбил деньги у Запада, а договоренности не выполнил. При этом верит Зеленскому, который с "крестьянской наивностью" требует честности от украинских чиновников. Но при такой морали власти никакие хорошие законы и реформы не будут работать. "Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса", – цитирует "Царьград" политолога.
Ранее Зеленский посетил Херсонскую область, где заявил, что Крым будет украинским. Эксперты охарактеризовали эти слова как популизм, передает URA.RU. Способность Зеленского выкручиваться и уходить от неприятных ответов журналисты оценили также во время его визита в Одессу. Там вместо уточнения о сроках предоставления Донбассу особого статуса и итогах заседания представителей "нормандской четверки" глава Незалежной с негодованием заявил, что от Киева никто ничего не может требовать, и отказался от комментариев.
В июне 2020 г. МВФ согласился выделить Украине кредит в размере $5 млрд сроком на полтора года. Сообщая об этом, Зеленский с триумфом объявил, что первый транш будет даже больше ожидаемого. Впрочем, простые граждане радости не почувствовали: по условиям кредита, выделенные деньги уйдут на погашение процентов по прежним долгам Западу.

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