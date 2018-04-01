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Крестьяне потребовали от Грудинина рассчитаться с долгами перед обманутыми пайщиками

01 апреля 2018, 13:39  •  247 • В России

Бизнесмен Павел Грудинин затеял провести в своем совхозе "Экологический конгресс". Главные темы - проблемы мусорных полигонов в Московской области. Ну дела! Когда Грудинин шел на президентские выборы, экология его не шибко интересовала. А тут, когда разгорелся скандал со свалками в Волоколамске, Павел Николаевич развернул свои медийные орудия на другой фронт. Ведь на носу выборы губернатора Московской области, в которых Грудинин, вероятно, примет участие.

Правда, перед началом грудининского форума возникла у бизнесмена еще одна закавыка. Активисты движения "Крестьянский фронт" провели пикет и напомнили директору совхоза о долгах перед обманутыми пайщиками. Мол, сначала рассчитайся с людьми, а потом хватайся за новую хайповую тему.

- Верните украденную землю крестьянам, - требовали активисты на пикете.

Кстати, организацией экологической летучки в совхозе занимается некий Владимир Филин - это политик, который никакого отношения к защите окружающей среды не имеет. Да и самих «экологов» массово привозили в совхоз на автобусе.

- Если Грудинин хочет заниматься политикой, то он должен понимать, что тут недостаточно барыжить мутной клубничкой, - поделился с «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. – Как можно обещать жителям Московской области счастья, если ты не можешь рассчитаться с людьми. Где земли? Почему вместо клубничных полей там торговые центры? Есть опасность, что если Грудинин станет губернатором, он разбазарит вообще все. А Московская область – это зеленый пояс, который он угробит своей стройкой. Да и кампанию Грудинин ведет грязно. У него в Интернете нет нормальных сторонников, одни тролли, которые готовы пиариться даже на трагедии в Кемерово, запуская слух о сотнях жертв.

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