Кресты на бортах. Не спорьте с патриотами!

«Смотрите, Шура, что можно сделать из швейной машинки «Зингер» и обычной колхозной сноповязалки…»

Ильф и Петров



















Две мои последние публикации (первая; вторая) вызвали неоднозначную реакцию у читателей «ВО».Напомню, я описал увиденные целые и ухоженные памятники павшим героям Великой Отечественной войны на территории небольших городков Польши и Украины, в которых лично побывал в канун 2019 и 2020 годов. По идее, нужно бы порадоваться. Мысленно поблагодарить тех людей, кто ухаживает за могилами, обновляет памятники. И таких читателей, слава богу, было большинство. Но… Как же без «но»?.. Как же без ложки дегтя?Нашлись и такие, которые заученно обвинили меня в субъективности и повторились, что именно в перечисленных мною странах негативного отношения к памяти и истории гораздо больше, нежели я показал в своих фотоотчетах. От их комментариев у меня сложилось впечатление, что меня подозревают в том, будто я специально носился по двум странам, выискивая уцелевшие мемориалы…Так вот, сегодня я хочу пролить бальзам на их души. Каюсь! Есть на Украине проявления фашизма! И я — свидетель того, но…Я увидел их из окна автомобиля, когда ехал по одесской трассе в сторону Киева. Впереди маячил мост на город Васильков, априютились на площадке около полузаброшенной автомойки. Но я цепко впился взглядом в фашистские кресты. Зря я спорил с некоторыми патриотами, что нет нацизма в соседнем государстве, зря автора рубрики «Мнение» Каменева пытался уличить в чем-то. Вот же. Серым по пасмурному…На обратном пути попросил водителя заехать на площадку, чтобы сделать инсайдерские снимки и выложить их в Интернет. Получилось! И даже охранник, вышедший из здания, не смог мне помешать!Вот такие вот «факты»!Надеюсь, читатели не обидятся и правильно отнесутся к шутке. А рассматривая эти экспонаты, я задавался вопросом: действительно, откуда здесь взялись этот псевдоброневик и типа «Хеншель»? Упомянутый выше охранник развел руками. Когда, говорит, два года назад устраивался на работу, они здесь уже стояли. Поверхностный же осмотр показал, что макеты эти не статические. Присутствуют и двигатели, и органы управления. Все, конечно, в ужасном состоянии, но присутствуют.А сам я предполагаю, что остались они, видимо, после какой-нибудь киносъёмки. Рядом поворот на город Васильков, а в нем снимались эпизоды «Матча» с С. Безруковым и Е. Боярской. Может быть, с тех пор и стоят? В любом случае — экземпляры интересные.