Крестоповал в Татарстане: Для простых татар – трагедия, националистам – радость

Получила развитие история с надгробным крестом, спиленным фанатиками-вандалами в татарстанском посёлке Актаныш. Вопреки обещаниям главы республики Рустама Минниханова погасить скандал, наказать виновных в вандализме и покрывающих их чиновников, в республиканских медиа открыто публикуются совершенно невероятные и недопустимые вещи.

Представьте, что вы похоронили православного родственника как положено: под могильным крестом. Приезжаете через пару месяцев на кладбище, а деревянный крест над могилой спилен и валяется на земле. Вы сообщаете об акте кладбищенского вандализма и надругательства над святыней в местную администрацию, полицию. А в ответ слышите… одобрение действий вандалов и дружеский совет не восстанавливать крест или вообще перезахоронить человека в другом месте.

Бред и Кафка? Но именно это случилось с родственниками русского православного человека, Виктора Смирнова, умершего в 2021 году от последствий ковида. Ключевым является место действия: Татарстан, посёлок Актаныш. Вдова покойного, Римма Смирнова, уроженка этого посёлка, решила похоронить мужа на местном кладбище в Актаныше – так, как он сам того пожелал.

Это не хулиганство...

"Первый русский" уже не впервые обращается к этой истории, получившей широкую и скандальную огласку и вышедшей на уровень главы республики. И не потому, что мы желаем что-то "разжигать". Напротив, мы хотим, чтобы она была, наконец, исчерпана. А наши противники этого не хотят.

Спиливание креста не было простым "кладбищенским хулиганством", как хотели представить этот случай в Актанышском районе. Оказывается, против постановки крестов на общественном и отнюдь не мусульманском кладбище открыто выступали местный мулла и районная администрация вместе с участковым. То есть речь, на наш взгляд, идёт о намеренном кощунстве с признаками разжигания межконфессиональной и, как позже выяснилось, межнациональной вражды.

Сделала эту историю достоянием общественности свояченица покойного – журналистка Ирина Грегоржевская, которая помогала сестре в похоронах и общалась с администрацией района. За это на неё сегодня выливают ушаты помоев в части татарской – и не только – прессы. Дескать, она – провокаторша, специально притащившая умершего свояка из Набережных Челнов в село, поскольку там дешевле. Обманула-де смотрителя кладбища, где подавляющее число мусульманских захоронений, сказав, что Виктор перешёл в ислам. Да ещё и настояла похоронить его у ограды кладбища, откуда крест заметен с дороги.

Любопытный нюанс: "разжигательница" – сама татарка и, в отличие от Виктора, не православная. В беседе с "Первым русским" она рассказала, что место с краю предложил сам смотритель кладбища, поскольку людей для копки могилы у него не было, а экскаватор мог вырыть яму только с краю, а не в глубине, где есть смешанные с мусульманскими православные захоронения. В том числе с крестами. При этом она не скрывала, что усопший был христианином, до конца жизни ходил в храм.

Пишут, что я ловлю хайп. Не скрою, молчать не стану, если обидят меня или моих близких. Но в этой ситуации мы изначально хотели предотвратить большой скандал: письменно предупреждали местных чиновников, что намерены обратиться в СМИ. Но получили лишь… сначала настоятельные просьбы не восстанавливать крест, а потом – приостановление уголовного дела против вандалов. Что нам оставалось?

"Самый чистый район"

"Привлечь внимание" очень даже удалось. Как мы уже сообщали, глава республики Татарстан Рустам Минниханов "в жёсткой форме" потребовал от руководства Актанышского района разобраться с произошедшим по "халатности" чиновников. Вынес строгое предупреждение главе района Энгелю Фаттахову (здесь и далее полужирным шрифтом мы выделяем имена, которые надо запомнить особенно хорошо), распорядился провести тщательное разбирательство и восстановить могилу с учётом пожеланий семьи усопшего за счёт средств района. Минниханов, один из двух государственных служащих в России, занимающих должность президента, заявил:

Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несёт личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм, нужно наказать по всей строгости закона.

Такую реакцию с самого верха Татарстана, разумеется, можно только приветствовать. Однако "внизу" всё происходит несколько иначе.

Крест на могиле Смирнова размером поменьше родственники восстановили сами ещё в ноябре и никаких средств за это от района не получили. Вандалов до сих пор не нашли. Впрочем, следствие как бы идёт.

На новогодних праздниках в Сети появилась аудиозапись разговора Грегоржевской с замглавы Актанышского района Райхан Галимяновой. Во время беседы на татарском языке замглавы прямо признала, что запрет ставить крест исходил от её шефа Фаттахова:

Это надо решать, потому не могу без Энгеля Наваповича. Он сам сказал не ставить крест.

При этом Галимянова весьма откровенно пояснила: "у нас самый чистый татарский район", поэтому муниципалитет нацелен на сохранение этого звания:

Мы хотим сохранить татарскость. Потому мы не хотим, чтобы сюда приезжали много русских и здесь были церкви. Для русских комфортнее жить там, где много русских. Я говорю открыто об этом. Это у нас как вторая Мекка. Я не представляю, что в каком-то месте Актаныша будет церковь.

Райхан отпущения

Вскоре после этих откровенных высказываний, на специально созванной сессии районных депутатов был поставлен и положительно решён вопрос о прекращении полномочий Галимяновой. "Замглавы – это не какой-то обычный человек. Если бы ты как-то правильнее донесла свою позицию, то, возможно, такого шума бы не было", – проводил её в отставку Энгель Фаттахов. А сама Галимянова в своём выступлении усиленно каялась и просила "не мучить" её.

Следом Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана распространило совместное заявление с Татарстанской митрополией Русской Православной Церкви, в котором, в частности, говорится:

Случай вандализма, произошедший в Актанышском районе, вызвал гневную реакцию в Татарстане: и в среде мусульман, и в православном сообществе. ДУМ РТ и Татарстанская митрополия также соотносят данный факт с варварством, резко осуждают действия вандала и считают недопустимым осквернение могил, независимо от вероисповедания.

Казалось бы, ну вот наконец-то история исчерпана: нашли "главную виновную", расставили правильные акценты. Но, увы, всё совсем не так просто в этой истории – это лишь неосторожно всплывшая верхушка айсберга татарского национализма. Что с удовольствием подтверждают некоторые татарстанские журналисты.

"Часть культурного кода"?!

В последнее время на страницах татарстанских республиканских СМИ, финансируемых из бюджета, начали появляться негативные комментарии с критикой "уступчивости" властей по отношению к родственникам Виктора Смирнова. В частности, на страницах "Интертат" – электронной газеты ИА "Татар-информ", собственником которого является АО "Татмедиа", в свою очередь принадлежащее правительству Республики Татарстан. Так вот, на страницах государственного "Интертата" заведующая детско-юношеской редакцией Татарского книжного издательства Айсылу Галиева заявила прямо:

Прецедент есть, теперь в татарские деревни в округе начнут привозить и хоронить кого пожелают!

В свою очередь, главред татароязычной газеты "Мәдәни җомга" Вахит Имамов, награждённый званиями заслуженного работника культуры Республики Татарстан и лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, считает, что русскому вообще не место на кладбище Актаныша:

В Актанышском районе есть село Михайловка, можно было там на русском кладбище похоронить.

Все эти люди начинают с показного выражения неодобрения вандализму со спиливанием креста, но затем переводят стрелки на вдову Смирнова и её сестру: дескать, вот они-то и есть главные виновницы скандала. В полемику вступил и казанский краевед и экскурсовод Марк Шишкин, который в личном телеграм-канале "Царь казанский" выдал любопытную формулу:

Нетерпимость к христианской символике – часть татарского культурного кода.

Шишкин, который позиционирует себя как "православного с 30-летним стажем", обычно выступает под знаменем "миролюбия", "веротерпимости" и нерушимой дружбы русских и татар, но между вполне разумных рассуждений может нет-нет, да и впустить подобные формулировки. Видимо поэтому его материалы охотно печатает ресурс "Idel.Реалии", входящий в медиакорпорацию Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL), и в 2017 году решением Минюста России признанный иностранным агентом.

Они больше не будут?

Руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Айдар Салимгараев прокомментировал "Первому русскому" эти явно недружелюбные высказывания в подведомственных агентству СМИ:

Это были эмоциональные всплески во время новогодних каникул, ныне мы с этим покончили.

"Эмоциональные всплески на каникулах" – это, судя по всему, эвфемизм употребления напитков, решительно запрещённых в исламе. Салимгараев подчеркнул, что "для мусульманина оскорбить могилу умершего любого вероисповедания – большой грех". Поэтому подобные инциденты в республике "неприемлемы" и будут предупреждаться "разъяснительной работой с населением". Также глава "Татмедиа" заверил, что цель его деятельности как медиа-чиновника – "создание в Татарстане территории мира и согласия".

Мы очень хотели бы, чтобы эта история не стала знаковой для Татарстана,

– добавил собеседник "Первого русского".

Исключение или правило?

В уже цитировавшемся совместном заявлении ДУМ Республики Татарстан и Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви говорится:

Убеждены, эти случаи на кладбищах являются не следствием каких-либо межнациональных конфликтов и установок, а напротив – исключением из установившихся уважительных отношений между представителями различных конфессий.

Но в этих прекрасных и своевременных словах впору усомниться, когда читаешь высказывание имам-хатыба мечети "Миргазиян" в Кaзaни и зaместителя мухтaсибa (рaйонного упрaвления муфтиятa) Кировского и Московского рaйонов Кaзaни по нaуке и обрaзовaнию Aбдуррaуфа Зaбирова:

Есть и прaво хозяинa... Нa этом клaдбище покоятся нaши предки, приверженцы ислaмa, которые рaтовaли зa свою нaцию! Зaвещaние действительно только в том случaе, если оно соответствует зaконaм шaриaтa... Это [предсмертнaя воля Смирновa похоронить его в Aктaныше] не соответствует слову и повелению Всевышнего, поэтому мы это отрицaем.

Кампанию травли и шельмования Ирины Грегоржевской продолжили не только сетевые каналы и блоги, но и "МК Казань", автор статьи в которой Альберт Бикбов, нагромождая горы домыслов и откровенной лжи, делает вывод:

Ведь как ни крути, такие действия можно расценивать как провоцирующие, вносящие межрелигиозный раздор в общество. Ну да, мадам Грегоржевская получила больше подписчиков в соцсетях, дала кучу интервью, медийно раскрутилась, но стоила ли эта опасная для спокойствия общества игра с местом умершего родственника свеч? А может, эти провоцирующие действия именно имели за собой какие-то другие цели, кроме покоя умершего?

Заказной характер подобных публикаций виден невооружённым глазом и несёт цель дискредитации "нарушительницы спокойствия" Ирины Грегоржевской, посмевшей вытащить "из-под ковра" тревожные республиканские тренды. Так, по её мнению, некоторые, говоря словами Айдара Салимгараева, "эмоциональные всплески" вполне тянут на уголовную статью о клевете и диффамации: "Собираю сейчас все эти печатные наезды на меня и на сестру в СМИ и ТГ-каналах и буду обращаться в прокуратуру и Роскомнадзор":

При этом Грегоржевская справедливо удивляется:

Чем крест над могилой может оскорблять истинного мусульманина, чтущего Коран? В тридцати метрах от кладбища возле автозаправки стоит закусочная, и шаурма со свининой, по словам продавца, продаётся в ней так же хорошо, как и с курицей. Алкомаркет в Актаныше тоже не сидит без клиентов. А крест на кладбище, заметный с дороги, их, видите ли, обижает.

Ирина подчёркивает, что не хайп и даже не семейная обида заставляет её будоражить общественное мнение по "актанышевской истории": "Когда я увидела и осознала то, что на уровне районной администрации идёт системное потворство межнациональной розни, религиозной нетерпимости, мне просто стало страшно. Потому что я вижу, к чему это может привести: опухоль может разрастись и обернуться настоящей бедой, если её вовремя не купировать. Я хочу мира и согласия в своей республике, поэтому и обращаю внимание людей на эту проблему".

Что с того?

То, что этническая ситуация в Татарстане весьма специфична, известно давно. Русских и татар в республике примерно поровну. Таившиеся веками под спудом татарские обиды и амбиции были пробуждены ещё в советское время. А в 1991 году выплеснулись взрывом татарского радикального национализма, когда в Казани толпы возбуждённых людей бегали по улицам с палками и криками "Азатлык!" ("Свобода!"), "Русские – вон из Татарстана!", "Детей от смешанных браков – в крематорий!"

Да, эти эксцессы давно в прошлом. Как и печально знаменитый ельцинский лозунг, брошенный им при первом визите в Татарстан в качестве президента России: "Берите суверенитета столько, сколько сможете взять". Однако то, что в 2017 году Владимир Путин отменил продление "Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией", окончательно закрепив статус республики как обычного субъекта федерации, часть татарской элиты категорически не устраивает.

Призрак независимой республики продолжает будоражить националистов. Отсюда особый дух ежегодного мероприятия "Хәтер көне" – дня памяти защитников Казани от войск Ивана Грозного и майки с надписью "Не забудем 1552 год", продающиеся в сувенирных лавках. Отсюда и открытая или скрытая поддержка из властных структур таких идеологов татарского национализма, как вице-президент АН Татарстана, директор Института истории им. Марджани Рафаэль Хакимов. Или как руководитель союза татарской молодежи "Азатлык" Наиль Набиуллин, в своё время признавшийся, что рассматривает войска НАТО как союзников и друзей. Или писатель и драматург Айдар Халим, заявивший в 2011 году о биологической неполноценности и скорой смерти русских.

Да, сегодня официальная политика республиканских властей другая – в концепции "территория мира и согласия". Строя новые мечети, власти помогают и воздвигать православные храмы: недавний яркий пример – восстановление величественного исторического собора Казанской иконы Божией Матери в столице республики при непосредственном участии руководства Республики Татарстан.

Однако за этим фасадом продолжают тлеть очаги татарского шовинизма, которые тщательно подкармливают зарубежные интересанты. А также некоторые местные "энтузиасты во власти", что ярко проявилось в истории с могильным крестом в Актаныше. Хотелось бы надеяться, что у руководителей и интеллигенции Татарстана найдётся достаточно мудрости и решительности, чтобы не дать этой болезни превратиться в эпидемию. И первыми шагами должны быть кадровые решения по ряду виновников обострения противоречий, названных в этой статье поимённо.

Царьград будет внимательно следить за их карьерой.