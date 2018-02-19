Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сербская православная церковь под ударом
Доллары, обращённые в оружие. Американские деньги против России
“Ядерный чемоданчик раздора”: Американские охранники Трампа развязали драку с ки...
Америкосово: 10 лет
Главная / В мире

“Крестный отец” Гарри Поттера получил приз за лучшую роль

19 февраля 2018, 08:10  •  59 • В мире
Объявлены лауреаты главных номинаций премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Стало известно о том, что объявлены лауреаты номинаций премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Так, приз за лучшую режиссуру получил Гильермо дель Торо. В частности, награды удостоилась его картина “Форма воды”.
Номинация “Лучшая мужская роль” досталась Гэри Олдману за роль Уинстона Черчилля в картине “Темные времена”. Напомним, Олдман не оставил своих поклонников равнодушными и за его прошлую работу в “поттериане”, где он сыграл Сириуса Блэка.
За лучшую женскую роль приз достался актрисе Фрэнсис МакДорманд за “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”. Отметим, что данная кинокартина также стала лучшей в номинации “Лучший британский фильм”.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
18 февраля 2018, 06:09
Министр обороны Германии признала кибератаки опаснее ИГИЛ
18 февраля 2018, 12:39
Диверсия в Луганске: Украина готовит наступление на Донбасс
18 февраля 2018, 09:24
В Белом доме объявили, что Трамп назвал Россию "плохим игроком"

18 февраля 2018, 18:54
«Доступа к месту падения нет»: что известно о крушении пассажирского самолёта в Иране
19 февраля 2018, 08:10
“Крестный отец” Гарри Поттера получил приз за лучшую роль
18 февраля 2018, 15:39
«Были заняты российским «вмешательством»: Трамп объяснил бездействие ФБР в ситуации со стрельбой в школе Флориды
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 февраля 2018, 22:54
В КПРФ раскол: Грудинин и Зюганов сцепились из-за отношения к Михаилу Горбачеву
12 февраля 2018, 10:09
«Всё ещё не могу поверить»: друзья и родственники пассажиров Ан-148 вспоминают погибших
12 февраля 2018, 10:24
Крушение Ан-148. Почему падают самолёты?
15 февраля 2018, 06:39
Ученые сообщили, когда будет уничтожена Япония
13 февраля 2018, 09:09
Ответ читателям по поводу массового уничтожения российских солдат американцами
17 февраля 2018, 15:52
Пустой зал Петра Алекceeвича
16 февраля 2018, 00:40
Кровавый Киев сошёл с ума
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.