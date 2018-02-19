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“Крестный отец” Гарри Поттера получил приз за лучшую роль
19 февраля 2018, 08:10 • 59 • В мире
Объявлены лауреаты главных номинаций премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Стало известно о том, что объявлены лауреаты номинаций премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Так, приз за лучшую режиссуру получил Гильермо дель Торо. В частности, награды удостоилась его картина “Форма воды”.
Номинация “Лучшая мужская роль” досталась Гэри Олдману за роль Уинстона Черчилля в картине “Темные времена”. Напомним, Олдман не оставил своих поклонников равнодушными и за его прошлую работу в “поттериане”, где он сыграл Сириуса Блэка.
За лучшую женскую роль приз достался актрисе Фрэнсис МакДорманд за “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”. Отметим, что данная кинокартина также стала лучшей в номинации “Лучший британский фильм”.
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