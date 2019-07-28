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Крестный ход канонической церкви в Киеве с мощами и чудотворными иконами собрал 300 тысяч человек

28 июля 2019, 00:54  •  93 • В России

28 июля православные России, Украины, Беларуси отметят большой праздник - 1031-летие Крещения Руси. А накануне в Киеве Украинская православная церковь по традиции провела праздничный молебен на Владимирской горке и масштабный крестный ход, в котором всегда участвуют верующие не только из Киева, но и из других городов страны. И в этом году впервые за много лет власти не чинили препятствий для паломников, желавших присоединиться к шествию. А сразу несколько украинских телеканалов - "Интер", NewsOne и 112 - вели с места событий прямую трансляцию.

- В крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих, - сообщил в субботу митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ Антоний.

Для сравнения: в прошлом году в нем участвовало около 250 тысяч человек, а в 2016-м - порядка 100 тысяч. Давление на каноническую церковь год от года растет, но не помогли ни дискриминационные законы Рады, ни рейдерские захваты храмов, ни создание Петром Порошенко и Константинопольским Патриархом Варфоломеем раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Ни Поместные церкви, ни народ ее не поддержали, и сегодняшние цифры - лучший тому пример.

Возглавил крестный ход предстоятель УПЦ митрополит ОнуфрийФото: REUTERS

Возглавил крестный ход от памятника крестителю Руси князю Владимиру до Киево-Печерской лавры предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. К процессии присоединились гости из других Поместных православных церквей и представители властей. Духовенство несло мощи 19 святых и 5 чудотворных икон Божией Матери: Почаевский образ специально привезли из Почаевской лавры с запада Украины, Святогорскую икону - с востока из Свято-Успенской Святогорской лавры, Касперовскую икону - с юга, а образ Божией Матери "Зимненская" был непосредственным участником событий 1031 год назад.

Среди привезенных реликвий были мощи князя Владимира, апостола Андрея Первозванного, а также тех святых, которые были исповедниками веры во времена гонений: святитель Лука (Войно-Ясенецкий), преподобные Кукша Одесский и Алексий Карпаторусский и многие другие.

Среди привезенных реликвий были мощи князя Владимира и апостола Андрея ПервозванногоФото: REUTERS

- Эти угодники Божьи показали пример того, как нужно беречь православную веру и держаться своей церкви даже во времена испытаний, - напомнил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

Раскольники проведут свой крестный ход в воскресенье на том же месте. Возглавит его "предстоятель" ПЦУ Епифаний.

Осталось дождаться новых красноречивых цифр.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман Силантьев, религиовед: "Автокефалия провалилась"

- Цифры прекрасно показали, что автокефальный проект Порошенко и Варфоломея провалился. Народ не обманешь. Интересно, кто теперь вообще придет к Епифанию? Ведь его главная опора и ресурс - Филарет - с ним уже порвал.

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