Кресло для чиновников за 2 млн рублей. Скандал разгорелся после русского перелёта в Ниццу

В России временно отстранили от должности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семёнкина за недельный отдых в Ницце во время карантина. Такая же участь постигла главу администрации Чердаклинского района Марию Шпак. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона Ульяновской области.

Чтобы вылететь из России в Европу, Семёнкин и Шпак арендовали места в частном самолёте иностранной компании Eclair Aviation. Стоимость полёта в одну сторону для каждого могла составить до 30 тысяч долларов, или более 2 миллионов рублей.

В связи с произошедшим губернатор Ульяновской области Сергей Морозов временно отстранил обоих чиновников от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, в их отношении начата антикоррупционная проверка.