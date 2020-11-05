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Кресло для чиновников за 2 млн рублей. Скандал разгорелся после русского перелёта в Ниццу

05 ноября 2020, 09:25  •  161 • Политика
Ульяновского министра временно отстранили от работы после поездки в Ниццу за 2 миллиона рублей в одну сторону. Именно столько, по примерным оценкам, стоило бронирование кресла в частном самолёте иностранной компании, которой воспользовался высокопоставленный чиновник.
В России временно отстранили от должности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семёнкина за недельный отдых в Ницце во время карантина. Такая же участь постигла главу администрации Чердаклинского района Марию Шпак. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона Ульяновской области.
Чтобы вылететь из России в Европу, Семёнкин и Шпак арендовали места в частном самолёте иностранной компании Eclair Aviation. Стоимость полёта в одну сторону для каждого могла составить до 30 тысяч долларов, или более 2 миллионов рублей.
В связи с произошедшим губернатор Ульяновской области Сергей Морозов временно отстранил обоих чиновников от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, в их отношении начата антикоррупционная проверка.

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