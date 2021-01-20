Крещенские морозы добили инфраструктуру и экономику Украины

На Украину впервые за эту зиму пришли серьезные морозы и снегопады. Кое-где температура упала до 20 градусов нижу нуля. По мнению экспертов, ни коммунальное хозяйство, ни экономика страны, как обычно, оказались к этому совершенно не готовы. А игры властей вокруг новых газовых тарифов только усугубляют ситуацию, заставляя украинцев выкладывать последние копейки за тепло, передает корреспондент ФАН из Киева.

Время, когда украинцы беззаботно радовались Новому году, первому снегу и возможности скатиться с горки, безвозвратно миновало. Ударили морозы, и в крупных городах Украины сразу же начались коммунальные аварии — с прорывами труб, озерами кипятка и отключениями отопления для целых микрорайонов на двое-трое суток. В Киеве и областных центрах ЖЭК завалены жалобами, а сотни граждан вынуждены либо сидеть в своих вымороженных домах, либо греться газом от конфорки (что по нынешним временам тоже удовольствие не из дешевых).

Заодно выяснилось, что в стране — дефицит угля для украинских теплоэлектростанций (ТЭС). По данным Минэнерго Украины, на 17 января на складах девяти теплоэлектростанций должно было быть не менее 737 тысяч тонн угля, но в реальности запасы угля едва превышают половину — в наличии оказалось всего 388 тысяч тонн. Куда делся недостающий уголь — власти предпочитают умалчивать.

Зато им в срочном порядке пришлось ликвидировать еще и «внезапно» возникший дефицит электроэнергии. Для этого Киев срочно закупил 3,1 млн киловатт-часов электроэнергии у Минска в рамках договора об оказании аварийной помощи. В общем, ничего нового — готовность Украины к суровому зимнему сезону оказалась столь же «высокой», как и в предыдущие годы.

Как заявил эксперт по вопросам энергетики, профессор Геннадий Рябцев на брифинге в украинской столице, нынешние коммунальные проблемы — только «начало большого пути», самое худшее ожидает украинцев впереди.

«Глупо надеяться, что наши коммуникации смогут долго выдерживать наступившие морозы. Думаю, порывы труб отопления в ближайшие дни станут массовыми по всей стране. И чем дальше, тем этих порывов будет больше, потому что сегодня никто в стране на эту проблему не обращает внимания. Мэр Киева Виталий Кличко, как и его коллеги из других городов, похоже, не отдает себе отчета в том, что уже через несколько лет коммуникации в крупных городах Украины могут просто сгнить», — указал Рябцев.

По его мнению, в ближайшие годы ситуация с износом коммуникаций по всей стране будет только ухудшаться.

По словам эксперта, Украина постепенно скатывается в группу постсоветских стран, которые пережили тяжелые политические и экономические катаклизмы и не смогли восстановиться после них.

«У нас перед глазами — пример Грузии, где после развала СССР вдоль побережья Черного моря стоят десятки заброшенных и разваленных санаториев, а большинство дорог непригодны для проезда, так как были построены в советское время. Это, похоже, ожидает и Украину, особенно с учетом того, что целых две ее области, по сути, лежат в руинах. В итоге мы скатываемся к дикой ситуации, когда каждый выживает как может. А государство существует лишь формально — чтобы подворовывать то, что недоворовали предшественники», — сокрушается Рябцев.

То же самое относится, по его мнению, и к газовой сфере, в которой олигархи и естественные монополисты выстроили хитрую систему собственного обогащения за счет простых украинцев.

«К сожалению, у украинских избирателей очень короткая память. Если посмотреть, что на самом деле происходило на энергетических рынках страны в последние 15 лет, то легко увидеть — большинство решений при президентах [Викторе] Ющенко и [Петре] Порошенко принималось только в интересах политики. То есть они не имели под собой вообще никаких экономических обоснований, — указал энергоэксперт. — Провластные элиты делали так, как им удобно — без оглядки на законы экономики и интересы простых украинцев. Они ставили перед собой простую цель — заработать на энергоресурсах как можно больше. Народ же ведет себя парадоксально — люди упорно голосуют за политические силы или конкретного политика, зная, что ранее он уже сделал все, чтобы ухудшить им жизнь! Это касается и экс-президента Порошенко, и мэра Киева Кличко и многих других».

Аналитик отметил — с 2014-го государство при попустительстве Порошенко и Владимира Зеленского создало в стране такие правила игры, которые позволили финансово-промышленным группам безжалостно эксплуатировать украинское население. В том числе — путем бесконтрольного повышения коммунальных тарифов.

«Проблема в том, что власть сама выбрала такую политику, и она же может ее изменить в любой момент. Но никто и не думает этим заниматься. У нас нет в законодательстве термина «финансово-промышленная группа». И главное, что нужно сделать, — это запретить офшоры. Тогда на Украине быстро не станет финансово-промышленных групп, так как они не смогут выводить деньги за границу. Мне трудно понять, почему монобольшинство «слуг народа» в Раде не может принять несколько законов, которые прекратят все эти издевательства над гражданами! Вместо этого кабмин и Рада, приняв по настоянию Запада несколько законов, сами создали кризис на рынке энергоресурсов. А теперь они намерены предпринимать антикризисные меры. То есть власть сначала рекордно подняла тарифы, а потом героически их решила временно снизить! Это выглядит какой-то комедией абсурда, которая к тому же происходит на фоне эпидемии и развала экономики», — констатировал Рябцев.

По мнению эксперта по энергетике, в условиях наступивших морозов почти невозможно спрогнозировать, сколько в итоге заплатят за газ и тепло простые украинцы.

«Пока можно точно сказать, что большие проблемы возникнут у тех сограждан, кто ныне вынужден использовать газ для обогрева своего помещения и подогрева воды. Беда в том, что внутренние цены на газ на Украине жестко привязаны к его стоимости на газовых хабах в Европе. Скорее всего, цены на газ в Европе продолжат расти, и на следующей неделе мы увидим уже не 300 долларов за тысячу «кубов», а 400 или 450. В этом случае миллионам украинцев придется платить по абсолютно разорительным ценам, отдавать за «голубое топливо» последние копейки! Кроме того, никто не знает, чем закончится «цирковое представление» правительства вокруг «снижения» тарифов, — перечислил аналитик. — Если нынешняя методика расчета так называемых «рыночных» цен на газ сохранится, то цены на «голубое топливо» для нас будут расти и дальше, причем ежегодно. Власти должны понять, что нужно срочно отвязывать внутренние цены на газ от европейских. Если этого не сделать, то людям останется либо протестовать, либо на следующих выборах отправить всю нашу «политическую богему» куда подальше».

В целом, считает Рябцев, говоря об украинском энергорынке, «сложно комментировать дно управленческой мысли».