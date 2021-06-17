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Крепость взята: Мария Захарова подводит итоги саммита Байден - Путин - онлайн-трансляция
17 июня 2021, 15:25 • 32 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ещё накануне коротко подвела итоги саммита Байден - Путин, сообщив подписчикам, что крепость взята. Сегодня дипломат даст более расширенный комментарий - так сказать, по-русски.
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоялась накануне в Женеве. Стороны оценили переговоры как конструктивные. Пресс-конференции дали и Владимир Путин, и Джо Байден. Впрочем, от совместных заявлений по решению американской стороны отказались.
Сегодня Мария Захарова в ходе традиционного брифинга не обойдёт вниманием саммит Путин - Байден. Царьград ведёт онлайн-трансляцию с места события.
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