Крепкий тыл: как проходят масштабные учения по материально-техническому обеспечению ВС России

В Западном военном округе проходят масштабные учения по материально-техническому обеспечению российских Вооружённых сил, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что для их проведения задействованы 11 полигонов, семь военных аэродромов и порядка 400 единиц техники. Принимают участие в манёврах около 1,5 тыс. военнослужащих. Как подчеркнули в ведомстве, специальные учения станут контрольным этапом проверки готовности ВС к стратегическим учениям «Запад — 2021», которые пройдут совместно с Белоруссией в сентябре. Эксперты подчёркивают важность отработки именно тылового обеспечения, так как оно играет ключевую роль в поддержании боеготовности регулярных частей.

Масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению Вооружённых сил РФ стартовали в Западном военном округе. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что манёвры будут проходить на одиннадцати полигонах, расположенных в Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областях, и семи военных аэродромах. Помимо этого, запланирован и морской этап учений, в рамках которых силы Балтийского флота отработают действия «по развёртыванию и применению элементов морского перегрузочного района, а также по пополнению запасов материальных средств в море».

В учениях по МТО задействованы около 1,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 тыс. единиц техники.

«В рамках учений будут отрабатываться практические задачи по всем видам тылового и технического обеспечения: перевозке войск и воинских грузов, строительству мостовых переходов и наведению железнодорожных мостов, автомобильных и паромных переправ, восстановлению вооружения и военной техники в условиях боевых действий, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск», — заявил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, под руководством которого будут проходить учения.

По словам Булгакова, нынешние учения, которые продлятся до 27 августа, позволят военнослужащим получить реальный опыт в заданных условиях и новые знания, а также отработать и усовершенствовать имеющиеся навыки и умения.

Корабли Балтийского флота ВМФ России

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Днём ранее в Белоруссии параллельно стартовали учения с силами и средствами тылового и технического обеспечения армий, в которых принимают участие и российские военные. По сообщению Министерства обороны республики, «цель учений — проверка готовности и способности органов военного управления, сил и средств технического и тылового обеспечения вооружённых сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучке».

В условиях эскалации

Как отмечают эксперты, ту боевую учёбу, которая сейчас проходит, в перспективе можно будет применять не только в военно-учебных манёврах, но и в ситуациях боевого характера.

«Учения по материально-техническому обеспечению ВС решают практические задачи по всем видам тылового и технического обеспечения, в том числе замену военной техники, вышедшей из строя, поставки на дотационной основе вооружения, боекомплектов к театрам боевых действий», — пояснил в комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В свою очередь член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор в отставке Павел Золотарёв указал на то, что без надёжного и слаженно действующего тылового обеспечения ведение боевых действий фактически невозможно.

«В реальных боевых действиях одну из ключевых ролей играет тыловое обеспечение, без этого военным невозможно выполнять поставленные задачи», — отметил эксперт в комментарии RT.

В связи с этим, добавил Золотарёв, крайне важна отработка моментов материально-технического обеспечения и на суше, и в море, так как сама по себе она является одной из самых сложных задач.

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«Ведь именно тыловые службы организовывают снабжение вооружённых сил топливом, запасными частями и комплектующими, боеприпасами, медикаментами и прочим, потому что настоящие боевые действия начинаются с тылового обеспечения, без которого невозможно одержать победу на поле боя», — сказал Золотарёв.

Он также подчеркнул, что сегодня актуальны учения, в которых задействованы несколько видов вооружённых сил, — для отработки их эффективного взаимодействия.

В Минобороны также уточнили, что нынешние манёвры являются частью комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки российских вооружённых сил и «контрольным этапом проверки их готовности к совместному стратегическому учению «Запад — 2021».

«Не нужно беспокоить русского медведя»

Напомним, учения «Запад — 2021» будут проводиться совместно с Белоруссией с 10 по 16 сентября нынешнего года. Как отмечал первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, в них примут участие около 200 тыс. военнослужащих, порядка 80 единиц авиатехники, до 760 единиц боевой техники и 15 кораблей. При этом, подчеркнул он, учения не предполагают ориентацию на какого-либо конкретного противника.

«Противник условный. Отработка вопросов ведения военных действий против каких-либо конкретных государств не предусмотрено», — говорил на брифинге 20 августа Ильин.

По его словам, в сценарии смоделирована ситуация с эскалацией конфликта противоборствующих коалиций условных государств.

«Согласно сценарию учения, в этой обстановке обучаемые органы управления, войска и силы выполнят учебно-боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, ведения разведывательно-поисковых, оборонительных и наступательных действий по локализации вооружённого конфликта и разгрому противника», — рассказал генерал-майор.

Помимо этого, указал Ильин, для участия в учениях были приглашены девять дружественных стран, среди которых Казахстан, Индия, Таджикистан, Сербия и Шри-Ланка.

«Вооружённые силы Китая, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана будут представлены военными наблюдателями», — уточнил он.

Первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны также отметил, что «Запад — 2021» носит сугубо оборонительный характер, а основные манёвры войск будут проходить на значительном удалении от западной границы РФ.

В июле о нейтральном ключе проведения «Запада — 2021» и о том, что учения «не направлены против какой-либо страны или союза», говорил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Вместе с тем, как заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил Андрей Картаполов, грядущие манёвры покажут бесполезность наращивания сил НАТО у границ России.

«Полагаю, что в ходе учений «Запад—2021» мы ещё раз попытаемся нашим партнёрам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», — указывал он 20 августа в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад — 2017»

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Аналитики отмечают, что совместные учения двух стран нацелены на отработку координации действий вооружённых сил и решение военных задач в моделируемых условиях. При этом, несмотря на весьма корректную и соответствующую всем требованиям международных договоров организацию, эти манёвры всегда вызывают повышенное внимание, а также критику и обвинения в агрессии со стороны западных стран.

«Подобного рода учения характеризуют единство, понимание военно-политических задач, которые стоят перед Белоруссией и Россией. Вместе с тем эти учения всегда приводят Запад в шок. Ожидаю, что все информационные структуры НАТО охарактеризуют их как агрессивные со стороны России», — высказал своё мнение в беседе с RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

В свою очередь Александр Михайлов назвал грядущие манёвры довольно своевременными, отметив, что до начала декабря на территории Европы будут проведены ещё несколько военных учений с привлечением контингента НАТО.

«В силу сложившейся геополитической обстановки и в случае возникновения военной угрозы Россия и Белоруссия должны защищать свои границы. Сейчас происходит отработка слаженности действий войск и совместной деятельности силовых структур», — резюмировал эксперт.