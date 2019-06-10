Крепкие отношения: Эмира Катара готовится посетить Россию

Ожидается, что предстоящей осенью эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Россию с государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Катаре Нурмахмада Холова.

По словам дипломата, подготовка к поездке эмира в Россию уже началась.

"Крепость отношений между нашими странами подчеркивает интенсивность государственных визитов", - сказал Холов.

Посол добавил, что в минувшем году Тамим бен Хамад Аль Тани побывал в России дважды и принимал участие в мероприятиях в рамках чемпиона мира по футболу.