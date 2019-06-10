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Крепкие отношения: Эмира Катара готовится посетить Россию
10 июня 2019, 23:39 • 47 • Политика
О подготовке визита Тамима бен Хамада Аль Тани сообщил российский дипломат в Катаре. По его словам, интенсивность визитов подчеркивает крепость отношений между странами.
Ожидается, что предстоящей осенью эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Россию с государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Катаре Нурмахмада Холова.
По словам дипломата, подготовка к поездке эмира в Россию уже началась.
"Крепость отношений между нашими странами подчеркивает интенсивность государственных визитов", - сказал Холов.
Посол добавил, что в минувшем году Тамим бен Хамад Аль Тани побывал в России дважды и принимал участие в мероприятиях в рамках чемпиона мира по футболу.
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