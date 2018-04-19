Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться! • 71 • Аналитика







Теперь рассмотрим другую ситуацию: СМИ потенциального противника допускают намеренные утечки сведений об экспертных оценках нашего вооружения. Как мы должны к этому относиться? Особенно если в названных публикациях наш военный потенциал чуть ли не превозносится… Что стоит за такими публикациями? Попытки повлиять на мировое общественное мнение с целью сформировать образ могущественного и коварного врага в лице России? А может, задача в том, чтоб дезориентировать наших военных экспертов относительно реальных возможностей американской оборонной отрасли?





Во всяком случае, поставленные выше вопросы следует всё же задавать. В последнее время в ряде ведущих международных и американских СМИ появились публикации, в которых сообщаются оценки военных экспертов США относительно возможностей вооружённых сил России. Приведём некоторые, самые свежие из подобных оценок. Тем более что российское военное ведомство по понятным причинам секретности и безопасности не стремится слишком уж детально информировать общественное мнение, скажем, о подробностях нашего военного и военно-технического присутствия, скажем, в Сирии.



Но у западных СМИ на сей счёт подобных ограничений, понятно, нет. И в этом смысле аналитические обзоры из открытых западных источников могут представлять интерес для широкой российской общественности. Подробней расскажем об одном из таких «медийных вбросов», касающихся нашего военного присутствия в Сирии. «Вброс» осуществило британское влиятельное информагентство «Рейтер», которое на днях опубликовало подробный обзор сил и средств, которыми располагает Россия в Сирии, а также комментарии военных экспертов.



Нашим ракетам подвластно многое. Но, возможно, не всё…



Весьма подробно в названном обзоре перечислены и описаны виды российской ракетной техники, расположенной в Сирии. Прежде всего, это зенитно-ракетные установки "Триумф" С-400 класса "земля-воздух". О них сообщается, что усовершенствованная система ракет установлена на грузовиках и развернута для защиты авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия и российского военно-морского объекта Тартус на побережье. Система обладает мобильностью, способна сбивать военные самолеты, ракеты и дроны. Радар системы обнаруживает цели на расстоянии до 600 км. Каждый грузовик несет четыре ракеты различной дальности, которые могут отслеживать несколько целей одновременно. А далее следует такая ремарка: в соответствии со стандартами НАТО, С-400 пока ещё не прошли боевых испытаний. Что касается нейтрализации американских крылатых ракет «Томагавк», то вопрос о способности Москвы перехватывать большой рой таких ракет остаётся открытым: Достаточно ли у России ракет-перехватчиков, развернутых в Сирии, не известно. Вероятнее всего, будут сбиты некоторые, но не все «Томагавки». Кроме того, в Сирии развернуты также системы С-300 – более старая версия данной системы.



Система береговой противоракетной обороны "Бастион", которая, как полагают, будет развернута на военно-морском объекте "Тартус" или вблизи него, представляет собой передовую мобильную противокорабельную систему обороны "земля-земля", оснащенную двумя ракетами. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что система может поражать морские цели на расстоянии 350 км и наземные цели на расстоянии 450 км. «Россия использовала эту систему для нанесения скоординированного удара по повстанцам в Сирии в 2016 году», — сообщает Рейтер неискушенному в «повстанческой терминологии» читателю. И далее делает предположение о том, что сирийская армия также купила у России систему «Бастион». Русское поле экспериментов: вечность пахнет нефтью...



Система зенитно-ракетного артиллерийского вооружения малой и средней дальности (зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1») установлена на грузовиках, принадлежащих как российским, так и сирийским правительственным силам. Система используется для защиты российских военных на авиабазе Хмеймим и вблизи нее, а также на военно-морском объекте Тартус. «Панцирь-С1» был применён в Сирии несколько раз, с его помощью были сбиты ракеты и дроны. Может сбивать крылатые ракеты.



Российские военные корабли и самолёты всегда начеку



Россия имеет от 10 до 15 военных кораблей и вспомогательных судов, развернутых в Средиземном море. Среди них фрегаты (по наше классификации – сторожевые корабли) "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", вооруженные крылатыми ракетами, а также подводные лодки. По словам высокопоставленного российского политика и спутниковым снимкам, большинство кораблей покинули российский морской объект "Тартус “ в целях обеспечения собственной безопасности. Эти суда принимали участие в боевых учениях вблизи сирийского побережья с целью демонстрации силы. Россия также разместила здесь противолодочный самолет Ил-38Н.



Россия имеет десятки военных самолетов и вертолетов на своей авиабазе Хмеймим в провинции Латакия Сирии, включая истребители, бомбардировщики и многоцелевые самолеты. Сообщается, что для своих боевых вертолетов она использует еще одну сирийскую базу. Москва может мобилизовать мощные стратегические бомбардировщики дальнего радиуса действия, стартующие с территории самой России для выполнения бомбардировок. Кроме того, ранее Россия осуществила атаку крылатыми ракетами с судов, базирующихся в Каспийском море. Инфляция или мошенничество? Как отличить первое от второго



ПВО Сирии



Известно, что Сирия имеет на вооружении разнообразные зенитные системы российского производства, в том числе зенитного комплекса "Панцирь С-1" и зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2", способный сбивать крылатые ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты.



Прецедент



В апреле прошлого года Соединенные Штаты атаковали сирийскую авиабазу Шайрат, выпустив по ней 59 крылатых ракет «Томагавк» (по версии Пентагона, авиабазу использовали для создания, хранения и применения химического оружия). Заранее предупрежденная Вашингтоном о ракетной атаке, Россия не пыталась сбить ни одну из американских ракет, которые не были направлены на российские объекты. Министерство обороны России высмеяло эффективность удара США, заявив, что только 23 ракеты достигли цели. Остальные 36 приземлились неизвестно где. Было обещано, что сирийские ПВО будут усилены.



Чего требует Россия от Запада при реализации любых аналогичных атак?



Глава Генштаба России Валерий Герасимов в марте предостерег США от любого удара по правительственному кварталу в Дамаске, где, по его словам, базируются российские военные советники, российская военная полиция и российские наблюдатели за прекращением огня. Российские военные источники сообщили газете "Коммерсантъ", что удар США по российской авиабазе или военно-морскому объекту в Сирии будет иметь катастрофические последствия.



Мнение экспертов



Экс-глава американских вооруженных сил в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес полагает, что российские военные создали бы многоуровневую оборону для защиты своих самолетов и других сил в Сирии. Совершенно очевидно. Что они имеют техническую возможность отразить атаку США.



Русские всегда (и во времена Второй мировой войны и теперь) умели очень хорошо защищаться с помощью противовоздушной обороны. Секрет хорошей противовоздушной обороны в том, что она многослойная. Нет ни одной атакующей системы, которая бы смогла уничтожить все средства защиты сразу. Многоуровневая система обороны, которая интегрирует и соединяет все разнообразные радары с управляющей сетью, и есть русское ноу-хау. Как России обустроить планету



Пожелавший остаться неназванным западный военный чиновник заявил, что Россия часто рекламирует свою способность сбивать ракеты «Томагавк» с целью маркетинга своей системы противовоздушной обороны С-400. Вероятно, такая возможность была проверена перед развертыванием системы в Сирии.



Другой неназванный чиновник сообщил, что военное присутствие России в восточном Средиземноморье заметно возросло. Она может использовать корабельные радиолокационные системы для того, чтобы обнаруживать и отслеживать любые ракеты, выпущенные в сторону по Сирии, передавая информацию системам ПВО, таким, как С-400. Данная система, по мнению эксперта, была разработана как раз для того, чтобы сбивать «Томагавки», атака которыми может происходить несколькими ракетами одновременно. Отбросьте любые сомнения: американские военные эксперты испытывают (как и в прежние годы) повышенный интерес к военному потенциалу России. Особенно их интересует технические характеристики и возможности новейшего вооружения, которое наша страна способна применить на поле боя. Обычно подобный интерес не афишируется открыто, а тем более не разглашаются экспертные оценки добытой военно-технической информации. И понятно почему: оценка всегда говорит не только о том, ЧТО оценивают, но и о том, КТО оценивает. Иными словами, по тому, что скажут американские эксперты о наших военных разработках, можно сделать некоторые выводы о состоянии вооружённых сил самих США.Теперь рассмотрим другую ситуацию: СМИ потенциального противника допускают намеренные утечки сведений об экспертных оценках нашего вооружения. Как мы должны к этому относиться? Особенно если в названных публикациях наш военный потенциал чуть ли не превозносится… Что стоит за такими публикациями? Попытки повлиять на мировое общественное мнение с целью сформировать образ могущественного и коварного врага в лице России? А может, задача в том, чтоб дезориентировать наших военных экспертов относительно реальных возможностей американской оборонной отрасли?Во всяком случае, поставленные выше вопросы следует всё же задавать. В последнее время в ряде ведущих международных и американских СМИ появились публикации, в которых сообщаются оценки военных экспертов США относительно возможностей вооружённых сил России. Приведём некоторые, самые свежие из подобных оценок. Тем более что российское военное ведомство по понятным причинам секретности и безопасности не стремится слишком уж детально информировать общественное мнение, скажем, о подробностях нашего военного и военно-технического присутствия, скажем, в Сирии.Но у западных СМИ на сей счёт подобных ограничений, понятно, нет. И в этом смысле аналитические обзоры из открытых западных источников могут представлять интерес для широкой российской общественности. Подробней расскажем об одном из таких «медийных вбросов», касающихся нашего военного присутствия в Сирии. «Вброс» осуществило британское влиятельное информагентство «Рейтер», которое на днях опубликовало подробный обзор сил и средств, которыми располагает Россия в Сирии, а также комментарии военных экспертов.Весьма подробно в названном обзоре перечислены и описаны виды российской ракетной техники, расположенной в Сирии. Прежде всего, это зенитно-ракетные установки "Триумф" С-400 класса "земля-воздух". О них сообщается, что усовершенствованная система ракет установлена на грузовиках и развернута для защиты авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия и российского военно-морского объекта Тартус на побережье. Система обладает мобильностью, способна сбивать военные самолеты, ракеты и дроны. Радар системы обнаруживает цели на расстоянии до 600 км. Каждый грузовик несет четыре ракеты различной дальности, которые могут отслеживать несколько целей одновременно. А далее следует такая ремарка: в соответствии со стандартами НАТО, С-400 пока ещё не прошли боевых испытаний. Что касается нейтрализации американских крылатых ракет «Томагавк», то вопрос о способности Москвы перехватывать большой рой таких ракет остаётся открытым: Достаточно ли у России ракет-перехватчиков, развернутых в Сирии, не известно. Вероятнее всего, будут сбиты некоторые, но не все «Томагавки». Кроме того, в Сирии развернуты также системы С-300 – более старая версия данной системы.Система береговой противоракетной обороны "Бастион", которая, как полагают, будет развернута на военно-морском объекте "Тартус" или вблизи него, представляет собой передовую мобильную противокорабельную систему обороны "земля-земля", оснащенную двумя ракетами. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что система может поражать морские цели на расстоянии 350 км и наземные цели на расстоянии 450 км. «Россия использовала эту систему для нанесения скоординированного удара по повстанцам в Сирии в 2016 году», — сообщает Рейтер неискушенному в «повстанческой терминологии» читателю. И далее делает предположение о том, что сирийская армия также купила у России систему «Бастион».Система зенитно-ракетного артиллерийского вооружения малой и средней дальности (зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1») установлена на грузовиках, принадлежащих как российским, так и сирийским правительственным силам. Система используется для защиты российских военных на авиабазе Хмеймим и вблизи нее, а также на военно-морском объекте Тартус. «Панцирь-С1» был применён в Сирии несколько раз, с его помощью были сбиты ракеты и дроны. Может сбивать крылатые ракеты.Россия имеет от 10 до 15 военных кораблей и вспомогательных судов, развернутых в Средиземном море. Среди них фрегаты (по наше классификации – сторожевые корабли) "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", вооруженные крылатыми ракетами, а также подводные лодки. По словам высокопоставленного российского политика и спутниковым снимкам, большинство кораблей покинули российский морской объект "Тартус “ в целях обеспечения собственной безопасности. Эти суда принимали участие в боевых учениях вблизи сирийского побережья с целью демонстрации силы. Россия также разместила здесь противолодочный самолет Ил-38Н.Россия имеет десятки военных самолетов и вертолетов на своей авиабазе Хмеймим в провинции Латакия Сирии, включая истребители, бомбардировщики и многоцелевые самолеты. Сообщается, что для своих боевых вертолетов она использует еще одну сирийскую базу. Москва может мобилизовать мощные стратегические бомбардировщики дальнего радиуса действия, стартующие с территории самой России для выполнения бомбардировок. Кроме того, ранее Россия осуществила атаку крылатыми ракетами с судов, базирующихся в Каспийском море.Известно, что Сирия имеет на вооружении разнообразные зенитные системы российского производства, в том числе зенитного комплекса "Панцирь С-1" и зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2", способный сбивать крылатые ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты.В апреле прошлого года Соединенные Штаты атаковали сирийскую авиабазу Шайрат, выпустив по ней 59 крылатых ракет «Томагавк» (по версии Пентагона, авиабазу использовали для создания, хранения и применения химического оружия). Заранее предупрежденная Вашингтоном о ракетной атаке, Россия не пыталась сбить ни одну из американских ракет, которые не были направлены на российские объекты. Министерство обороны России высмеяло эффективность удара США, заявив, что только 23 ракеты достигли цели. Остальные 36 приземлились неизвестно где. Было обещано, что сирийские ПВО будут усилены.Глава Генштаба России Валерий Герасимов в марте предостерег США от любого удара по правительственному кварталу в Дамаске, где, по его словам, базируются российские военные советники, российская военная полиция и российские наблюдатели за прекращением огня. Российские военные источники сообщили газете "Коммерсантъ", что удар США по российской авиабазе или военно-морскому объекту в Сирии будет иметь катастрофические последствия.Экс-глава американских вооруженных сил в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес полагает, что российские военные создали бы многоуровневую оборону для защиты своих самолетов и других сил в Сирии. Совершенно очевидно. Что они имеют техническую возможность отразить атаку США.Русские всегда (и во времена Второй мировой войны и теперь) умели очень хорошо защищаться с помощью противовоздушной обороны. Секрет хорошей противовоздушной обороны в том, что она многослойная. Нет ни одной атакующей системы, которая бы смогла уничтожить все средства защиты сразу. Многоуровневая система обороны, которая интегрирует и соединяет все разнообразные радары с управляющей сетью, и есть русское ноу-хау.Пожелавший остаться неназванным западный военный чиновник заявил, что Россия часто рекламирует свою способность сбивать ракеты «Томагавк» с целью маркетинга своей системы противовоздушной обороны С-400. Вероятно, такая возможность была проверена перед развертыванием системы в Сирии.Другой неназванный чиновник сообщил, что военное присутствие России в восточном Средиземноморье заметно возросло. Она может использовать корабельные радиолокационные системы для того, чтобы обнаруживать и отслеживать любые ракеты, выпущенные в сторону по Сирии, передавая информацию системам ПВО, таким, как С-400. Данная система, по мнению эксперта, была разработана как раз для того, чтобы сбивать «Томагавки», атака которыми может происходить несколькими ракетами одновременно. Автор: Александр Дьяченко Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 71 Источник Похожие новости Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться! Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи Fitch не рискует, Fitch банкует!

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