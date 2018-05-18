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Крепче за баранку держись, сержант!

18 мая 2018, 23:24  •  80 • В России

Старты военных водителей проходили в этой балканской стране с 14 по 17 мая.

Состязания начались с тестирования на знания правил дорожного движения. Проверка шла по международным правилам. Они несколько отличаются от российских. Тем не менее, наша команда не стушевалась.

Вторым этапом стало испытание на тренировочной площадке: реверсивное движение в ограниченном пространстве, параллельная парковка.

И, наконец, самое сложное - движение автомобиля задним ходом в ограниченной колее «зигзагообразной» формы. Непривычные габариты иностранных машин, предоставленных организаторами, затруднили и без того непростое прохождение дистанции.

Наши мастера вождения после этого этапа замкнули тройку лидеров, уступив хозяевам-сербам и австрийцам.

А вот на заключительном этапе наша команда попала в близкие к родным условия бездорожья. Заезды по естественным препятствиям - крутые подъемы и спуски, водные преграды, болотистые участки, мосты и другие труднопроходимые препятствия . Вот тут водители из России показали себя с лучшей стороны..

Сократить отставание от хозяев соревнований - сербов нашим мастерам крутых поворотов не удалось. Зато занимавших до того второе место австрийцев россиянам удалось обогнать в последнем заезде.

За соревнованиями с неподдельным интересом и даже азартом наблюдало командование вооруженных сил Сербии, военные атташе Германии, Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговины и других стран Европы.

Российская команда, дебютант таких стартов, без изучения трассы, на незнакомых автомобилях, смогла заслужить высокую оценку зарубежных коллег.

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