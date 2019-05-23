Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Меган Маркл "каллиграфично" заткнула за пояс Кейт Миддлтон
Лукашенко подвёл цемент: Белорусов озадачило исчезновение "строительных&quo...
Стратегические поступления: РВСН России начали получать комплексы «Авангард»
«Рассчитан и спланирован»: как скандал с вице-канцлером Штрахе привёл к перестан...
Главная / Политика

Кремлю предстоит экзамен на прочность. Кто экзаменатор?

23 мая 2019, 00:39  •  53 • Политика
Сообщения о появлении новых критериев оценки работы внутриполитического блока Кремля стали сигналом о том, что Администрация Президента старается корректировать свою работу на фоне появления новых вызовов
Автор:
Афанасьев Андрей
СМИ и экспертное сообщество обсуждают сегодня сообщение издания РБК о том, что для управлений внутриполитического блока Кремля установлены шесть ключевых показателей эффективности. В свете появления новых вызовов, связанных как с социально-экономической ситуацией, так и с сетевым давлением извне и изнутри России, можно сказать, что отвечать за внутреннюю политику в нашей стране – дело тяжёлое и неблагодарное. Исходя из того, какие показатели считаются властями наиболее важными, можно сделать выводы и о приоритетах на ближайшие годы.
Первые два показателя – зеркальное отражение ситуации, сложившейся в Екатеринбурге. Это снижение уровня протестного потенциала и обеспечение общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах. Ситуация вокруг строительства православного храма в сквере у Театра драмы наглядно показала, что при грамотной работе СМИ и специалистов по протестам можно легко вывести ситуацию из-под контроля и навязать властям свои правила игры.
Очевидно, что спор вокруг строительной площадки в сквере стал всего лишь поводом. При желании тот же самый протестный потенциал можно развернуть и в другую сторону. Но пока что, по мнению экспертов, именно споры вокруг строительства православных храмов выглядят с точки зрения технологов протеста наиболее перспективными.
Фото: Kichigin / Shutterstock.com
Они-то как раз и станут для внутриполитического блока Кремля и региональных властей источником серьёзной головной боли. После событий в столице Урала уже началась цепная реакция, о которой подробно сообщают оппозиционные СМИ.
Екатеринбург, где стихийные акции протеста привели к приостановке строительства храма в сквере у Театра драмы и обсуждению альтернативных площадок, задал новый тренд. Власти ряда других российских городов во избежание подобных конфликтов взяли паузу в вопросах возведения религиозных объектов в рекреационных зонах,
– пишет, к примеру, Znak.
Москва, Петербург, Казань, Омск – множество противоречий одновременно всплыли по всей стране. Ну, либо журналистам подобных изданий хотелось бы, чтобы так произошло. Зачастую единственным основанием заявить о том, что «есть точка напряжённости», является запись в социальных сетях какого-нибудь недовольного анонимного пользователя.
Очевидно, что чаще всего движущей силой любого протеста является молодёжь. Поэтому два других показателя, по которым теперь будет оцениваться работа внутриполитического блока, – это повышение доли активной патриотически настроенной молодёжи и повышение уровня социального оптимизма. Очевидно, что молодёжь сегодня живет в социальных сетях, где люди с самыми разными взглядами и интересами пытаются продвинуть правильную для себя повестку. Вот, например, недавняя публикация из популярного среди молодёжи паблика КБ:
«Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией, аргументируя это тем, что не только депутаты и президент принимают решение, в первую очередь, это решение должен и имеет право принять только сам народ Украины. Уровень загнивания у соседей нарастает всё больше и больше с каждым днём, спрашивать у народа его мнение, дожили...»
Фраза «хочу как на Украине» стала своеобразным лозунгом оппозиционных СМИ и экспертов в последние дни. Молодёжь любит яркие образы и остроумные шутки, это нормально. И это умело используют все, кто только может. Вот другая запись в этом сообществе, на этот раз по ситуации в Екатеринбурге:
Страница, которая по идее носит скорее развлекательный, чем информационно-аналитический характер, ненавязчиво дрейфует в сторону политической трибуны. Количество подписчиков – более 1,5 миллиона. А умеют ли наши власти так работать с молодёжью? Или этот показатель будет считаться по количеству студентов на митингах «Единой России»? Очевидно, что предыдущие подходы к работе с молодёжной аудиторией устарели, и теперь кто-то другой играет лидирующую роль в этом процессе.
Ну и, наконец, два последних показателя, на которые и работают все остальные: уровень доверия власти и результаты выборов. В 2024 году на президентские выборы придут те, кому сейчас 12-13 лет. А нынешние 20–25-летние на тот момент станут самым активным слоем общества. Если уже сейчас не разработать внятную альтернативу тем технологиям, которые в полной мере используют другие центры силы, Россия попросту может не сохраниться в ближайшие десятилетия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
22 мая 2019, 11:39
Журналисты связали эффективность работы Кремля с шестью критериями - об оптимизме, протестах и патриотах
22 мая 2019, 11:39
"Это безумие": Американские СМИ сочиняют для России "сказки" о безобидности батареи THAAD в Румынии
22 мая 2019, 21:24
Ясненское ракетное соединение готово к гиперзвуку Путина
22 мая 2019, 18:09
"На обиженных воду возят": Матвиенко пословицей ответила на увольнение журналистов "Коммерсанта"
22 мая 2019, 14:54
В Кремле осадили США за "непозволительный ультиматум" Турции по С-400
22 мая 2019, 21:24
США не могут подтвердить сообщения о применении химоружия в Сирии. Но продолжают винить Асада
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 мая 2019, 00:24
«Стигматизирующий фактор»: почему на Западе заговорили о «российском влиянии» на выбо...
23 мая 2019, 00:24
Стратегические поступления: РВСН России начали получать комплексы «Авангард»
23 мая 2019, 00:24
«Тактический ход»: почему Зеленский заявил о намерении провести референдум о перегово...
23 мая 2019, 00:24
«С использованием техники и «джихадмобилей»: боевики в Сирии осуществляют атаки на по...
23 мая 2019, 00:24
«Рассчитан и спланирован»: как скандал с вице-канцлером Штрахе привёл к перестановкам...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2019, 09:39
"Да им пофиг судьба и одних и вторых!" Из-за ошибки посольства Украины в США - с фото евреев и татар, в Сети разгорается скандал
18 мая 2019, 01:54
Порошенко уволил Марию Гайдар
16 мая 2019, 19:09
Сирия: «Россия арестовала 11 шпионов-иранцев на базе «Хмеймим»
17 мая 2019, 17:54
"В Америке нет таких г...нов, как ты": Актёр Тактаров не сдержался, говоря о "плохих русских" в Голливуде
16 мая 2019, 06:09
Протесты в Екатеринбурге - вся жесть за 3 минуты (ночь 15 - 16 мая)
22 мая 2019, 01:54
"Спокойной ночи, Петр Алексеевич": "Юридический киллер" готовит удар по Порошенко
21 мая 2019, 12:39
«Украина вряд ли переживёт Порошенко-2»: о чём свидетельствуют первые внешнеполитические заявления Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.