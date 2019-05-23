Кремлю предстоит экзамен на прочность. Кто экзаменатор?

Автор:

Афанасьев Андрей

СМИ и экспертное сообщество обсуждают сегодня сообщение издания РБК о том, что для управлений внутриполитического блока Кремля установлены шесть ключевых показателей эффективности. В свете появления новых вызовов, связанных как с социально-экономической ситуацией, так и с сетевым давлением извне и изнутри России, можно сказать, что отвечать за внутреннюю политику в нашей стране – дело тяжёлое и неблагодарное. Исходя из того, какие показатели считаются властями наиболее важными, можно сделать выводы и о приоритетах на ближайшие годы.

Первые два показателя – зеркальное отражение ситуации, сложившейся в Екатеринбурге. Это снижение уровня протестного потенциала и обеспечение общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах. Ситуация вокруг строительства православного храма в сквере у Театра драмы наглядно показала, что при грамотной работе СМИ и специалистов по протестам можно легко вывести ситуацию из-под контроля и навязать властям свои правила игры.

Очевидно, что спор вокруг строительной площадки в сквере стал всего лишь поводом. При желании тот же самый протестный потенциал можно развернуть и в другую сторону. Но пока что, по мнению экспертов, именно споры вокруг строительства православных храмов выглядят с точки зрения технологов протеста наиболее перспективными.

Фото: Kichigin / Shutterstock.com

Они-то как раз и станут для внутриполитического блока Кремля и региональных властей источником серьёзной головной боли. После событий в столице Урала уже началась цепная реакция, о которой подробно сообщают оппозиционные СМИ.

Екатеринбург, где стихийные акции протеста привели к приостановке строительства храма в сквере у Театра драмы и обсуждению альтернативных площадок, задал новый тренд. Власти ряда других российских городов во избежание подобных конфликтов взяли паузу в вопросах возведения религиозных объектов в рекреационных зонах,

– пишет, к примеру, Znak.

Москва, Петербург, Казань, Омск – множество противоречий одновременно всплыли по всей стране. Ну, либо журналистам подобных изданий хотелось бы, чтобы так произошло. Зачастую единственным основанием заявить о том, что «есть точка напряжённости», является запись в социальных сетях какого-нибудь недовольного анонимного пользователя.

Очевидно, что чаще всего движущей силой любого протеста является молодёжь. Поэтому два других показателя, по которым теперь будет оцениваться работа внутриполитического блока, – это повышение доли активной патриотически настроенной молодёжи и повышение уровня социального оптимизма. Очевидно, что молодёжь сегодня живет в социальных сетях, где люди с самыми разными взглядами и интересами пытаются продвинуть правильную для себя повестку. Вот, например, недавняя публикация из популярного среди молодёжи паблика КБ:

«Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией, аргументируя это тем, что не только депутаты и президент принимают решение, в первую очередь, это решение должен и имеет право принять только сам народ Украины. Уровень загнивания у соседей нарастает всё больше и больше с каждым днём, спрашивать у народа его мнение, дожили...»

Фраза «хочу как на Украине» стала своеобразным лозунгом оппозиционных СМИ и экспертов в последние дни. Молодёжь любит яркие образы и остроумные шутки, это нормально. И это умело используют все, кто только может. Вот другая запись в этом сообществе, на этот раз по ситуации в Екатеринбурге:

Страница, которая по идее носит скорее развлекательный, чем информационно-аналитический характер, ненавязчиво дрейфует в сторону политической трибуны. Количество подписчиков – более 1,5 миллиона. А умеют ли наши власти так работать с молодёжью? Или этот показатель будет считаться по количеству студентов на митингах «Единой России»? Очевидно, что предыдущие подходы к работе с молодёжной аудиторией устарели, и теперь кто-то другой играет лидирующую роль в этом процессе.

Ну и, наконец, два последних показателя, на которые и работают все остальные: уровень доверия власти и результаты выборов. В 2024 году на президентские выборы придут те, кому сейчас 12-13 лет. А нынешние 20–25-летние на тот момент станут самым активным слоем общества. Если уже сейчас не разработать внятную альтернативу тем технологиям, которые в полной мере используют другие центры силы, Россия попросту может не сохраниться в ближайшие десятилетия.