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Кремлёвский пул свёл речь президента США к шести предложениям: "Короче, ни о чём Байден"
16 апреля 2021, 04:25 • 67 • Политика
Авторы Telegram-канала "Пул №3" "перевели" речь президента США и свели его длинный монолог к шести предложениям. Хотя могли бы обойтись и одним: "Короче, ни о чём Байден".
Пост, опубликованный менее чем через час после завершения трансляции из Белого дома, так и начинается "Короче, ни о чём Байден". Дальше идут те самые шесть предложений "перевода".
Во-первых, американский лидер вновь обвинил Россию во вмешательстве в выборы США, поэтому в сотый раз были введены санкции.
"Но в целом Путин норм, я говорил с ним по телефону", - звучит второй тезис.
Третий снова касается санкций, которые будут введены, если Россия снова покусится на американские интересы.
"Но вообще имеет смысл сотрудничать с Россией там, где нам выгодно", - это четвёртое предложение.
В пятом говорится о предложении Джо Байдена Владимиру Путину встретиться летом в Европе.
"Идите спать, войны не будет", - привели заключительный тезис авторы Telegram-канала.
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