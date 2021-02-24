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Кремлёвский пул поделился инсайдом о ключевой отставке: "Сергей Кужугетович, вы знаете…"
24 февраля 2021, 14:15 • 270 • Политика
Кремлёвский пул поделился инсайдом о ключевой отставке. Речь об уходе бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Журналисты раскрыли детали судьбоносного разговора Владимира Путина с Сергеем Шойгу, тогда ещё губернатором Подмосковья: "Сергей Кужугетович, вы знаете…"
Журналисты Кремлёвского пула в своём Telegram-канале "Пул №3" рассказали о деталях громкой отставки экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова.
Авторы ресурса описали судьбоносный разговор президента РФ Владимира Путина с нынешним руководителем Минобороны Сергеем Шойгу. Он проходил в резиденции главы государства в Ново-Огарёво.
Журналисты присутствовали на той встрече осенью 2012 года, выстроившись у рабочего места российского лидера, как в амфитеатре.
Президент перешёл к главному неожиданно. Сначала он обратил внимание на "модные" брюки одного из журналистов - Андрея Колесникова, которые были порваны в нескольких местах.
Путин пообещал подарить ему "нормальные" штаны, после чего вдруг перевёл взгляд на Шойгу и начал:
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