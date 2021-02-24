Кремлёвский пул поделился инсайдом о ключевой отставке: "Сергей Кужугетович, вы знаете…"

Кремлёвский пул поделился инсайдом о ключевой отставке. Речь об уходе бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Журналисты раскрыли детали судьбоносного разговора Владимира Путина с Сергеем Шойгу, тогда ещё губернатором Подмосковья: "Сергей Кужугетович, вы знаете…"

Журналисты Кремлёвского пула в своём Telegram-канале "Пул №3" рассказали о деталях громкой отставки экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова.

Авторы ресурса описали судьбоносный разговор президента РФ Владимира Путина с нынешним руководителем Минобороны Сергеем Шойгу. Он проходил в резиденции главы государства в Ново-Огарёво.

Журналисты присутствовали на той встрече осенью 2012 года, выстроившись у рабочего места российского лидера, как в амфитеатре.

В то утро, когда он отправлял в отставку Сердюкова, мы так же стояли полукругом, еще не подозревая ни о чём. Путин сидел за приставным столиком напротив Шойгу, которые еще был губернатором Подмосковья, - вспоминают авторы канала.

Президент перешёл к главному неожиданно. Сначала он обратил внимание на "модные" брюки одного из журналистов - Андрея Колесникова, которые были порваны в нескольких местах.

Путин пообещал подарить ему "нормальные" штаны, после чего вдруг перевёл взгляд на Шойгу и начал: