Кремлёвские телеграммы: Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил новогодние телеграммы мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций. В них российский лидер выразил надежду на конструктивный диалог с США, заявил о готовности продолжить совместную работу с Германией, отметил важность сотрудничества с Китаем, а также пообещал и впредь оказывать помощь Сирии. Как Кремль поздравил глав иностранных государств — в материале RT.

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. В частности, российский лидер направил телеграммы президенту США Дональду Трампу, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, президенту Франции Эммануэлю Макрону, председателю КНР Си Цзиньпину и лидеру Сирии Башару Асаду.

В послании Трампу президент России отметил важность российско-американского диалога, поскольку сотрудничество Москвы и Вашингтона способствует стратегической стабильности в мире.

По мнению Путина, основой для развития отношений между Россией и США должны стать принципы равноправия и взаимного уважения. «Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — говорится в телеграмме.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

В поздравлении руководству Германии — канцлеру Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру — российский лидер заявил, что готов продолжать диалог и совместную работу. Он также выразил надежду, что в наступающем году Россия и Германия смогут продвинуться в решении актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Поздравляя с праздниками президента Франции Эммануэля Макрона, Путин отметил, что ждёт его с визитом в Россию.

«Наша встреча в Версале и контакты по телефону позволяли обстоятельно обсуждать многие актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные проблемы. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с тобой и совместной работы в целях укрепления российско-французских связей. Жду тебя с визитом в России», — говорится в послании.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Версале

Reuters

Президент России также поздравил с рождественскими и новогодними праздниками королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Соединённого Королевства Терезу Мэй, подчеркнув, что развитие российско-британского сотрудничества отвечает коренным интересам народов обеих стран и всей Европы.

В послании на имя председателя КНР Си Цзиньпина Владимир Путин указал, что уходящий год ознаменован новыми успехами в развитии российско-китайских отношений.

«Отмечается существенный рост объёмов взаимной торговли, высокая динамика обменов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах», — говорится в поздравительной телеграмме.

Кроме того, президент упомянул о большом вкладе Москвы и Пекина в решение мировых проблем и подтвердил готовность к наращиванию стратегического взаимодействия.

Российский лидер также направил поздравительное послание президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, в котором отметил успешное развитие дружественных отношений между странами в этом году. Глава Кремля выразил надежду, что совместными усилиями удастся обеспечить стабильность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

Поздравляя премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Путин отметил, что за последнее время российско-японские отношения получили развитие по ряду ключевых направлений: активизировался политический диалог, возобновил работу механизм консультаций министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два», расширились межпарламентские связи.

Президент напомнил, что ожидает главу японского правительства в мае 2018 года на церемонии открытия «перекрёстных» годов в Москве, а также на Петербургском международном экономическом форуме.

В адресованном президенту Сирии Башару Асаду поздравлении российский лидер заверил, что Москва будет и дальше оказывать всяческое содействие Дамаску в защите государственного суверенитета и целостности, а также в продвижении процесса политического урегулирования.

«Глава российского государства выразил искреннюю надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему», — сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин во время встречи с Башаром Асадом в Сочи

kremlin.ru

Российский лидер направил поздравление президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, подчеркнув, что в уходящем году удалось не только в полной мере восстановить российско-турецкие отношения, но и заметно продвинуться вперёд в развитии двустороннего сотрудничества в ряде областей, включая борьбу с терроризмом и запуск политического процесса урегулирования в Сирии.

Обращаясь к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, президент России отметил, что российско-израильские отношения носят дружественный и конструктивный характер, а также подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению двустороннего взаимодействия.

Путин также направил поздравления главам стран СНГ — президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, главе Армении Сержу Саргсяну, лидеру Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, главе Киргизской Республики Сооронбаю Жээнбекову, президенту Молдавии Игорю Додону, лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону и главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

В обращении к Лукашенко Путин выразил убеждённость в укреплении интеграционных связей в рамках Союзного государства и ЕАЭС, эффективной координации в СНГ и ОДКБ.

«Отмечая в уходящем году 25-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Беларусью, удалось в очередной раз убедиться в том, каких значительных результатов добились союзные страны в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех областях», — говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко

Reuters

© Vasily Fedosenko

Письма по случаю новогодних праздников от имени Владимира Путина были также направлены президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову, президенту Аргентины Маурисио Макри, президенту Бразилии Мишелу Темеру, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, президенту Вьетнама Чан Дай Куангу и генсекретарю ЦК Компартии страны Нгуен Фу Чонгу, президенту Индии Раму Натху Ковинду и индийскому премьер-министру Нарендре Моди, королю Испании Филиппу VI и королеве Летиции, президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле и председателю Совета министров Италии Паоло Джентилони, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, председателю Госсовета и Совета министров Кубы Раулю Кастро, правящему князю Монако Альберу II, президенту Сербии Александру Вучичу, президенту Словении Боруту Пахору, президенту Финляндии Саули Ниинистё, президенту Чехии Милошу Земану, президенту ЮАР Джейкобу Зуме.

Российский лидер также поздравил главу Католической церкви Папу Римского Франциска, выразив надежду на продолжение сотрудничества между Россией и Ватиканом и пожелав понтифику здоровья, благополучия и успехов в его благородной деятельности.

С наступающим Новым годом глава государства поздравил и ряд руководителей международных организаций — Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, почётного президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге, президента организации Томаса Баха и почётного члена МОК Жан-Клода Килли, президента Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазеля, президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера и главу ФИФА Джанни Инфантино.

Кроме того, поздравления от российского президента получили бывшие главы иностранных государств и правительств, а также политические деятели, в частности, Алмазбек Атамбаев, Сильвио Берлускони, Романо Проди, Джордж Буш — старший, Джордж Буш — младший, Хуан Карлос I, Николя Саркози, Франсуа Фийон, Герхард Шрёдер, Тарья Халонен.