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Кремлёв высказался о политизированных комментариях на Украине после боя Гассиев — Усик
22 июля 2018, 15:24 • 114 • Украина
Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение относительно политизированных комментариев о бое между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
@wbsuperseries Twitter
«Что касается политических лозунгов, которые появились после боя с украинской стороны, мы на это не обращаем внимания. Наш приоритет — спорт, бокс. И вчера все видели, насколько уважительно относились друг к другу Гассиев и Усик, как зал реагировал на это», — приводит слова Кремлёва «Чемпионат».
Он отметил, что болельщики поддерживали обоих спортсменов и во время боя можно было увидеть единство народов.
«Бокс объединяет. Потому что мы все едины, у нас нет различий, в отличие от всяких политиков, которые используют спорт в своих интересах», — добавил глава федерации.
Усик победил Гассиева в финале WBSS и стал обладателем титулов чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали неподобающими слова Петра Порошенко о победе Усика.
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