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Кремлёв: Усик — человек с большой буквы

04 августа 2018, 12:09  •  90 • Украина
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о личных качествах абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика.
 
@wbsuperseries Twitter
 

«Он патриот своей страны и желает Украине только добра. Александр — человек с большой буквы. Не каждый способен так смело заявлять о своей позиции. Усик не сказал ни одного плохого слова в адрес России. К тому же он верующий, и это правильно, ведь человек без веры ничего из себя не представляет», — рассказал Кремлёв RT.

Ранее глава Федерации бокса России прокомментировал решение Усика отказаться от звания Героя Украины.

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