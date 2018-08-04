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Кремлёв: Усик — человек с большой буквы
04 августа 2018, 12:09 • 90 • Украина
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о личных качествах абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика.
@wbsuperseries Twitter
«Он патриот своей страны и желает Украине только добра. Александр — человек с большой буквы. Не каждый способен так смело заявлять о своей позиции. Усик не сказал ни одного плохого слова в адрес России. К тому же он верующий, и это правильно, ведь человек без веры ничего из себя не представляет», — рассказал Кремлёв RT.
Ранее глава Федерации бокса России прокомментировал решение Усика отказаться от звания Героя Украины.
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