Кремлёв прокомментировал решение Усика отказаться от звания Героя Украины

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о нежелании украинского боксёра Александра Усика получить звание Героя Украины.

«Саша показал украинским политикам, что не является пешкой в их игре. Он народный спортсмен, и на Украине Усика любят и уважают все. У него настоящий мужской характер. Нападки будут всегда. Политики любят устраивать травлю. Но Александр — абсолютный чемпион, и на него смотрит весь мир. У него достаточно фанатов», — рассказал Кремлёв RT.

22 июля Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе. После возвращения на родину он заявил, что ему не нужно звание Героя Украины.

Ранее Кремлёв высказал мнение, что бой между Гассиевым и Усиком важнее чемпионата мира по футболу.