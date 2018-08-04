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Кремлёв прокомментировал решение Усика отказаться от звания Героя Украины
04 августа 2018, 12:09 • 159 • Украина
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о нежелании украинского боксёра Александра Усика получить звание Героя Украины.
@wbsuperseries Twitter
«Саша показал украинским политикам, что не является пешкой в их игре. Он народный спортсмен, и на Украине Усика любят и уважают все. У него настоящий мужской характер. Нападки будут всегда. Политики любят устраивать травлю. Но Александр — абсолютный чемпион, и на него смотрит весь мир. У него достаточно фанатов», — рассказал Кремлёв RT.
22 июля Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе. После возвращения на родину он заявил, что ему не нужно звание Героя Украины.
Ранее Кремлёв высказал мнение, что бой между Гассиевым и Усиком важнее чемпионата мира по футболу.
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