|
Кремлевский врач оказался прав? Источник сообщил о диагнозе Меркель
28 июня 2019, 23:54 • 140 • Политика
Источник сообщил о возможном диагнозе канцлера Германии Ангелы Меркель, которую недавно настиг второй приступ тремора. При этом источник сообщает, что немецкому политику уже поставлен диагноз: "трясучка" у нее начинается из-за нервного перенапряжения. Ранее кремлевский врач высказывал такое предположение – выходит, оказался прав?
Первый приступ тремора случился у фрау Меркель во время недавней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и наделал много шума. Едва это история улеглась, как произошел рецидив.
Как сообщает телеканал 360, Меркель заколотило в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Пока тот произносил официальную речь, канцлер вдруг сжалась, скрестив руки на груди. Было заметно, что она пытается справиться с мощным приступом дрожи. Он продолжался в течение двух минут.
Как сообщает портал summit.news со ссылкой на источник, причиной второго приступа оказалось нервное перенапряжение. Меркель якобы вспомнила о первом инциденте и пришла в сильное волнение, что вызвало новый прилив тремора.
При этом ранее возможный диагноз Меркель в беседе с Царьградом озвучивал главврач Городской клинической больницы №71, экс-главврач Кремлёвской больницы Управления делами президента РФ Александр Мясников. "Там не так много вариантов, - отмечал медик. - Но я вам скажу, что у 60 процентов - это эссенциальный тремор, когда человек начинает дрожать, и ничего за этим не стоит, кроме начинающейся панической атаки, или просто мы не находим причин".
Эксперт также пояснил, что "болезни, которые за этим стоят, достаточно легко определяются". И даже дал небольшой личный совет Меркель, если речь действительно идёт об эссенциальном треморе.
"Просто ей надо отдохнуть, и всё", - подчеркнул врач.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
140
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июня 2019, 03:39
|
23 июня 2019, 13:54
|
25 июня 2019, 08:09
|
25 июня 2019, 01:39
|
27 июня 2019, 18:39
|
24 июня 2019, 09:24
|
26 июня 2019, 03:39