Кремлевский рейтинг губернаторов — 2018

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Одержав убедительную победу на президентских выборах 2018 года, Владимир Путин продолжит переформатирование не только федеральной, но и региональной политики. Региональная повестка останется в консервативном тренде, однако курс на омоложение кадров будет продолжен.

Президентские выборы 2018 года Кремль провел с новой командой губернаторов, формирование которой пришлось на 2016–2017 годы. Региональная элита России сильно изменилась за последние два года, но на этом обновление губернаторского корпуса не закончится, а волна ротаций будет продолжена. Полное обновление губернаторского корпуса должно завершиться к 2020 году. На данный момент этот показатель находится на уровне 50%, но уже в 2018 году может достигнуть отметки в 60–70%, то есть свои посты могут покинуть еще 10–15 глав регионов.

Консервативный тренд в региональной политике сохранится, однако губернаторы могут получить возможность выступать с инициативой, например предлагая экспериментальные программы по развитию субъектов РФ. Будет продолжен курс на омоложение кадров, однако помимо «технократов» может существенно повыситься процент губернаторов, пришедших во власть из силовых структур или бизнеса. Каждое новое назначение Кремль будет тщательно анализировать, стараясь соблюсти баланс между федеральными группами влияния, ослабляя или усиливая их позиции.

Для самих губернаторов главной задачей после прошедших президентских выборов станут их собственные избирательные кампании. Многим также предстоит избрать законодательные собрания, а это может быть задача не из легких. Поэтому в группе риска остаются те главы, которые получили низкие электоральные рейтинги в ходе президентской кампании, а кроме того, индуцировали конфликты с местными элитами и рост протестных настроений: все это может стать серьезной угрозой для сохранения политической стабильности в субъекте.

В режиме выборов

В 21 субъекте РФ пройдут выборы губернатора, а еще в 16 — выборы в законодательные собрания. В 18 регионах граждане выберут своих глав прямым голосованием, еще в трех регионах, Дагестане, Ингушетии и НАО, это сделают представители парламентов. В 11 регионах уже проведены кадровые перестановки и назначены врио губернаторов, еще 7 регионов пока не определились, кто будет исполнять обязанности главы до дня голосования.

Среди врио наиболее прочными являются позиции «технократов» — временно исполняющего главы Самарской области Дмитрия Азарова, Омской области Александра Буркова, Ивановской области Станислава Воскресенского, Приморского края Андрея Тарасенко. Эти главы смогли справиться с внутриэлитными конфликтами и приступить к реализации важных федеральных проектов. Не до конца отрегулированы конфликты у врио главы Нижегородской области Глеба Никитина, Красноярского края Александра Усса, Орловской области Андрея Клычкова, Псковской области Михаила Ведерникова, Воронежской области Александра Гусева. Еще более сложная ситуация у врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который слабо влияет на ситуацию в регионе, не имеет хороших электоральных позиций и вполне может проиграть выборы сильному кандидату от оппозиции. Похожей может оказаться ситуация и у врио главы Кемеровской области Сергея Цивилева, который был назначен на должность совсем недавно, после трагедии в Кемерово. Сергей Цивилев серьезно подпортил себе репутацию, обвинив участников митинга из числа родственников жертв трагедии в «самопиаре».

Среди тех регионов, где кандидатуры глав субъектов будут утверждены парламентом, нет повода для волнения у главы НАО Александра Цыбульского и главы Дагестана Владимира Васильева. А вот позиции главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова на сегодняшний день весьма шаткие. Учитывая рост межконфессиональной напряженности в Инугшетии, конфликт с официальным муфтиятом, устроившим митинги с требованием отставки Евкурова, можно прогнозировать высокую вероятность отставки действующего главы Ингушетии.

Еще в семи регионах решение о переизбрании действующих глав пока что не принято, а значит, все они — вероятные кандидаты на уход. Наиболее вероятна отставка главы Магаданской области Владимира Печеного (68 лет) и Хабаровского края Вячеслава Шпорта (63 года). Не исключена и третья замена в ДВФО: глава Чукотского АО Роман Копин может не получить переназначение, если его «патрон» Роман Абрамович не получит добро от федерального центра. Плохая экономическая ситуация и серьезные долги Хакасии ставят федеральный центр перед нелегким выбором — отправить в отставку действующего главу Виктора Зимина или ввести в регионе внешнее управление, переизбрав губернатора и вместе с тем сделав его ответственным за решение накопленных им же проблем. Непростая ситуация у губернатора Владимирской области Светланы Орловой: конфликт между региональными элитами перерос в полномасштабную войну. Однако Орлова сумела показать на президентских выборах высокий результат по динамике явки (второе место по стране) и числу голосов за действующего президента. Если Орлова все же покинет пост, то в числе ее вероятных сменщиков называется бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин.

Рашид Темрезов ухудшает результат на фоне многочисленных нарушений, допущенных на выборах президента РФ, наблюдатели объявляют голодовку и требуют, чтобы ЦИК разобралась в ситуации

Сложная ситуация складывается в Московском регионе. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев находятся под ударом со стороны конкурентов из числа федеральных ФПГ. На место Собянина претендует сразу несколько крупных федеральных игроков, в числе которых называют нынешнего замруковдителя АП РФ Сергея Кириенко, полагая его ставленником группы банка «Россия» (братьев Ковальчуков), спикера Госдумы Вячеслава Володина (ставленника группы Патрушева) и многих других. Однако Сергей Собянин довольно уверенно чувствует себя на посту мэра и вполне может надеяться на переназначение и победу на выборах. В отличие от него, дела у подмосковного губернатора Андрея Воробьева обстоят намного хуже. Московскую область сотрясают политические и коррупционные скандалы. Накануне в регионе разразился масштабный экологический кризис, связанный с деятельностью полигонов ТБО. В результате выброса вредных веществ на свалке в Волоколамском районе пострадало более 400 детей, что привело к организации многотысячных митингов, которые впоследствии распространились по всей области. Власти действуют силой, арестовывая участников и разгоняя их силами ОМОНа, что серьезно бьет по имиджу губернатора. Чтобы не доводить ситуацию до прямого конфликта с властью, действующий глава Андрей Воробьев может быть заменен. Среди возможных кандидатов — протеже мэра Москвы Собянина Максим Ликсутов, советник президента Игорь Левитин (кандидатура группы СМП-банка, то есть братьев Ротенбергов), министр строительства РФ Михаил Мень, продвигаемый премьер-министром Дмитрием Медведевым, и многие другие.

Прогноз: возможна скорая отставка

Среди вероятных кандидатов на уход — глава Алтайского края Александр Карлин (66 лет) и глава Республики Алтай Александр Бердников (64 года). Оба могут быть заменены в ходе реализации стратегии на омоложение региональных кадров. Толчком к этому могут послужить невысокие результаты на президентских выборах по числу голосов за действующего президента, низкая явка и депрессивная ситуация в экономике. Высока вероятность ухода главы (Ил Дархана) Якутии (Саха) Егора Борисова (63 года), также продемонстрировавшего худшие результаты по числу голосов за действующего президента по итогам выборов и ставшего фигурантом целого ряда громких медийных скандалов; кроме того, глава Якутии может проиграть выборы в Ил Тумэн (парламент республики). Высока вероятность отставки губернатора Челябинской области Бориса Дубровского: область раздирают элитные конфликты, коррупционные скандалы. Одним из вероятных назначенцев на регион является мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Вероятна отставка губернатора Курской области Александра Михайлова (66 лет) в связи с программой по обновлению управленческих кадров. Резко ухудшает позиции в рейтинге глава Еврейской АО Александр Левинталь, среди причин — резкий рост межэлитных конфликтов, критическое состояние социальной и экономической сферы дотационного региона и большое количество открытых протестов, а также возрастной фактор. Вероятной становится отставка главы Республики Карелия Артура Парфенчикова (был избран в 2017 году) ввиду возможных проблем со здоровьем или вступления в новую должность. Также сохраняется высокая вероятность отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко (65 лет), который может перейти на новое место работы. В числе возможных кандидатов на уход в новое Правительство РФ называется и губернатор Ростовской области Василий Голубев (61 год), однако эти данные не отражаются на его итоговой оценке в связи с его успешной работой на губернаторском посту.

Прогноз: улучшение позиций

Итоги недели. Доказательств нет, но «мы не сомневаемся» Алексей Дюмин был назначен руководителем Тульской области в 2016 году и пока имеет высший балл kremlin.ru

Свои позиции улучшает глава Мурманской области Марина Ковтун, которая смогла отбить атаку на нее силовых структур. Ковтун потеряла поддержку со стороны «Норникеля», что существенно ослабило ее позиции, однако сумела дать достойный ответ своим соперникам и удержаться на посту губернатора как минимум еще на один год. Укрепляет позиции и президент Татарстана Рустам Минниханов, наращивающий влияние республики на федеральном уровне. Минниханов гасит внутренние конфликты и даже выступает экспортером чиновников для работы в других регионах, в частности в СКФО. А Татарстан становится центром исламского влияния, тем самым уравновешивая кавказские муфтияты. Аналогичную атаку сумел отбить и глава Республики Коми Сергей Гапликов, отставка которого могла состояться еще осенью прошлого года. Он также сумел нормализовать отношения с федеральным центром, показал хороший результат на выборах президента, а значит, укрепил свои позиции минимум до конца текущего года. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин резко наращивает инвестиционный потенциал Камчатки, реализуя крупные федеральные проекты — по строительству крупнейшего порта для перевалки СПГ, аэропорта, туристического кластера. Кроме того, Камчатка улучшила показатели инвестиционной привлекательности, решила проблемы, связанные с малым бизнесом, и стала лидером в ДВФО по числу перспективных проектов. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко реализует новую экономическую концепцию советника президента Путина, академика Сергея Глазьева по сочетанию стратегического планирования с частной инициативой; этот опыт может быть востребован и другими субъектами РФ. Рост ВРП, инвестиционной привлекательности, снижение госдолга и рост промышленного производства свидетельствуют о хороших управленческих качествах нынешнего правительства Иркутской области. Кроме того, Левченко удалось провести президентские выборы при хорошей явке, вместе с тем дистанцировавшись от фактора политического противостояния между коммунистической партией и действующим президентом. Глава Чувашии Михаил Игнатьев наращивает влияние за счет успешно проведенной президентской кампании и повышения уровня инвестиционной привлекательности региона. Это один из самых динамично развивающихся и инвестиционно привлекательных регионов с большим инновационным потенциалом и серьезными конкурентными преимуществами.

Прогноз: ухудшение позиций

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов ухудшает результат на фоне многочисленных нарушений, допущенных на выборах президента РФ; наблюдатели объявляют голодовку и требуют, чтобы ЦИК РФ разобралась в ситуации. Продолжается эскалация внутриэлитных конфликтов: так, в отставку отправлен руководитель администрации правительства КЧР Эльдар Салпагаров — противник группы губернатора. Ведется следствие в отношении нескольких чиновников, близких как к губернатору, так и к оппозиции. Между тем ослабевает федеральная поддержка Темрезова в лице вице-премьера Александра Хлопонина. Глава Мордовии Владимир Волков (63 года) может попасть под программу обновления кадров уже осенью 2018 года, сразу по завершении ЧМ-2018. Кроме того, он лишился своего союзника — губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который во многом помогал ему в коммуникациях с федеральным центром. Позиции Волкова серьезно слабеют и могут привести к отставке уже осенью. Глава Севастополя Дмитрий Овсянников продолжает терять позиции из-за ухудшающихся отношений с местной элитой, законодательной властью и городским правительством. Нарастает напряженность в ряде городских вопросов, например по благоустройству городской среды — парковых зон Севастополя. Глава Башкирии Рустэм Хамитов получает минус к итоговой оценке, так как на него продолжают оказывать давление конкурирующие ФПГ, планирующие сменить руководителя в субъекте. Ухудшает свои позиции глава Ставропольского края Владимир Владимиров, который вряд ли получит добро на переизбрание на второй срок в 2019 году. В связи с ослаблением влияния «Лукойла» на губернатора усилилось давление со стороны силовых структур, были арестованы некоторые областные чиновники министерского ранга. Однако до конца срока полномочий Владимиров вполне может досидеть. Снижается оценка губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, которая за полтора года нахождения на должности так и не смогла проявить себя в качестве грамотного управленца и реализовать программу переселения граждан из аварийного жилья. Нарастает социальный протест, тормозится выплата зарплат учителям, ухудшается ситуация с лесными пожарами. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко снижает оценку на балл, поскольку не имеет серьезной поддержки на федеральном уровне. Кроме того, регион продолжает наращивать госдолг и повышать кредитную нагрузку. Ухудшаются показатели губернатора Брянской области Александра Богомаза, причина — рост внутриэлитных конфликтов и социальной напряженности. В начале года инициативная группа в Брянске собирала подписи под петицией за отставку главы, а ОП РФ выступила с заявлением о кризисе власти в регионе.

Коммунист и избранный губернатор Иркутской области Сергей Левченко тоже имеет «пять» kremlin.ru

Кремль обновит губернаторов почти на 100%

Губернатор Республики Алтай Александр Бердников — тоже два с минусом kremlin.ru

Таким образом, экспертами Центра развития региональной политики (ЦРРП) прогнозируется отставка 15 глав регионов. У семи из них подходит срок окончания полномочий уже в этом году, еще восемь могут уйти в отставку в конце 2018 — начале 2019 года, также в связи с истекающим сроком полномочий или из-за утраты доверия. Еще несколько губернаторов могут покинуть свои посты в связи с повышением до уровня федеральных министров. Таким образом, ротация губернаторских кадров в ближайшие два года уже сейчас прогнозируется на уровне 20–25%, но в течение года данная цифра может увеличиться еще на 10–15%, что дает возможность говорить о более чем 80-процентной ротации глав субъектов к 2020 году.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин имеет минимальный бал kremlin.ru

Основными показателями к отставке по-прежнему остаются острые социальные конфликты, связанные с экологией, задолженностями по выплате зарплат сотрудникам бюджетной сферы, плохим развитием инфраструктуры и так далее. Не менее важны экономические показатели — рост ВРП, инвестиционной привлекательности, промышленного потенциала. Среди новых трендов — возобновление борьбы с коррупцией в региональных правительствах и усиление борьбы между ФПГ. Особое значение приобретают фактор открытости и личностные качества губернатора, его способность общаться с населением, реагировать на непредвиденные ситуации. Сумма этих факторов будет учитываться при оценке первого года работы новых глав, избранных в период 2017–2018 гг., после чего часть из них может попасть под очередную волну ротаций.

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