Кремль заявил о нейтралитете по вопросу изменения Конституции Белоруссии

Президент России Владимир Путин нейтрально относится к заявленной ранее готовности своего белорусского коллеги Александра Лукашенко пойти на конституционные изменения. Об этом 28 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не буду говорить о поддержке или не поддержке, в данном случае остаемся нейтральными», — сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, глава государства констатировал готовность Лукашенко к принятию новой Конституции, что приведет впоследствии к новым выборам парламента и президента.

4 августа Лукашенко заявил, что если народу страны нужны перемены, то они непременно будут и начнутся с изменения Конституции. Он поручил нынешнему составу парламента республики подготовить вариант поправок к основному закону страны.

Ранее в этот же день сообщалось, что Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению Конституции.

После состоявшихся 9 августа выборов президента, в которых, по данным ЦИК, он победил, Лукашенко сообщил об активизации работы над обновлением Конституции. Проведение новых президентских выборов станет возможным только после принятия новой Конституции, отметил политик.