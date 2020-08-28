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Кремль заявил о нейтралитете по вопросу изменения Конституции Белоруссии
28 августа 2020, 16:15 • 61 • Политика
Президент России Владимир Путин нейтрально относится к заявленной ранее готовности своего белорусского коллеги Александра Лукашенко пойти на конституционные изменения. Об этом 28 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я не буду говорить о поддержке или не поддержке, в данном случае остаемся нейтральными», — сказал представитель Кремля журналистам.
По словам Пескова, глава государства констатировал готовность Лукашенко к принятию новой Конституции, что приведет впоследствии к новым выборам парламента и президента.
4 августа Лукашенко заявил, что если народу страны нужны перемены, то они непременно будут и начнутся с изменения Конституции. Он поручил нынешнему составу парламента республики подготовить вариант поправок к основному закону страны.
Ранее в этот же день сообщалось, что Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению Конституции.
После состоявшихся 9 августа выборов президента, в которых, по данным ЦИК, он победил, Лукашенко сообщил об активизации работы над обновлением Конституции. Проведение новых президентских выборов станет возможным только после принятия новой Конституции, отметил политик.
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