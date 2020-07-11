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Кремль захватил Кремль: Новая сенсация от западных СМИ

11 июля 2020, 00:00  •  109 • Политика
Газета The New York Times связала задержание обвиняемого в организации заказных убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с попыткой Кремля захватить власть в России.
Американская газета The New York Times "порадовала" очередной "сенсацией". Оказывается, власть в России захватил Кремль! И нет, это не шутка, это реальная статья, опубликованная изданием.
Речь идёт о материале под названием "Российский губернатор обвиняется во множественных убийствах, потому что Кремль захватывает власть". Если вы не понимаете, каким образом предполагаемые преступления губернатора Хабаровского края связаны с Кремлём, то у американских журналистов есть ответ.
По версии NYT, задержание главы Хабаровского края связано с попыткой Кремля захватить власть в России. Американские журналисты, явно имеющие слабое представление о том, как работает система государственного управления в России, пишут, что хабаровского губернатора посадили, чтобы остальные не забывались и не перечили воле президента России Владимира Путина.
В США губернаторы штатов действительно могут слать президента куда подальше и не выполнять его приказов. Собственно, весь срок президентства Дональда Трампа это и происходило. Однако в России глава государства может просто уволить вышедшего из-под контроля главу региона. Предположительно, в NYT об этом не в курсе.
Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей. Ему предъявлено обвинение по статьям "Покушение на убийство" и "Организация убийств".
Фото: скриншот Telegram-канал "Расстрельный"

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