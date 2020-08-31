Кремль заинтересован в смещении Лукашенко?

Ситуация в Республике Беларусь идёт вроде бы по венесуэльскому сценарию, в рамках которого разные страны считают избранными президентами двух разных людей. Но если в Венесуэле это длится уже полтора года, то в Белоруссии конфликт может закончиться гораздо быстрее и отнюдь не в пользу Александра Лукашенко. Хотя российская власть официально признала его победу, она, как и Запад, заинтересована в новых, досрочных, президентских выборах. Более того, Кремль и Запад на них вполне могут поставить на одну и ту же политическую силу.

Как бы ни хотелось Лукашенко и его сторонникам верить в то, что массовый протест будет сам по себе постепенно затихать, смиряясь с неизбежностью поражения, этого не происходит. Более того, с каждой новой неделей он всё более укрепляется в массовой поддержке. Попытки Лукашенко менять тактику не приводят ни к чему хорошему для него, а каждый новый ход лишь ухудшает положение. В шахматах это называется «патовая ситуация», а в политике – безнадёжно «хромая утка».

Китайский стиль

Напомним, что в первые несколько дней и ночей сразу после выборов Лукашенко попытался подавить протест силой. Точно в стиле Китая, который в последние годы стал главным иностранным покровителем Лукашенко. Однако активную часть общества это не только не испугало, но ещё больше разозлило. В итоге реальный рейтинг Лукашенко упал до крайне низкого уровня, а глава МВД Юрий Караев публично извинился за действия ОМОНа, признав превышение допустимого уровня жёсткости. Почти все задержанные в эти первые дни были отпущены на свободу. При этом сам внешний вид многих из них показывал факт беспрецедентно жестоких многочасовых избиений. Огромные гематомы, рваные раны, отбитые внутренние органы, изнасилования...

По многочисленным рассказам, подтверждённым видео-, фото- и медицинскими свидетельствами, омоновцы и в меньшей степени полицейские вели себя, как фашистские каратели. Для Белоруссии, где коллективная память сильно связана с партизанским движением, этот образ очень сильный маркер для усиления ненависти к власти. Тем более что уже есть пять трупов и несколько десятков человек, пропавших в первые дни и ночи без вести.

После провала «китайского варианта» Лукашенко стал действовать в кремлёвском стиле. В центре Минска был организован митинг в поддержку власти, куда участников свозили автобусами – получилось примерно 50 тыс. человек. Однако и этот шаг стал неудачным, потому что в тот же день в Минске прошёл митинг противников Лукашенко, куда пришли около 200 тысяч! А через неделю – ещё больше.

Провальной стала и попытка Лукашенко вернуть себе образ «народного лидера». Его выступление на Минском заводе колёсных тягачей завершилось под скандирование рабочих «уходи!». Потом последовал выход Лукашенко вместе с сыном в южноамериканском стиле: из вертолёта, в полной боевой амуниции, с автоматом в руках. Однако за неимением свергающей его «военной хунты» это стало лишь темой множества издевательских мемов.

Как и совсем недавнее заявление Лукашенко о готовности к диалогу с протестными «вменяемыми людьми» в лице студентов по поводу возможных изменений в Конституции, это тот компромисс, который предлагает Лукашенко вместо своего ухода. И этим он напомнил экс-президента Украины Виктора Януковича – тот тоже говорил о переговорах с протестующими студентами, коими тогда в итоге оказались… представители молодёжной организации правящей партии «Молодые регионы».

Москва поставит на Бабарико?

В Гродно, который можно назвать белорусским Львовом (также самый прозападный и туристический, старинный город в стране), местная власть уже фактически перешла на сторону протестующих. Там объявлено о режиме максимального благоприятствования им и их требованиям. Ушли в отставку, поддержав протесты, сразу несколько ведущих государственного телевидения.

Меняется на глазах тон и на российском ТВ. Если в первые дни там отзывались о протестующих презрительно-негодующе, то теперь уже говорят об обоснованности их требований. Всё громче звучит критика Лукашенко. А трендом становится обсуждение того, кто и как на посту президента РБ сможет продвигать развитие Союзного государства с РФ.

И, вполне возможно, такая кандидатура уже определена – экс-глава Белгазпромбанка Бабарико. Тем более что Тихановская настаивает на том, что уйдёт с президентского поста сразу после передачи ей власти. А главным спикером протеста непосредственно в Белоруссии уже стала Колесникова, тесно связанная именно с Бабарико.

Почему интересы Кремля и Запада могут здесь сойтись? Потому что главный интерес США сейчас – не допустить ещё большего усиления Китая, который хочет сделать Минск своим ключевым пунк­том на пути в Европу.

Симптоматично и то, что по многим критериям Бабарико напоминает экс-президента Украины Петра Порошенко, пришедшего к власти на волне также вначале безлидерского протеста. Оба они банкиры, представители «элиты», при этом тесно связанные своим бизнесом с Россией (у Порошенко – фабрики «Рошен», у Бабарико – Белгазпромбанк, почти на 100% принадлежащий «Газпрому»). Оба при этом декларируют антироссийскую позицию (Бабарико предлагает выход Белоруссии из состава блока ОДКБ и отмену строительства «Росатомом» БелАЭС). Однако компетентные эксперты знают, что Кремль был заинтересован в переизбрании Порошенко – его политика помогла России присоединить Крым, отторгнуть от Украины часть Донбасса и поддерживать в российском обществе неприязнь к попытке свержения власти. Да и недавнее опубликование потрясших украинское общество аудиозаписей телефонных переговоров Путина с Порошенко, где звучит милый дружеский трёп, выглядит весьма красноречиво...

Впрочем, не стоит забывать о позиции Китая, который вряд ли станет безмолвно смотреть, как уплывают из-под носа его инвестиции в РБ. Так что битва ещё впереди.

Виктор Бабарико с середины июня сидит в тюрьме (фото: Наталья Федосеенко/ТАСС)

Конкретно

Если сравнивать белорусский протест с украинским «майданом» 2013/14 года, то здесь есть и сходства и отличия. Начнём с первых. Прежде всего это такая же моральная поддержка протеста со стороны США и Евросоюза. Как и Янукович тогда, Лукашенко сейчас вынужден отказываться от прежней тактики внешнеполитического баланса и резко разворачиваться в сторону России. Уже состоялись три разговора Лукашенко с Владимиром Путиным. Вопреки своим прежним заявлениям Лукашенко заявил о «военной угрозе» именно со стороны Запада и обвинил «навальнистов» во вмешательстве во внутрибелорусскую ситуацию.

При этом белорусские митинги не имеют антироссийской направленности. Там превалирует желание сохранить страну реально независимой от иностранных олигархов – в принципе те же настроения доминировали и на украинском «майдане».

Ещё о сходствах. Протест в РБ также является безлидерским и антисистемным, каким был «майдан» в Киеве в ноябре – декабре 2013 года. Портретов Светланы Тихановской или других политиков на протесте в Минске и в других городах нет, их общая направленность – против Лукашенко. Как и в Киеве было: против Януковича, а не за кого-то. Ну и, наконец, такая же празднично-позитивная атмосфера низовой самоорганизации, каким был, особенно вначале, «майдан»: подвоз сочувствующими еды и питья для участников, едкие самодельные плакаты и т.п.

При этом много отличий, и весьма значимых. Начнём с того, что протест в Белоруссии не сконцентрирован в Минске. Митинги, демонстрации, «цепи солидарности» проходят и в других городах – Гродно, Бресте, Могилёве, Пинске, Гомеле, Барановичах, Мозыре, Молодечно, Лиде, Бобруйске, Мире, Несвиже, Витебске и т.д. Это лучше всего говорит о реально массовой поддержке протеста.

При этом протест не поддержан, по крайней мере явно, кем-либо из элиты, что также отличает его от «майдана», который именно благодаря такой поддержке смог закрепиться с самого начала на центральной площади столицы. Пока самым значимым чиновником, открыто перешедшим на сторону протестующих, стал экс-министр культуры и экс-дипломат Павел Латушко, включённый в президиум созданного оппозицией координационного совета по обеспечению трансфера власти. Ещё одно очень важное отличие – это фактически общенациональная забастовка. Она уже охватила множество предприятий – автомобильные заводы БелАЗ и МАЗ, крупнейшее химическое объединение «Беларуськалий», а также БМЗ, МТЗ, МЗКТ, «Гродно Азот», «Гродножилстрой», «Керамин», «Мапид», «Белмедпрепараты», БелТЭИ, и т.д. Именно активное участие рабочего класса, в отличие от «болотного протеста» в России, создаёт эффект единения народа, его разных социальных слоёв.