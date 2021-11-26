Кремль заинтересован в президентских выборах без Лукашенко – эксперт

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Россия не хочет финансировать действующий белорусский режим

В Москве надеются, что после конституционного референдума в Белоруссии пройдут выборы президента без участия Александра Лукашенко. Кремль выступает за то, чтобы республикой руководил легитимный глава государства, с которым можно подписывать договоры. Об этом заявил политолог Лев Марголин.

По словам эксперта, нынешняя Белоруссия не может существовать без финансовых вливаний со стороны России. Однако, как он отметил, Москва не хочет давать деньги Минску, пока у власти находится Лукашенко, легитимность которого оспаривается рядом стран, входящих в Евросоюз.

"Ни один договор с нынешним руководством Беларуси после ухода Лукашенко не будет признан международным сообществом, для которого он нелегитимен", – заявил Марголин.

Аналитик подчеркнул, что давать Белоруссии деньги при нынешнем президенте значит выбрасывать их на ветер. Поэтому, как он считает, российская сторона выступает за легитимную власть в союзной республике.

Политолог уверен, что президент России Владимир Путин призвал белорусского коллегу к диалогу с оппозицией, потому что последний отказался выполнять свое обещание. Вероятно, имеется в виду, что Лукашенко дал слово покинуть пост главы государства после конституционного референдума, но на деле решил просто сменить кресло президента на пост председателя ВНС.

Кроме того, Марголин заявил, что оппозиция сможет противостоять Лукашенко во время всенародного голосования, если определенная часть избирательных комиссий покажет реальный результат. Примечательно, что сам президент Белоруссии назвал смешным план его противников по референдуму, отметив, что оппозиционеры стремятся дестабилизировать ситуацию в республике.