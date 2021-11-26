Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без т...
Главная / Политика

Кремль заинтересован в президентских выборах без Лукашенко – эксперт

26 ноября 2021, 08:45  •  91 • Политика
Фото: president.gov.by
Россия не хочет финансировать действующий белорусский режим
В Москве надеются, что после конституционного референдума в Белоруссии пройдут выборы президента без участия Александра Лукашенко. Кремль выступает за то, чтобы республикой руководил легитимный глава государства, с которым можно подписывать договоры. Об этом заявил политолог Лев Марголин.
По словам эксперта, нынешняя Белоруссия не может существовать без финансовых вливаний со стороны России. Однако, как он отметил, Москва не хочет давать деньги Минску, пока у власти находится Лукашенко, легитимность которого оспаривается рядом стран, входящих в Евросоюз.
"Ни один договор с нынешним руководством Беларуси после ухода Лукашенко не будет признан международным сообществом, для которого он нелегитимен", – заявил Марголин.
Аналитик подчеркнул, что давать Белоруссии деньги при нынешнем президенте значит выбрасывать их на ветер. Поэтому, как он считает, российская сторона выступает за легитимную власть в союзной республике.
Политолог уверен, что президент России Владимир Путин призвал белорусского коллегу к диалогу с оппозицией, потому что последний отказался выполнять свое обещание. Вероятно, имеется в виду, что Лукашенко дал слово покинуть пост главы государства после конституционного референдума, но на деле решил просто сменить кресло президента на пост председателя ВНС.
Кроме того, Марголин заявил, что оппозиция сможет противостоять Лукашенко во время всенародного голосования, если определенная часть избирательных комиссий покажет реальный результат. Примечательно, что сам президент Белоруссии назвал смешным план его противников по референдуму, отметив, что оппозиционеры стремятся дестабилизировать ситуацию в республике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





91
Источник
Похожие новости
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точку"
26 ноября 2021, 01:10
Солдат ВСУ лишили премий и отпусков за бунт против вакцины от гриппа
26 ноября 2021, 07:00
"Украина сползает в сторону России": Аналитик из Незалежной запутался в "показаниях"
26 ноября 2021, 05:15
Эксперты обсудили действия КПРФ на фоне скандала с Рашкиным
26 ноября 2021, 01:10
Гринпис воспользовался трагедией на шахте "Листвяжная": "Виноват отказ от договора по метану"
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 01:10
Креатив с Путиным обернулся для грузин убытками на 36 тысяч долларов
26 ноября 2021, 01:40
«Не допустить произвола со стороны США»: почему евротройка призвала «как можно скорее...
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точк...
26 ноября 2021, 01:10
Biznes Alert: Польша должна защитить Молдову от «Газпрома»
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
19 ноября 2021, 22:40
"Ты знаешь, что нельзя!?" Как менялось лицо журналиста Би-би-си при общении с Лукашенко
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.