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Кремль высказался о публикации стенограммы беседы Трампа и Зеленского

27 сентября 2019, 20:39  •  66 • Политика
Публикация стенограммы разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского — исключительно дело Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не собираемся сюда вмешиваться», — сказал он в пятницу, 27 сентября. По словам представителя Кремля, практика раскрытия подобных бесед «достаточно необычна».
«Как правило, материалы подобных бесед носят гриф «Секретно» или «Совершенно секретно», — пояснил Песков.
По его мнению, в случае с Украиной это было сделано по согласованию. Также Песков выразил надежду, что Москва и Вашингтон до таких ситуаций не дойдут.
25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским. В ходе разговора глава Белого дома заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине.
Министерство юстиции США не обнаружило в стенограмме нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.

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