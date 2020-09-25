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Кремль встревожен перспективой победы Байдена - Bloomberg

25 сентября 2020, 22:35  •  45 • Политика
Джо Байден. Фото: Greg Nash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В Москве могут из-за этого перенести парламентские выборы, сказали источники агентства
Кремль все больше тревожит возможная победа на президентских выборах в США демократа Джо Байдена. Москва не видит для себя ничего хорошего, если в Белом доме не останется республиканец Дональд Трамп. Поэтому кремлевские аналитики и члены Совбеза работают сверхурочно, просчитывая различные сценарии в случае смены хозяина Овального кабинета. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Все более встревоженная сменой власти в Вашингтоне, Москва пытается определить, что это будет значить для чувствительных вопросов – от ядерного оружия до отношений с Китаем, экспорта энергоносителей, санкций и обширных глобальных конфликтов, сообщают собеседники издания. Избрание Байдена, вероятно, станет плохой новостью для России, вещают источники.
Победа демократа может дать Кремлю повод перенести парламентские выборы 2021 года, сообщил агентству близкий к Кремлю источник. Это нужно для того, чтобы провести голосование до того, как новая администрация США введет очередную порцию санкций против РФ.
По словам официальных лиц в Вашингтоне, Россия уже вмешивается в кампанию, поскольку на карту поставлено слишком много. Но ситуация отличается от 2016 г., когда победа Трампа удивила даже его сторонников в Москве.
Внутренняя политика США стала настолько поляризованной, что РФ нет никакой необходимости вмешиваться и изобретать новые противоречия, сказал Bloomberg высокопоставленный сотрудник британской разведки. Тем не менее Россия проводит "очень активную" кампанию по очернению Байдена и "сеет разногласия на политической арене" Штатов, заявил на прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй.
В Москве неоднократно отрицали свое вмешательство в выборный процесс Америки. Ранее сегодня российский президент Владимир Путин призвал Вашингтон обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборы. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Кремля.

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