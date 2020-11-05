Кремль вежливо послал Кравчука с его предложениями по Донбассу

Украинская сторона собирается внести свои предложения по разблокированию минского процесса.Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил бывший экс-президент глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук.Он говорит, что внесет эти предложения через неделю и объяснил, что в них содержится.«Первое, что мы сделаем, мы скажем: прекращаем войну, дальше передача контроля за границей, все выходят, незаконные вооруженные формирования, наемники, другие покидают территорию Украины, и мы войну прекращаем. Далее, второй шаг: мы проводим выборы тогда на этих территориях, и на выборах по украинскому законодательству выбирают легитимную власть. Это два условия, без которых ничего дальше нельзя сделать», – сказал Кравчук«После этого делаем те шаги, которые предусмотрены уже: восстановление экономики, восстановления жизни на тех территориях. То есть это уже совершенно конкретные экономические, социальные, политические, правовые шаги. Наш документ будет построен следующим образом. Мы не хотим принимать документ, который нельзя будет выполнить», – добавил глава украинской делегации.Впрочем, в Москве, которая является одним из гарантов выполнения минских соглашений, это предложение отвергли.«Предложение Киева о проведении выборов в Донбассе при условии демилитаризации региона и передачи границы расходится с минскими договоренностями», – сказал сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Напомним, что минские соглашения, утвержденные резолюцией Совбеза ООН, предусматривают закрепленный в Конституции Украины особый статус Донбасса, амнистию ополченцам, проведение выборов на территории ЛДНР и – в последнюю очередь – переход под контроль Киева неконтролируемых ныне участков границы с РФ. При этом Украина требует в первую очередь вернуть ей контроль за границей, несмотря на то, что такой порядок нарушает подписанные договоренности.