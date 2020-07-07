Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидо...
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления»....
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
Главная / Политика

Кремль вербует европейские элиты - "и бабки не нужны": Идеологов "за Россию" назвал Венедиктов

07 июля 2020, 18:00  •  172 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского коллеги, главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова. Последний в ходе беседы развеял миф о том, что Кремль покупает европейские элиты, отметив, что Москва их вербует. "И бабки им не нужны", добавил Венедиктов, назвав идеологов "за Россию" на Западе.
В разговоре с главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым украинский журналист Дмитрий Гордон поинтересовался, согласен ли его собеседник с утверждением, что Кремль скупил европейские элиты и добрался даже до Америки.
"Вы упростили совсем, но, безусловно, Кремль вербует. Говорят, там скупил, чемоданы с евро возит, но он вербует. И среди европейских элит есть небольшая часть, и в верхах есть люди, которые считают, что какая-то Украина не нужна, им нужно налаживать стратегические отношения с Россией, они в это верят, либо они на этом воспитаны", - пояснил Венедиктов.
По его словам, он несколько раз общался на эту тему с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, который ныне поступил на службу в "Газпром", и политик тогда говорил Венедиктову, что с Россией ему нужен стратегический альянс.
"Надо понимать, что внутри каждой страны есть люди, глубоко в этом убеждённые. Им и бабки не нужны, они побогаче Кремля будут. Поэтому есть такое настроение, оно мелкотравчатое в том смысле, что таких людей немного, и не они определяют политику. Пока", - заметил Венедиктов.
Но, добавил он, безусловно, команда Трампа из этой среды. По мнению журналиста, Кремль не покупал американского президента, но он им манипулирует. В итоге, Трамп точно уверен, что Америка должна быть в изоляции, подчеркнул Венедиктов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



172
Источник
Похожие новости
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции Лондона
07 июля 2020, 07:00
Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"
07 июля 2020, 12:00
"Никогда в жизни такого не было": Киев заявил о новой инициативе по Донбассу
07 июля 2020, 01:00
Ещё 5 лет и всё: Нидерланды станут страной "бесполых"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули&quo...
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не буд...
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции...
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешал...
07 июля 2020, 07:00
Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
04 июля 2020, 01:00
Настоящие уроки 75-летия Великой Победы, или Два еврея против
02 июля 2020, 03:00
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
02 июля 2020, 01:00
Великие потрясения или великая Россия? Михалков не дал шанса противникам поправок в Конституцию
05 июля 2020, 09:25
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления». Что это за оружие
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.