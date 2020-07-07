Кремль вербует европейские элиты - "и бабки не нужны": Идеологов "за Россию" назвал Венедиктов

В разговоре с главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым украинский журналист Дмитрий Гордон поинтересовался, согласен ли его собеседник с утверждением, что Кремль скупил европейские элиты и добрался даже до Америки.

"Вы упростили совсем, но, безусловно, Кремль вербует. Говорят, там скупил, чемоданы с евро возит, но он вербует. И среди европейских элит есть небольшая часть, и в верхах есть люди, которые считают, что какая-то Украина не нужна, им нужно налаживать стратегические отношения с Россией, они в это верят, либо они на этом воспитаны", - пояснил Венедиктов.

По его словам, он несколько раз общался на эту тему с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, который ныне поступил на службу в "Газпром", и политик тогда говорил Венедиктову, что с Россией ему нужен стратегический альянс.

"Надо понимать, что внутри каждой страны есть люди, глубоко в этом убеждённые. Им и бабки не нужны, они побогаче Кремля будут. Поэтому есть такое настроение, оно мелкотравчатое в том смысле, что таких людей немного, и не они определяют политику. Пока", - заметил Венедиктов.

Но, добавил он, безусловно, команда Трампа из этой среды. По мнению журналиста, Кремль не покупал американского президента, но он им манипулирует. В итоге, Трамп точно уверен, что Америка должна быть в изоляции, подчеркнул Венедиктов.