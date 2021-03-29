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Кремль в ближайшее время огласит дату послания Путина Федеральному собранию
29 марта 2021, 14:45 • 61 • Политика
Кремль в ближайшее время намерен огласить дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что дата выступления российского лидера с посланием Федеральному собранию будет оглашена своевременно.
«Мы скоро сообщим», — сказал Песков.
Ранее поступившую информацию о том, что собрание может состояться 22 апреля, Песков никак не прокомментировал.
12 марта Песков сообщил, что условия проведения выступления президента РФ с посланием Федеральному собранию будут зависеть от эпидемиологического режима, который будет актуален на момент мероприятия.
11 марта Песков заявил, что оглашение президентом России послания, как ожидается, пройдет в очном формате. При этом дата мероприятия не была объявлена.
15 января 2020 года Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».
На церемонии присутствовали около 1300 человек: члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.
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