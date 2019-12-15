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Кремль усомнился в способности Трампа повлиять на процесс «демонизации» России

15 декабря 2019, 22:09  •  73 • Политика
В Москве понимают, что «демонизация» России в США — это результат внутриполитической борьбы в стране, а Трамп вряд ли способен на это повлиять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале от 15 декабря.
«Мне кажется, в высших эшелонах российской власти есть понимание того, что «демонизация» России, которая идет по нарастающей, это не связано с Россией как таковой, это связано с внутриполитическими процессами в Соединенных Штатах», — приводит его слова «Интерфакс».
Как отметил представитель Кремля, в США произошла доселе невиданная поляризация политического ландшафта.
«Американское общество раскололось, и ничего хорошего для страны, наверное, это не сулит. Мы никак не можем влиять на эти процессы, мы никак не можем останавливать эти чудовищные законопроекты», — сказал Песков, имя в виду законопроект об отнесении России к странам — спонсорам терроризма.
По мнению пресс-секретаря, самый главный вопрос заключается в том, сможет ли Трамп повлиять на эти процессы в стране.
«Я не могу ответить на этот вопрос. Есть очень много сомнений», — заключил Песков.
Ранее, в среду, международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря Майка Помпео решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма. Он должен будет определить, являются ли вооруженные формирования на востоке Украины, которые, по мнению авторов документа, поддерживает Россия, иностранными террористическими организациями.
Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.
В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.
Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством. Он также выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

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