Кремль ущемил Twitter и распространил "Спутник". СМИ Запада в растерянности

Западные СМИ уже реагируют на решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter в России. Они полагают, что таким образом власти якобы пытаются заткнуть рты всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального и не допустить новых призывов к акциям протеста. Между тем Европа обсуждает введение ковид-паспортов для туристов и готова регистрировать антитела после вакцины "Спутник V". В Британии же оценили первые цветные фотографии начала XX века и решили политизировать вопрос гибели Российской Империи. Подробности – в нашем обзоре.

"Россия затыкает рты"

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу сервиса микроблогов Twitter в России. И если российские СМИ прямо пишут, что причиной тому стало распространение в соцсети противоправного контента, то на Западе полагают, будто бы Москва пытается остановить протестную волну, поднимаемую в соцсетях сторонниками заключённого Алексея Навального.

Противостояние между государственным агентством (Роскомнадзором) и Twitter происходит в то время, когда Россия пытается подавить активность протестующих против коррупции из числа сторонников заключённого в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального, который в последние недели призывал демонстрантов выйти на улицы, чтобы усилить давление на режим,

– полагает специализирующийся на новостях высоких технологий портал TechCrunch.

Американские специалисты, конечно, указывают, что официальной причиной замедления работы Twitter является запрещённый контент. Но тут же ёрничают, что вместе с замедлением работы Twitter проблемы начались у ряда государственных сайтов в России.

Действия регулятора в сфере связи по замедлению всего мобильного трафика Twitter и 50% пользователей настольных компьютеров в России, похоже, ненадолго затруднили доступ и к самому веб-сайту Роскомнадзора,

– сказано в материале.

Портал пишет, что в российских социальных сетях пользователи также сообщали о трудностях доступа к сайтам правительства России, включая сайт президента. Однако журналисты тут же поправились, что на момент написания статьи сайты уже работали исправно. Чтобы не выглядеть тут "полезными идиотами Путина", американцы решили вспомнить и "неудачную" блокировку Telegram в России.

Есть и печально известный опыт 2018 года – попытка России заблокировать доступ к мессенджеру Telegram, которая привела к большим сопутствующим проблемам для российского интернета, поскольку блокировка привела к отключению миллионов (не связанных с Telegram) IP-адресов, нарушив работу других служб,

– пишет TechCrunch.

Что же касается Навального, то причина точно в нём, уверено издание. Ведь заключённый в колонию оппозиционер "продолжил использовать свой официальный аккаунт в Twitter как рупор, осуждающий коррупцию и привлекающий внимание к несправедливости". Популярный технологический портал при этом не считает нужным говорить ни о нарушениях со стороны Twitter, ни о большом количестве порнографического контента в соцсети. А ведь перед нами не общественно-политическое, а технологическое издание. Впрочем, не будем этому сильно удивляться. СМИ ведь это американское.

ЕС признает "Спутник V" на уровне ковид-паспортов

Сенсационный материал об этом опубликовало деловое агентство Bloomberg. Оно указывает, что включение в паспорта вакцинации лиц, имеющих антитела после прививки российской вакциной, произойдёт даже в том случае, если европейские регуляторы не одобрят саму вакцину на территории ЕС.

Ковид-карта ЕС / цифровой "зелёный сертификат" будет состоять из трёх документов, в которых будет указано, получил ли владелец вакцину и каким препаратом он вакцинирован, будут указаны результаты теста на коронавирус, если он сдан, а также детали о том, переболел ли владелец COVID-19,

– сообщает агентство со ссылкой на европейские источники.

ЕС идёт на такие меры для того, чтобы позволить всем 27 странам-членам и странам зоны евро снова открыть свои двери для туристов, не подвергая при этом население риску новой волны распространения коронавируса, отмечает Bloomberg. Оно добавляет, что ещё месяц назад лидеры ЕС согласовали единую схему ковид-сертификатов для таких зависимых от туризма стран, как Греция и Кипр.

Bloomberg пишет, что единый европейский ковид-паспорт может стать камнем преткновения для стран, которые выбрали для себя не европейскую и не американскую вакцину. То есть американское агентство вновь пытается политизировать вопрос вакцинации.

Решение включить в сертификат вакцины, не получившие европейского одобрения, может оказаться спорным для некоторых государств-членов, которые утверждают, что эти препараты используются в качестве инструмента геополитической пропаганды,

– пишет агентство.

Не забыли американцы и похвалить программу вакцинации в США и Великобритании, для которых нет необходимости включать в сертификаты (если они появятся) ни российскую, ни китайскую вакцины, так как вакцинация там идёт лучше, чем в странах ЕС.

ЕС изо всех сил пытается нарастить число доз вакцины для граждан, так как отстаёт от других регионов. По данным системы отслеживания вакцин Bloomberg, блок до сих пор в среднем имеет 9,4 прививки на 100 человек. Для сравнения, в США это 27 доз на 100 человек и более 35 доз – в Великобритании,

– заключает Bloomberg.

"Спутник V" завоёвывает Европу

Газета Washington Post пишет, что Италия заявила о готовности локализовать на своей территории производство российского "Спутника V", чтобы решить вопрос о недостаточности вакцин от коронавируса в Европе. Однако этот шаг американское издание расценивает не как позитивный для Европы, а как попытку России установить "вакцинную гегемонию".

Производители российской вакцины "Спутник V" подписали во вторник сделку, которая может открыть путь для производства препарата в Италии, что является потенциально важным шагом в усилиях Москвы по расширению охвата Запада своей вакциной,

– пишет издание.

Об этой сделке, как пишет Washington Post, объявили Российско-итальянская торговая палата и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за экспорт "Спутника V". Указывается, что перед началом производства вакцину ещё должны одобрить Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), а также итальянские регуляторы. Американская газета не прекращает видеть в успехах российской вакцины не медицинский и научный, а политический смысл.

Десятки стран уже зарегистрировали вакцину "Спутник V", но одобрение со стороны Европейского союза будет рассматриваться Москвой не только как серьёзное подтверждение её научной работы, но и как успех в попытках Кремля использовать "Спутник" для усиления своего глобального влияния,

– сказано в материале.

Пока что в ЕС зарегистрированы всего три вакцины: совместная американо-немецкая разработка Pfizer и BioNTech, американская Moderna и шведско-британская "оксфордская" вакцина от AstraZeneca, напоминает издание.

Издание признаёт, что европейские регуляторы уже начали детально изучать параметры "Спутника V". Это произошло после февральской публикации данных по российскому препарату в медицинском журнале Lancet, где говорилось, что эффективность вакцины составляет 91,6%. Если сделка по локализации производства "Спутника V" будет одобрена, то оно начнётся в Милане на предприятии Adienne Pharma & Biotech SA, пишет газета.

Свобода народов Российской Империи

Очень интересный материал опубликовало британское издание Daily Mail под заголовком "Россия, который больше нет". В материале – целая россыпь фотографий дореволюционной России, сделанных известным русским фотографом и изобретателем Сергеем Прокудиным-Горским.

Фотография Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Он известен своими новаторскими работами в области цветной фотографии начала XX века. Фото: Global Look Press

Однако издание не просто любуется Империей, а пишет, что крах династии Романовых ознаменовал "освобождение" народов Малороссии, где "запрещали" украинский язык, и "освобождение" Туркменистана с Узбекистаном, изнывавших под пятой "царского сапога". В итоге эти страны стали независимыми, что очень хорошо, отмечает издание.

Эти увлекательные фотографии столетней давности показывают Россию в цвете в последние дни старой Царской Империи, которая вскоре исчезла в огне и ярости русской революции. Снимки, сделанные в начале XX века, принадлежат Сергею Прокудину-Горскому, химику, который первым изобрёл метод изготовления цветных фотографий и делал снимки для Николая II,

– сказано в статье.

Коллекция этих фотографий вскоре приобрела большое значение, так как они оказались одним из последних свидетельств облика старой Российской Империи, которая тогда ещё не пострадала от "травм сталинского террора и нацистского вторжения, оставивших на теле страны шрамы в последующие десятилетия", указывает Daily Mail.

Поскольку царская Россия была разорвана в клочья революциями 1917 года, а Император и его семья были жестоко убиты, Прокудин-Горский сначала уехал в Норвегию и Великобританию, прежде чем окончательно обосноваться во Франции. Его коллекция попала в Библиотеку Конгресса США, в которой сейчас хранятся 2607 красочных изображений,

– пишет газета.

На одном из снимков изображён туркмен с верблюдом. Описание Daily Mail гласит:

Регион был населён этническими туркменами на протяжении веков, но до тех пор, пока царская Россия не аннексировала его в 1881 году, там не было политического единства. Туркменистан оставался под властью Москвы до тех пор, пока в 1991 году распад Советского Союза не привёл к его независимости.

Ситуацию на Украине в XIX и XX веках издание также характеризует как "период страданий под московским игом". На одном из снимков Прокудина-Горского изображена женщина в одном из украинских сёл.

На протяжении веков часть Украины в разное время находилась под властью то российских правителей, то императоров Габсбургов, правивших из Вены. Но к XIX веку Москва пыталась ужесточить свой контроль, запретив ввоз книг на украинском языке. Россия называла подконтрольную ей территорию Малороссией – термином, который совсем недавно вновь вошёл в употребление благодаря пророссийским активистам,

– сказано в описании.

Публикация снимков Прокудина-Горского, упоминание этого изобретателя и популяризация Российской Империи – это хорошо. Эти снимки – большое достояние Российской Империи и современной России. Западному читателю, конечно, интересно посмотреть на "немытую Россию", каковой он себе представляет нашу страну в дореволюционный период.

Но вместе с тем разве нормально политизировать эту фотогалерею? Ведь, по сути, познавательный мотив публикации уступает место завуалированным заявлениям о том, что "агрессия Москвы" якобы была и в те времена. И отдельно отметим, что было бы правильным вернуть эти снимки в Россию из США, куда коллекция попала в 1948 году, когда американцы банально купили её, а власти СССР просто не посчитали нужным возвращать на Родину очередное наследие "царского режима".