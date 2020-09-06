Кремль унизил Запад с помощью Навального? RP выдала неожиданную версию

После заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что российский оппозиционер был отравлен ядом "Новичок", возник один неудобный вопрос. Если за происшествием стоит Кремль, то почему он разрешил вывезти свою "жертву" на лечение в Берлин? Ответить на него попыталась польская газета Rzeczpospolita (RP).

По мнению издания, российские спецслужбы таким образом хотели показать слабость и беспомощность Запада перед Россией. Также Москва хотела этим унизить Европу и США, эмоционально пишет автор материала.

"Может быть, российские спецслужбы специально хотели показать нашу слабость и унизить? Видимо, поэтому они и разрешили вывезти Навального в Берлин, так как их совсем не удивляют результаты обследования", - говорится в статье RP.

Оставим это объяснение для читателей. Напомним лишь, что вопрос о транспортировке Навального в Берлин - лишь одна из многих нестыковок в версии псевдоотравления "Новичком". Почему вместе с Навальным не отравились летевшие в том же самолёте пассажиры? Почему не отравились лечившие оппозиционера врачи? Почему симптомы отравления совершенно не совпадают? На эти и другие вопросы у Запада ответа нет.